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Переговоры Байдена и Меркель завершились обещаниями для Украины

16 июля 2021, 01:25  •  123 • Политика
В США состоялась встреча президента Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
В Вашингтоне прошли переговоры американского лидера с канцлером ФРГ. По итогам встречи стороны утвердили "Вашингтонскую декларацию". Как заявил президент США Джо Байден, данный документ подтверждает приверженность США и Германии "твёрдым демократическим принципам".
Он указал, что данные постулаты лежат в основе отношений двух стран. Именно этим стороны намерены руководствоваться, "чтобы отвечать на наиболее значительные вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня".
В ходе переговоров речь шла и о "Северном потоке - 2". Как пояснила канцлер ФРГ Ангела Меркель, позиции Вашингтона и Берлина относительно этого проекта расходятся. И тем не менее, подчеркнула она, газовый проект не означает замены транзита газа через Украину.
Байден в свою очередь добавил, что и ФРГ, и США будут защищать суверенитет Украины и поддерживать её трансатлантические чаяния.
"Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжается, равно как и [поддержка] важности реформ и трансатлантических чаяний", - приводит его слова ТАСС.

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