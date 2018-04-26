Переговоры двух господ или встреча начальника с подчинённым? • 102 • Аналитика







Визит французского президента в США готовился как нечто исключительное. Еще бы, 250-летие американо-французских отношений! Заранее было известно, кто кому что подарит. Макрон привез Трампу в подарок саженец дуба из местечка Бело. Оттуда, где когда-то французские и американские войска сражались с немцами в ходе Первой мировой войны. Трамп с супругой приготовили для Макрона ответный дар — кусок обивки от старого стула из Голубой комнаты Белого дома. Да в рамочке! Чтобы торжественно повесил себе на стену и помнил, кто в этом мире на троне сидит.





«Провожу потрясающие встречи с моим другом, президентом Франции Макроном», — написал Трамп в своем «Твиттере». И публично опозорил «друга» перед журналистами, стряхнув перхоть с его плеча.



Все это было бы похоже на дурную комедию, если бы не серьезность вопросов, которые обсуждали два президента. Вместо того, чтобы сосредоточиться на собственных странах и их взаимоотношениях, они обсуждали, как делить чужие страны. Будто бы речь шла не о суверенных государствах, а о пирогах, приготовленных к торжественному ужину. В центре внимания двух господ, а если точнее, господина и его слуги, оказались Сирия и Иран.



Изначально Макрон занимал, пожалуй, более жесткую позицию по Сирии, чем Трамп, но более мягкую — по поводу ядерной сделки с Ираном.



Прямо перед своим «историческим» визитом за океан французский лидер сделал весьма жесткое и беспардонное заявление, касающееся Сирии. Он высказал мнение, что войска американской коалиции должны остаться в этой стране даже после того, как будет окончательно разгромлено «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в РФ). По крайней мере, Франция, по словам Макрона, должна строить «новую Сирию», чтобы не оставить эту страну ее же собственному президенту Башару аль-Асаду, а также Ирану и другим «плохим парням».



Эту позицию глава МИД России Сергей Лавров справедливо назвал колониальной. Действительно, 72 года назад, в апреле 1946 г., Сирия получила независимость от Франции, а сегодня французский президент желает строить на ее земле некую «новую Сирию» по своим лекалам.



Что касается Дональда Трампа, то в ходе встречи он снова озвучил давно терзающую его мысль. Он намерен вывести войска из Сирии. Сказал, что случится «относительно скоро». Добавил, что победа над «Исламским государством» одержана.



«Что касается Сирии… Я бы хотел… вернуть наших солдат домой. Они сделали великое дело. Нам полностью удалось победить ИГ в Ираке и в Сирии, и, честно говоря, мы оказали большую услугу соседним странам, но также и своей стране», — сказал Трамп.



И вдруг после этой встречи появляются сообщения, что уже и Макрон разделяет мнение Трампа о необходимости вывода войск из Сирии после победы над «Исламским государством». Выступая перед студентами Университета Джорджа Вашингтона, французский гость заявил:



«Ваш президент сказал, что он завершит участие сил США, как только война с ИГ* будет закончена. Мы придерживаемся той же позиции».



Он добавил, что Франция вступила в эту войну потому, что «Исламское государство» устраивало террористические акты в его стране.



Можно радоваться? Хищники, наконец, напились крови и решили отцепиться от своей жертвы? Увы, действия Трампа, Макрона и других (включая госпожу Терезу Мэй) говорят об обратном. И Трамп желает ввода в Сирию войск Саудовской Аравии, а та, в свою очередь, пытается вовлечь в это дело Катар. «На Ближнем Востоке находятся чрезвычайно богатые страны», — заметил президент США. Новый сюрприз для России: «кооперация во имя войны» стартует в ближайшие дни



Да и по-прежнему не ясно: действительно ли войска коалиции выйдут из Сирии? Американский президент уже говорил об этом, после чего последовали ракетные удары 14 апреля.



К тому же, его риторика в отношении союзника Сирии — Ирана — звучит весьма зловеще. Власти США ранее заявляли о готовности переделать соглашение с Ираном или же расторгнуть ядерную сделку с этой страной, возобновив против нее санкции.



Для этого американскому президенту необходимо договориться с европейскими союзниками, ставшими гарантами сделки, включая Францию. А также — с Россией и Китаем. Пока что Трамп желает заручиться поддержкой европейских участников «шестерки», заключившей соглашение с Ираном по его ядерной программе.



