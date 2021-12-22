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Переговоры через прицел: Владимир Путин обозначил ожидания России от Штатов

22 декабря 2021, 02:00  •  87 • Политика
Россия больше не верит в возможность договориться с США и считает, что даже в случае подписания каких-то договорённостей Штаты не будут их выполнять. Беспринципная политика американских элит превратила Вашингтон в рецидивиста, с которым можно заключать сделки, только держа его на прицеле. А главными приоритетами русской армии Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, назвал вооружение войск, обучение офицеров навыкам принятия решений на поле боя и освоение новых форм боевых действий.
Президент и Верховный главнокомандующий России Владимир Путин 21 декабря на заседании Военной коллегии выступил в характерной манере – спокойно, но жёстко обозначив свою позицию и планы. Он не проводил на этот раз "красных линий", не выдвигал ультиматумов, но просто назвал главные проблемы и возможные пути их решения. В контексте информационно-психологического наступления, которое военно-политическое руководство нашей страны ведёт на Вашингтон с конца сентября, и опубликованного МИД договора о взаимной безопасности речь главы государства заставляет о многом задуматься.

Было трудно, но мы справились

Уходящий год, как и предыдущий, был экстраординарным: выполнению планов мешала пандемия коронавируса. Однако военное ведомство смогло минимизировать её влияние на свою работу. Путин подчеркнул, что военные медики не только сумели защитить от ковида личный состав, но и оказали существенную помощь гражданским коллегам в девяти регионах:
Самых добрых слов за напряжённую работу в сложных условиях, за большую помощь гражданскому населению заслуживают военные медики: более чем 30,5 тысячи человек пролечены в лечебных заведениях Министерства обороны, и почти половина [из них] – гражданские <…> В 32 военных санаториях люди проходят реабилитацию. Спасибо,
обратился к собравшимся глава государства.
Вооружённые силы даже в этот тяжёлый период продолжили чётко и без сбоев выполнять поставленные перед ними задачи. В качестве важнейшего показателя президент назвал увеличение доли современного оружия: в среднем по армии современные системы составили 71%, а в стратегических ядерных силах – 89%.
России удалось поставить на боевое дежурство гиперзвуковые комплексы "Авангард" и "Кинжал".
Отдельных похвал удостоились Военно-морской флот, военнослужащие миротворческих контингентов в Карабахе и Сирии, строители Минобороны.
Президент России пообщался с моряками-подводниками. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress
В целом никаких критических замечаний в отношении людей в погонах от президента не прозвучало.

"Сами напросились"

Военно-политическая обстановка в мире, по словам главы государства, остаётся сложной: возникают новые очаги напряжённости, а в старых растёт конфликтный потенциал.
Главной угрозой для России Путин назвал размещение вдоль наших границ элементов американской системы противоракетной обороны (ПРО). Особую тревогу у Москвы вызывает размещение в Румынии, а в перспективе – и на территории Украины установок Mk 41, позволяющих производить как пуски ракет-перехватчиков системы ПРО, так и крылатых ракет "Томагавк".
Расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки Mk 41 адаптированы к применению ударных систем "Томагавк". Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлётное время до Москвы сократится до семи-десяти минут, а при размещении гиперзвукового оружия – до пяти. Для нас это серьёзнейший вызов – вызов нашей безопасности",
пояснил президент.
Владимир Путин отметил: если НАТО продолжит политику наращивания угрозы, Россия будет реагировать жёстко.
Хочу вновь подчеркнуть: мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всём евразийском пространстве,
уточнил глава государства позицию нашей страны.
При этом он отметил, что США и их союзники по своей инициативе начали обострять отношения с Россией, хотя имели все возможные гарантии безопасности с нашей стороны.
Говорил уже публично – ещё вам скажу, напомню: на объектах ядерного оружейного комплекса Российской Федерации сидели на постоянной основе американские специалисты. На работу ходили туда каждый день, столы стояли там рабочие и флаг США. Ну куда больше? Чего ещё надо? В правительстве России работали советники США, кадровые сотрудники ЦРУ советовали. Чего ещё? Зачем надо было поддерживать сепаратизм на Северном Кавказе, причём с помощью даже ИГИЛ* – ну, не ИГИЛ*, там другие организации были террористические. Явно террористов поддерживали. Зачем? Зачем надо было расширять НАТО, выходить из договоров по ПРО? То, что сейчас происходит, та напряжённость, которая складывается в Европе, – это их вина. На каждом шагу Россия была вынуждена как-то отвечать, на каждом шагу ситуация постоянно ухудшалась, ухудшалась, ухудшалась – деградировала и деградировала. <…> Иногда задаёшься вопросом: а зачем они это всё делали в тех условиях? Непонятно,
поделился своими рассуждениями Путин.
Фото: Kremlin Pool / Globallookpress
России необходимо получить юридические гарантии своей безопасности, и она не намерена верить голословным заявлениям, что активность НАТО не направлена против нас. Впрочем, подчеркнул Владимир Путин, даже подписание соглашений само по себе ничего не гарантирует с учётом репутации "партнёров".
Ну, мы-то с вами их хорошо знаем: и этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединённые Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересны – легко, объясняя чем-то или вообще ничем не объясняя, как это было с Договором по противоракетной обороне, [Договором] по открытому небу – нет, и всё,
пояснил Верховный главнокомандующий.
Нагнетая ситуацию у границ России, сами Штаты остаются за тысячи километров от потенциальных горячих точек. А для обоснования своих действий используют демагогию и обращаются с правовым полем по собственному усмотрению.
И когда им мешает международное право и Устав ООН, объявляют это всё устаревшим, ненужным, а когда что-то соответствует их интересам – сразу ссылаются на нормы международного права, на Устав ООН, на международное гуманитарное право и так далее. Эти манипуляции надоели,
жёстко обозначил свою позицию глава государства.

