Переговоры будут, "размен" - нет: В Киеве поставили условие по миру в Донбассе

Несмотря на то что президент Украины Владимир Зеленский накануне категорически высказался против возможности диалога с Кремлём, глава его администрации Андрей Богдан настаивает - с Россией необходимо разговаривать, вести диалог. Хотя бы ради Донбасса.

Разговаривать надо, если вы хотите мира, - там гибнут наши украинцы, объяснил он участникам ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

Тем не менее о России политик говорит как об "агрессоре", но не исключает возможности мирного разрешения конфликта на юго-востоке Украины.

"Мы можем достичь победы мирным путем", - пояснил Богдан.

Он, однако, поставил условие по миру в Донбассе, уверяя, что по нему нужно вести переговоры именно с Москвой, отказывая при этом руководству ДНР и ЛНР в праве на диалог с Киевом.

"Не о чем говорить, поскольку они не самостоятельные и ничего не решают без Кремля", - высказал свою провокационную точку зрения Богдан. И, парируя другим участникам ток-шоу, усомнившимся в подобной возможности, он заявил, что переговоры будут. Они, мол, нужны Киеву хотя бы ради того, чтобы вернуть домой пленных украинцев из Донбасса.

Но по условию Богдана если и будет диалог с Москвой, то "размена" территорий, под которым он подразумевает Крым, - нет.