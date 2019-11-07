Переговоры Молдовы и Приднестровья в Баварии не увенчались успехом

На фоне разногласий, проявившихся в парламентской коалиции Молдовы после подведения итогов местных выборов, молдавские СМИ совсем забыли про то, что в Баварии прошла двухдневная неформальная конференция по мерам укрепления доверия между Молдавией и Приднестровской республикой. Конференция была организована при поддержке миссии ОБСЕ и МИД Германии.

«В ходе конференции были проведены экспертные дискуссии по приоритетным вопросам в рамках трёх тематических сессий: «Экономика, торговля и банковские вопросы», «Образование» и «Свобода передвижения», – сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Приднестровья.

Во время обсуждения экономических вопросов основное внимание было уделено банковской проблеме. Представители Приднестровья в который раз напомнили о необходимости скорейшего разрешения этой проблемы и устранения «любых препятствий для открытия счетов приднестровских предприятий в молдавских банках и конвертации молдавских леев с прицелом на организацию полноценного взаимодействия банковских систем».

Напомним, Кишинёв в рамках «борьбы с коррупцией» заблокировал счета приднестровских предприятий, работающих через банковскую систему Молдавии. Однако после того, как эту проблему озвучили, всплыли интересные факты. Молдавская сторона говорит о более чем 400 приднестровских предприятий, работающих через молдавские банки. Президент же ПМР уверяет, что таких предприятий не более 25, так как разрешение на работу через банки Молдовы выдаётся на государственном уровне. Разница получается уж слишком несоизмеримая. В чём же дело?

Как оказалось, всё очень просто. Приднестровские предприятия пользуются на рынках ЕС существенными льготами, поэтому множество молдавских предприятий зарегистрировались как приднестровские. Получается, проблема-то молдавская, а ударили «борцы с коррупцией» по Приднестровью.

Вторая важная проблема, которая обсуждалась на конференции, – трудности импорта различных товаров в ПМР после того, как границу Украины и ПМР стали контролировать не только украинские, но и молдавские пограничники.

«К сожалению, молдавские коллеги отказались подписать парафированный договор по снятию барьеров в торговой сфере. Это, на мой взгляд, вопиющая ситуация, потому что эксперты, экспертные группы, госсекретарь Министерства экономического развития Молдовы подписали этот документ, наш вице-премьер по экономике его подписал, а мой политический визави, политический представитель от Молдовы Василий Шова отказался, не мотивируя эти действия вообще ничем. Это было сделано публично, на большом пленарном заседании, когда мы подводили итоги, он просто не явился на заседание экспертной группы. Конечно, это тоже важно, чтобы наши международные партнёры понимали, что нужно серьёзно работать с молдавскими коллегами – очень много мячей на их стороне», – прокомментировал ситуацию глава МИД ПМР Виталий Игнатьев после окончания конференции.

Отдельно обсуждалась необходимость организации прямой мобильной связи между Молдовой и ПМР.

Ещё одна проблема, которую стороны не в состоянии решить уже много лет, – это прекращение политически мотивированных уголовных дел обеими сторонами.

На конференции стало известно, что Кишинёв уже закрыл 11 уголовных дел против граждан Приднестровья. Молдавская сторона уверяет, что это только первый шаг в этом направлении и вскоре будут закрыты все политически мотивированные уголовные дела и Кишинёв поставит точку в этой теме. Тирасполь пообещал сделать то же самое в отношении граждан Молдовы.

Не удалось найти компромиссное решение при обсуждении проблемы с водительскими удостоверениями граждан ПМР, которые могли бы позволить им выезжать за границу на своих автомобилях. Молдавская сторона не приняла ни одно предложение Тирасполя.

При обсуждении проблем в области образования был поднят вопрос об увеличении количества школ с русским языком обучения в приграничных с Приднестровьем районах Молдовы.

«Стороны договорились провести совместный анализ ситуации с обеспечением права на обучение на русском языке в приграничных с Приднестровьем районах Республики Молдова», – сообщает МИД ПМР.

Что же касается подписания протокола по итогам заседания в Братиславе, которое проходило месяц назад, то молдавская сторона вновь отказалась это сделать. «Приднестровье было готово к подписанию варианта, предложенного ОБСЕ. В течение двух дней шли сложнейшие дискуссии, потому что молдавские коллеги выдвинули предложение, которое вообще не имеет отношения к темам, которые месяц назад обсуждались в Братиславе. Налицо попытка заблокировать динамику. Но, с другой стороны, это ответило на все вопросы о позиции Кишинёва. И ни у кого нет сомнений в том, что происходит и кто не готов к подписанию договорённостей ни по экономическим, ни по техническим соглашениям, ни по базовому Братиславскому протоколу», – подвёл итоги конференции Игнатьев.

Стороны договорились провести ещё одно заседание в формате «5+2», после которого, может быть, представители Молдовы согласятся подписать протокол.

Кристина СЫРБУ для ФСК

Фото: Новости Приднестровья