"Электронные мозги" для офицеров, укрепление – для Белоруссии

Итак, Россия больше не может полагаться на международное право и какие бы то ни было договоры, ей придётся заботиться о своей безопасности через укрепление собственных Вооружённых сил и повышение их возможностей. Владимир Путин обозначил пять приоритетов в этом направлении.
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В-первых, необходимо поставлять в войска современное оружие. Особое внимание уделять высокоточным комплексам, новейшим системам разведки, связи и управления.
Во-вторых, в боевой подготовке военных будет сделан особый упор на новые формы ведения боевых действий и освоение современного оружия. Для выполнения этой задачи Минобороны изменит программы боевой учёбы. Эти же требования должны учитываться при подготовке стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" и других.
В-третьих, офицеры должны учиться быстро принимать решения на поле боя. Для этого необходимо развивать системы поддержки принятия решений командирами на всех уровнях, и особенно в тактическом звене. В эти системы должен внедряться искусственный интеллект.
В-четвёртых, должна повышаться квалификация командиров для навыков ведения боя в нестандартных ситуациях. Офицерский состав должен уметь действовать не по шаблонам, но с пониманием современных реалий.
В ходе оперативной и боевой учёбы необходимо готовить именно таких, разносторонне развитых во всех отношениях командиров. Они должны быть в кадровом резерве военачальников, к ним нужно присматриваться, уже сейчас направлять, предоставлять возможность для дальнейшего карьерного роста,
– заявил Путин.
И, наконец, пятым приоритетом станет укрепление военного сотрудничества в рамках ШОС и ОДКБ и повышение "обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии".

Дела житейские

Глава государства завершил своё выступление обсуждением финансового обеспечения армии. В результате принятого несколько лет назад решения зарплаты военных уже превзошли среднюю оплату труда в ведущих отраслях экономики, таких как нефтянка, финансовый сектор и транспорт:
По моим данным, из Минфина чуть побольше дают, у Минобороны средний уровень денежного довольствия военнослужащего в воинском звании "лейтенант" составляет в 2021 году 81,2 тысячи рублей. По-разному бывает, разные лейтенанты, и по-разному служат, но это средний уровень – 81,2 тысячи, а вот я сказал, в ведущих отраслях экономики – 63,2 [тысячи].
Президент России остался доволен темпами выполнения программы по обеспечению личного состава жильём. В текущем году 4350 военнослужащих приобрели жильё на государственные субсидии. В следующие три года государство выделит на эти цели ещё 113 миллиардов рублей, что позволит решить жилищный вопрос ещё 9000 военнослужащих.
При этом субсидии – не единственный инструмент по решению этой задачи:
Продолжает эффективно действовать накопительно-ипотечная система. С её помощью в 2021 году реализовали своё право на жилищное обеспечение 15 тысяч военнослужащих, а в 2022-2024 годах за счёт этой системы новое жильё получат ещё 34 тысячи.
Резюмируя своё выступление, Верховный главнокомандующий России выразил благодарность за верную службу:
Хочу поблагодарить руководство и личный состав Министерства обороны за добросовестное выполнение поставленных задач. Уверен, что вы и впредь будете действовать профессионально, чётко, делать всё необходимое для достижения высоких результатов. Желаю вам дальнейших успехов в службе на благо России и нашего народа!

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