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Переговоры двух господ или встреча начальника с подчинённым?
26 апреля 2018, 16:54 • 102 • Аналитика
Ходил когда-то такой анекдот. Армянское радио спрашивают: «Что такое обмен мнениями между начальством и подчиненным?» Армянское радио отвечает: «Это, когда подчиненный заходит к начальнику со своим мнением, а уходит с мнением начальника». Армянское радио сегодня занято другими делами, а вот роли начальника и подчиненного сыграли Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон.
Визит французского президента в США готовился как нечто исключительное. Еще бы, 250-летие американо-французских отношений! Заранее было известно, кто кому что подарит. Макрон привез Трампу в подарок саженец дуба из местечка Бело. Оттуда, где когда-то французские и американские войска сражались с немцами в ходе Первой мировой войны. Трамп с супругой приготовили для Макрона ответный дар — кусок обивки от старого стула из Голубой комнаты Белого дома. Да в рамочке! Чтобы торжественно повесил себе на стену и помнил, кто в этом мире на троне сидит.
«Провожу потрясающие встречи с моим другом, президентом Франции Макроном», — написал Трамп в своем «Твиттере». И публично опозорил «друга» перед журналистами, стряхнув перхоть с его плеча.
Все это было бы похоже на дурную комедию, если бы не серьезность вопросов, которые обсуждали два президента. Вместо того, чтобы сосредоточиться на собственных странах и их взаимоотношениях, они обсуждали, как делить чужие страны. Будто бы речь шла не о суверенных государствах, а о пирогах, приготовленных к торжественному ужину. В центре внимания двух господ, а если точнее, господина и его слуги, оказались Сирия и Иран.
Изначально Макрон занимал, пожалуй, более жесткую позицию по Сирии, чем Трамп, но более мягкую — по поводу ядерной сделки с Ираном.
Прямо перед своим «историческим» визитом за океан французский лидер сделал весьма жесткое и беспардонное заявление, касающееся Сирии. Он высказал мнение, что войска американской коалиции должны остаться в этой стране даже после того, как будет окончательно разгромлено «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в РФ). По крайней мере, Франция, по словам Макрона, должна строить «новую Сирию», чтобы не оставить эту страну ее же собственному президенту Башару аль-Асаду, а также Ирану и другим «плохим парням».
Эту позицию глава МИД России Сергей Лавров справедливо назвал колониальной. Действительно, 72 года назад, в апреле 1946 г., Сирия получила независимость от Франции, а сегодня французский президент желает строить на ее земле некую «новую Сирию» по своим лекалам.
Что касается Дональда Трампа, то в ходе встречи он снова озвучил давно терзающую его мысль. Он намерен вывести войска из Сирии. Сказал, что случится «относительно скоро». Добавил, что победа над «Исламским государством» одержана.
«Что касается Сирии… Я бы хотел… вернуть наших солдат домой. Они сделали великое дело. Нам полностью удалось победить ИГ в Ираке и в Сирии, и, честно говоря, мы оказали большую услугу соседним странам, но также и своей стране», — сказал Трамп.
И вдруг после этой встречи появляются сообщения, что уже и Макрон разделяет мнение Трампа о необходимости вывода войск из Сирии после победы над «Исламским государством». Выступая перед студентами Университета Джорджа Вашингтона, французский гость заявил:
«Ваш президент сказал, что он завершит участие сил США, как только война с ИГ* будет закончена. Мы придерживаемся той же позиции».
Он добавил, что Франция вступила в эту войну потому, что «Исламское государство» устраивало террористические акты в его стране.
Можно радоваться? Хищники, наконец, напились крови и решили отцепиться от своей жертвы? Увы, действия Трампа, Макрона и других (включая госпожу Терезу Мэй) говорят об обратном. И Трамп желает ввода в Сирию войск Саудовской Аравии, а та, в свою очередь, пытается вовлечь в это дело Катар. «На Ближнем Востоке находятся чрезвычайно богатые страны», — заметил президент США.
Да и по-прежнему не ясно: действительно ли войска коалиции выйдут из Сирии? Американский президент уже говорил об этом, после чего последовали ракетные удары 14 апреля.
К тому же, его риторика в отношении союзника Сирии — Ирана — звучит весьма зловеще. Власти США ранее заявляли о готовности переделать соглашение с Ираном или же расторгнуть ядерную сделку с этой страной, возобновив против нее санкции.
Для этого американскому президенту необходимо договориться с европейскими союзниками, ставшими гарантами сделки, включая Францию. А также — с Россией и Китаем. Пока что Трамп желает заручиться поддержкой европейских участников «шестерки», заключившей соглашение с Ираном по его ядерной программе.
Изначально Европа была против разрыва сделки. После встречи, похоже, Макрон готов пойти Вашингтону на уступки в этом вопросе. В ходе совместной пресс-конференции двух президентов Макрон сказал, что заключенное с Ираном соглашение — «плохое».
«Вы считаете, что соглашение, которые было заключено с Ираном в 2015 году, это плохое соглашение. На протяжении нескольких месяцев я говорю, что это недостаточное соглашение, но которое, во всяком случае, помогает нам иметь контроль над ядерной активностью. Мы хотели бы начать работать над новым соглашение с Ираном».
В этом новом соглашении Ирану будут выдвинуты дополнительные условия: блокировка ядерной программы до 2025 года, еще более длительный запрет на любую ядерную деятельность, прекращение баллистической программы, а также некое «создание условий для стабильности в регионе» (под этим можно подразумевать все, что угодно, включая, например, прекращение поддержки Сирии и сил ливанского сопротивления). Иран может не согласиться, и тогда план Трампа вступит в силу, и против Тегерана возобновятся санкции.
Похоже, обмен мнениями между начальником и подчиненным состоялся именно так, как в анекдоте. Макрон приехал в США со своим мнением, а уезжает — с мнением Трампа.
Остается добавить, что власти Франции решили отомстить за непокорность сирийскому президенту Башару аль-Асаду весьма необычным способом. В далеком 2001 году тогдашний французский президент Жак Ширак наградил сирийского лидера орденом Почетного легиона. Макрон принял решение лишить Асада этой награды. Наказание — вполне в стиле Украины, которая занесла президента Сирии на сайт «Миротворец» за «страшное преступление» — отдых его детей в лагере «Артек». Должно быть, по мнению создателей «Миротворца», в «Артеке» должны отдыхать совсем другие дети — те, которых учат вскидывать руки и славить Бандеру… Одним словом, по президенту страны, которая семь лет отражает террористические атаки и недавно противостояла более ста «Томагавкам», нанесли еще два удара.
Но лишение ордена Почетного легиона — не быстрая процедура. Башар аль-Асад сыграл на опережение, вернув данную награду через румынское посольство (французского-то давно нет в Дамаске, а румынское представляет интересы Франции). При этом президент Сирии сказал, что нет никакой чести носить орден от тех, кто нарушает нормы и принципы международного права и нападает на государство, являющееся членом ООН.
Насколько же у лидера небольшой, истерзанной войной страны больше чести и достоинства, чем у Макрона, ставшего американской марионеткой!
Автор: Елена Громова
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