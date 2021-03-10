Переговоры бессмысленны: Эксперт призвал Россию "не пачкаться" о "нормандскую" инициативу Зеленского

Зеленский заявил о готовности лично встретиться с Путиным, Макроном и Меркель, если встреча "нормандской четвёрки" не состоится. "Лучше и не пачкаться. Можно отправить туда какого-то третьего заместителя министра иностранных дел", - считает член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится отдельно с каждым лидером "нормандской четвёрки", если совместная встреча не состоится, передаёт украинское "Униан". Инициативу украинского лидера прокомментировал член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Он отметил, что сейчас Зеленский не пользуется большим авторитетом. Поэтому эксперт считает, что встреча с президентом Украины на саммите "нормандской четвёрки" не принесёт никаких результатов.

Лучше и не пачкаться. Можно отправить туда какого-то третьего заместителя министра иностранных дел, пусть он подготовит встречу с таким же заместителем, обговорят, обсудят позиции,

- добавил Богдан Безпалько в беседе с Nation News.

Эксперт подчеркнул, что если Украина вдруг решила начать выполнять Минские соглашения, то тогда можно и поговорить на уровне глав государств. Однако вероятнее всего речь идёт об очередной демагогии, подытожил Безпалько.