Изначально Европа была против разрыва сделки. После встречи, похоже, Макрон готов пойти Вашингтону на уступки в этом вопросе. В ходе совместной пресс-конференции двух президентов Макрон сказал, что заключенное с Ираном соглашение — «плохое».



«Вы считаете, что соглашение, которые было заключено с Ираном в 2015 году, это плохое соглашение. На протяжении нескольких месяцев я говорю, что это недостаточное соглашение, но которое, во всяком случае, помогает нам иметь контроль над ядерной активностью. Мы хотели бы начать работать над новым соглашение с Ираном».



В этом новом соглашении Ирану будут выдвинуты дополнительные условия: блокировка ядерной программы до 2025 года, еще более длительный запрет на любую ядерную деятельность, прекращение баллистической программы, а также некое «создание условий для стабильности в регионе» (под этим можно подразумевать все, что угодно, включая, например, прекращение поддержки Сирии и сил ливанского сопротивления). Иран может не согласиться, и тогда план Трампа вступит в силу, и против Тегерана возобновятся санкции.



Похоже, обмен мнениями между начальником и подчиненным состоялся именно так, как в анекдоте. Макрон приехал в США со своим мнением, а уезжает — с мнением Трампа. Три в одном, или Почему зачинщиком ядерного Армагеддона может быть только Запад



Остается добавить, что власти Франции решили отомстить за непокорность сирийскому президенту Башару аль-Асаду весьма необычным способом. В далеком 2001 году тогдашний французский президент Жак Ширак наградил сирийского лидера орденом Почетного легиона. Макрон принял решение лишить Асада этой награды. Наказание — вполне в стиле Украины, которая занесла президента Сирии на сайт «Миротворец» за «страшное преступление» — отдых его детей в лагере «Артек». Должно быть, по мнению создателей «Миротворца», в «Артеке» должны отдыхать совсем другие дети — те, которых учат вскидывать руки и славить Бандеру… Одним словом, по президенту страны, которая семь лет отражает террористические атаки и недавно противостояла более ста «Томагавкам», нанесли еще два удара.



Но лишение ордена Почетного легиона — не быстрая процедура. Башар аль-Асад сыграл на опережение, вернув данную награду через румынское посольство (французского-то давно нет в Дамаске, а румынское представляет интересы Франции). При этом президент Сирии сказал, что нет никакой чести носить орден от тех, кто нарушает нормы и принципы международного права и нападает на государство, являющееся членом ООН.



