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Переговоры между Россией и Украиной продолжаются: Стороны ведут консультации в видеоформате

12 марта 2022, 23:55  •  201 • Политика
Представители делегаций Украины и России подтвердили, что переговоры между странами продолжаются в видеоформате.
Переговоры между Россией и Украиной продолжаются в видеоформате. Об этом сообщил представитель украинской делегации - советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Переговоры с делегацией России продолжаются непрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы,
- информировал представитель Киева в Twitter.
Ранее стало известно, что ожидания от предыдущей встречи делегаций двух стран не оправдались. Об этом говорили представители России.
Также о продолжении обмена мнениями между делегациями двух стран сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Да, переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять Владимир Мединский", - заявил представитель Кремля.
Россия с 24 февраля начала спецоперацию по защите республик Донбасса, а также с целью денацификации и демилитаризации Украины. Режим в Киеве пытается втянуть Украину в НАТО, что является прямой угрозой для безопасности России и её населения.
Царьград ведёт специальную трансляцию хода спецоперации России на Украине.

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