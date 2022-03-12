Переговоры между Россией и Украиной продолжаются: Стороны ведут консультации в видеоформате

Представители делегаций Украины и России подтвердили, что переговоры между странами продолжаются в видеоформате.

Переговоры между Россией и Украиной продолжаются в видеоформате. Об этом сообщил представитель украинской делегации - советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Переговоры с делегацией России продолжаются непрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы,

- информировал представитель Киева в Twitter.

Ранее стало известно, что ожидания от предыдущей встречи делегаций двух стран не оправдались. Об этом говорили представители России.

Также о продолжении обмена мнениями между делегациями двух стран сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Да, переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять Владимир Мединский", - заявил представитель Кремля.

Россия с 24 февраля начала спецоперацию по защите республик Донбасса, а также с целью денацификации и демилитаризации Украины. Режим в Киеве пытается втянуть Украину в НАТО, что является прямой угрозой для безопасности России и её населения.

Царьград ведёт специальную трансляцию хода спецоперации России на Украине.