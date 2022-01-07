Переговоры – глупость, открывать огонь на поражение: Новое обращение Токаева

В Казахстане, куда накануне была отправлены первые миротворцы по линии ОДКБ, продолжается сопротивление. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с новым обращением к нации.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что страна постепенно возвращается к законности. Казахстан доведёт до конца операцию против боевиков, "кто не сдастся, будет уничтожен", заявил политик.

Токаев, одновременно занимающий пост председателя Совбеза страны, констатировал, что переговоров с мятежниками не будет. По его словам, предложение из-за рубежа провести переговоры с террористами - не что иное, как глупость. Он подчеркнул, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.

Уже сейчас известно, пояснил лидер Казахстана, что в стране активизировались тысячи "бандитов", в числе которых и иностранные граждане. "Забугорные деятели" играют подстрекательскую роль в беспорядках на территории страны, а силовикам не хватает спецсил и оборудования, указал Токаев.

Он выразил благодарность лидерам стран - союзников по ОДКБ, поблагодарил президента России Владимира Путина за оперативный отклик на его обращение по поводу миротворцев.

Постепенно, добавил Токаев в обращении к нации, жизнь в стране будет нормализоваться. Режим ЧП будет поэтапно сниматься в регионах Казахстана, где ситуация улучшилась. Также будет включен интернет в ряде регионов страны.