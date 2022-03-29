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Переговоры Москвы и Киева тет-а-тет: С Арахамии сняли кепку
29 марта 2022, 11:50 • 218 • Политика
В Сети появились кадры переговоров тет-а-тет возглавляющего делегацию Москвы советника президента России Владимира Мединского и представителя Украины Давида Арахамии. Многие уже успели отметить, что с последнего наконец удалось снять кепку.
Как отметила журналист Юлия Витязева, на фото видно, что Мединский выглядит, как и положено дипломату: на нём галстук, костюм и туфли.
"Арахамия: как всегда - жлоб. Хорошо хоть без кепочки", - отметила она.
На фото обратила внимание и телеведущая Ольга Скабеева.
"Стартовали переговоры Мединского и Арахамии тет-а-тет. С Арахамии сняли кепку", - написала Скабеева.
Блогер Сергей Колясников, в свою очередь, отметил другой факт.
"Надо сказать, и Россия, и Китай в полной мере переняли новые стандарты высокой политики США и ЕС. Говорить можно одно, а делать совершенно другое", - написал он в своём Telegram-канале, объяснив, что, с одной стороны, Россия продолжает переговоры с представителями Украины, которые уже у большинства ассоциируются не иначе как с нацистами, с другой - спецоперация продолжается в полном объёме и без пауз.
Он также обратил внимание на внешний вид Арахамии, отметив, что тот на фото держит ручку, которая, очевидно, "связно говорить" не поможет.
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