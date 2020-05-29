|
Переговоры Москвы и Токио по Курилам назначены на июнь
29 мая 2020, 11:55 • 97 • Политика
Осваивать ресурсы островов вместе выгодно обеим сторонам
Россия и Япония откроют консультации по поводу совместной хозяйственной деятельности на островах Южно-Курильской гряды не ранее первой половины июня. Об этом сообщил в пятницу, 29 мая, глава японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги.
Планируется, что через неделю состоятся переговоры на уровне замминистров. Мотэги отметил, что консультации затронут "всеобъемлющий" круг вопросов.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров поговорил с японским коллегой по телефону. Стороны подтвердили готовность продолжать диалог, направленный на укрепление сотрудничества. Они также намерены продвигаться к подписанию мирного договора между РФ и Японией.
Идею вести совместную деятельность на четырех Курильских островах, принадлежность которых России оспаривает Япония, выдвинули президент РФ Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ в 2016 году. С тех пор прошло несколько раундов двусторонних предварительных переговоров по поводу развития ветряной энергетики на островах, строительства теплиц, добычи и переработки рыбы и других морских ресурсов, а также туризма.
Ранее азиатские СМИ написали о давлении, которое приходится выдерживать Токио от Вашингтона, которому не выгодно сотрудничества своего партнера с Россией. На чью сторону в итоге встанет Страна восходящего солнца – пока большой вопрос.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
97
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 мая 2020, 23:55
|
26 мая 2020, 15:55
|
25 мая 2020, 03:55
|
25 мая 2020, 12:55
|
26 мая 2020, 09:55
|
24 мая 2020, 19:55
|
24 мая 2020, 19:55