Насколько же у лидера небольшой, истерзанной войной страны больше чести и достоинства, чем у Макрона, ставшего американской марионеткой! Ходил когда-то такой анекдот. Армянское радио спрашивают: «Что такое обмен мнениями между начальством и подчиненным?» Армянское радио отвечает: «Это, когда подчиненный заходит к начальнику со своим мнением, а уходит с мнением начальника». Армянское радио сегодня занято другими делами, а вот роли начальника и подчиненного сыграли Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон.Визит французского президента в США готовился как нечто исключительное. Еще бы, 250-летие американо-французских отношений! Заранее было известно, кто кому что подарит. Макрон привез Трампу в подарок саженец дуба из местечка Бело. Оттуда, где когда-то французские и американские войска сражались с немцами в ходе Первой мировой войны. Трамп с супругой приготовили для Макрона ответный дар — кусок обивки от старого стула из Голубой комнаты Белого дома. Да в рамочке! Чтобы торжественно повесил себе на стену и помнил, кто в этом мире на троне сидит.», — написал Трамп в своем «Твиттере». И публично опозорил «друга» перед журналистами, стряхнув перхоть с его плеча.Все это было бы похоже на дурную комедию, если бы не серьезность вопросов, которые обсуждали два президента. Вместо того, чтобы сосредоточиться на собственных странах и их взаимоотношениях, они обсуждали, как делить чужие страны. Будто бы речь шла не о суверенных государствах, а о пирогах, приготовленных к торжественному ужину. В центре внимания двух господ, а если точнее, господина и его слуги, оказались Сирия и Иран.Изначально Макрон занимал, пожалуй, более жесткую позицию по Сирии, чем Трамп, но более мягкую — по поводу ядерной сделки с Ираном.Прямо перед своим «историческим» визитом за океан французский лидер сделал весьма жесткое и беспардонное заявление, касающееся Сирии. Он высказал мнение, что войска американской коалиции должны остаться в этой стране даже после того, как будет окончательно разгромлено «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в РФ). По крайней мере, Франция, по словам Макрона, должна строить «новую Сирию», чтобы не оставить эту страну ее же собственному президенту Башару аль-Асаду, а также Ирану и другим «плохим парням».Эту позицию глава МИД России Сергей Лавров справедливо назвал колониальной. Действительно, 72 года назад, в апреле 1946 г., Сирия получила независимость от Франции, а сегодня французский президент желает строить на ее земле некую «новую Сирию» по своим лекалам.Что касается Дональда Трампа, то в ходе встречи он снова озвучил давно терзающую его мысль. Он намерен вывести войска из Сирии. Сказал, что случится «относительно скоро». Добавил, что победа над «Исламским государством» одержана.— сказал Трамп.И вдруг после этой встречи появляются сообщения, что уже и Макрон разделяет мнение Трампа о необходимости вывода войск из Сирии после победы над «Исламским государством». Выступая перед студентами Университета Джорджа Вашингтона, французский гость заявил:Он добавил, что Франция вступила в эту войну потому, что «Исламское государство» устраивало террористические акты в его стране.Можно радоваться? Хищники, наконец, напились крови и решили отцепиться от своей жертвы? Увы, действия Трампа, Макрона и других (включая госпожу Терезу Мэй) говорят об обратном. И Трамп желает ввода в Сирию войск Саудовской Аравии, а та, в свою очередь, пытается вовлечь в это дело Катар. «На Ближнем Востоке находятся чрезвычайно богатые страны», — заметил президент США.Да и по-прежнему не ясно: действительно ли войска коалиции выйдут из Сирии? Американский президент уже говорил об этом, после чего последовали ракетные удары 14 апреля.К тому же, его риторика в отношении союзника Сирии — Ирана — звучит весьма зловеще. Власти США ранее заявляли о готовности переделать соглашение с Ираном или же расторгнуть ядерную сделку с этой страной, возобновив против нее санкции.Для этого американскому президенту необходимо договориться с европейскими союзниками, ставшими гарантами сделки, включая Францию. А также — с Россией и Китаем. Пока что Трамп желает заручиться поддержкой европейских участников «шестерки», заключившей соглашение с Ираном по его ядерной программе.Изначально Европа была против разрыва сделки. После встречи, похоже, Макрон готов пойти Вашингтону на уступки в этом вопросе. В ходе совместной пресс-конференции двух президентов Макрон сказал, что заключенное с Ираном соглашение — «плохое».В этом новом соглашении Ирану будут выдвинуты дополнительные условия: блокировка ядерной программы до 2025 года, еще более длительный запрет на любую ядерную деятельность, прекращение баллистической программы, а также некое «создание условий для стабильности в регионе» (под этим можно подразумевать все, что угодно, включая, например, прекращение поддержки Сирии и сил ливанского сопротивления). Иран может не согласиться, и тогда план Трампа вступит в силу, и против Тегерана возобновятся санкции.Похоже, обмен мнениями между начальником и подчиненным состоялся именно так, как в анекдоте. Макрон приехал в США со своим мнением, а уезжает — с мнением Трампа.Остается добавить, что власти Франции решили отомстить за непокорность сирийскому президенту Башару аль-Асаду весьма необычным способом. В далеком 2001 году тогдашний французский президент Жак Ширак наградил сирийского лидера орденом Почетного легиона. Макрон принял решение лишить Асада этой награды. Наказание — вполне в стиле Украины, которая занесла президента Сирии на сайт «Миротворец» за «страшное преступление» — отдых его детей в лагере «Артек». Должно быть, по мнению создателей «Миротворца», в «Артеке» должны отдыхать совсем другие дети — те, которых учат вскидывать руки и славить Бандеру… Одним словом, по президенту страны, которая семь лет отражает террористические атаки и недавно противостояла более ста «Томагавкам», нанесли еще два удара.Но лишение ордена Почетного легиона — не быстрая процедура. Башар аль-Асад сыграл на опережение, вернув данную награду через румынское посольство (французского-то давно нет в Дамаске, а румынское представляет интересы Франции). При этом президент Сирии сказал, что нет никакой чести носить орден от тех, кто нарушает нормы и принципы международного права и нападает на государство, являющееся членом ООН.Насколько же у лидера небольшой, истерзанной войной страны больше чести и достоинства, чем у Макрона, ставшего американской марионеткой! Автор: Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 102 Источник Похожие новости "Слил" ли Ким Чен Ын свою ракетно-ядерную программу США или нет? (часть 2) "Зимняя вишня". Выводы для всех и для каждого Эффект победителя и загадочная русская душа

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