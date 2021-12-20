Переговорщик по безопасности назвал условие нанесения Россией военного удара

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Альтернативой ответственных политических решений станет оружие

Терпение России далеко не безгранично. В отношениях с НАТО настало время для серьезного разговора. Об этом предупредил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в понедельник, 20 декабря.

По его словам, на Западе прекрасно понимают, что пришла пора ответственных политических решений.

"Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться. (…) В противном случае альтернатива – это военно-технический и военный ответы России",

– заявил Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24", подчеркнув, что "момент истины" уже близок, передает РИА "Новости".

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ждет от США срочного ответа на свои предложения по гарантиям безопасности, поскольку ситуация уже не терпит отлагательств. Как недавно указывал высокопоставленный дипломат, Москва больше не доверяет западным политикам и ей нужны юридически закрепленные обязательства, иначе в дело вступят новые вооружения.