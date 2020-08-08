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Переговоры между Ереваном и Баку всё больше под вопросом

08 августа 2020, 13:05  •  73 • Украина
В США предложили передать Нагорный Карабах под юрисдикцию ООН
На армяно-азербайджанской границе относительное затишье, зато политики не перестают устраивать дискуссии по вопросу Нагорного Карабаха и предлагать новые способы прекращения вооружённого конфликта, который длится уже не одно десятилетие.
Так, экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Ричард Хогланд в интервью «Голосу Америки»** выразил беспокойство по поводу того, что июльское обострение на армяно-азербайджанской границе произошло не в районе Нагорного Карабаха, а в другом месте. То есть, июльское обострение не было связано с проблемой Карабаха и это беспокоит экспертов, которые не могут дать разумное объяснение этому факту.
«Я разговаривал с некоторыми специалистами, есть много мнений, но никто не знает, почему на этот раз столкновения были на международной границе. Я думаю, что никто не знает, каковы истинные мотивы, однако, будет трудно представить это как случайный инцидент, потому что, если бы были случайные выстрелы с обеих сторон вдоль линии соприкосновения, то у обеих сторон была бы возможность уладить инцидент немедленно. Этого не произошло, ситуация стала ещё сложнее»,
– считает Хогланд.
В связи с тем, что деятельность Минской группы ОБСЕ ограничена, эта группа не сможет решить все проблемы в регионе, поэтому необходим компромисс. И таким компромиссом, по его мнению, может стать временная передача Нагорного Карабаха под руководство ООН, до тех пор, «пока страсти не поутихнут».
Однако страсти пока кипят. И нынешняя ситуация напоминает ситуацию четырёхлетней давности после Апрельской войны 2016 года, тогда переговоры тоже приходилось начинать с нуля.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинул семь условий для того, чтобы переговоры могли начаться. Среди этих условий отказ Баку от применения силы и признание Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха) одной из сторон переговоров.
«Недавно мне сообщили, что премьер-министр Армении поставил Азербайджану семь условий для возобновления переговоров. Я перед семью условиями ставлю одно – территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, азербайджанские граждане должны вернуться на свои родные земли! Таково моё условие и я советую им принять его»,
– ответил на условия Пашиняна президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Он пояснил, что сделать Нагорный Карабах одной из сторон переговоров невозможно, поскольку Республика Арцах не признана не одним государством, в том числе – самой Арменией.
«Переговоры ведутся между Азербайджаном и Арменией. Это открытая позиция Минской группы ОБСЕ и её сопредседателей. В Армении должны понимать, что если армянские вооружённые силы не покинут наши земли, мира не будет, и они сами об этом пожалеют»,
– пригрозил президент Азербайджана. При этом он уверяет, что у Баку «нет никаких интересов на территории Армении». В это верится с трудом – ведь в столице Азербайджана не раз звучали призывы не только вернуть Нагорный Карабах, но и «дойти до Иревана и заселить его коренным азербайджанским населением». Что мало похоже на мирные инициативы.
Судя по всему, очередные переговоры между Баку и Ереваном под угрозой срыва.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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