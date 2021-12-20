Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
Для Путина в Европе придумали персональное наказание. Русские ахнули: "Жест...
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
Кулеба потребовал жёстких санкций против России: "Если я увижу, что США что...
Главная / Политика

Переговорщик по безопасности назвал условие нанесения Россией военного удара

20 декабря 2021, 12:05  •  108 • Политика
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Альтернативой ответственных политических решений станет оружие
Терпение России далеко не безгранично. В отношениях с НАТО настало время для серьезного разговора. Об этом предупредил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в понедельник, 20 декабря.
По его словам, на Западе прекрасно понимают, что пришла пора ответственных политических решений.
"Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться. (…) В противном случае альтернатива – это военно-технический и военный ответы России",
– заявил Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24", подчеркнув, что "момент истины" уже близок, передает РИА "Новости".
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ждет от США срочного ответа на свои предложения по гарантиям безопасности, поскольку ситуация уже не терпит отлагательств. Как недавно указывал высокопоставленный дипломат, Москва больше не доверяет западным политикам и ей нужны юридически закрепленные обязательства, иначе в дело вступят новые вооружения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



108
Источник
Похожие новости
20 декабря 2021, 01:00
"Как черепаха без панциря": Киевский эксперт предсказал Украине печальную участь
20 декабря 2021, 06:15
Украина никогда не сможет вступить в НАТО. Обнародован подтверждающий документ
20 декабря 2021, 08:35
Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки
20 декабря 2021, 08:35
Боррель высказал России претензию по газу: "Строго говоря…"
20 декабря 2021, 10:20
Русские просчитали объявленную Байденом спецоперацию: "Видимо, всё решили"
20 декабря 2021, 08:35
Российский дипломат ответил желающим остановки "Северного потока – 2" полякам
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 декабря 2021, 01:00
"Как черепаха без панциря": Киевский эксперт предсказал Украине печальную у...
20 декабря 2021, 01:00
Не простояла и суток: Катастрофа с главной ёлкой Мариуполя попала на видео
20 декабря 2021, 06:15
Украина никогда не сможет вступить в НАТО. Обнародован подтверждающий документ
20 декабря 2021, 08:35
Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки
20 декабря 2021, 05:05
Госдеп выбирает Ахметова и сливает Коломойского?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 декабря 2021, 15:20
"Какие-то кавказцы" заселили Украину. Запад хотел обидеть Путина, но обидел Киев
14 декабря 2021, 00:20
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
15 декабря 2021, 12:30
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
19 декабря 2021, 02:15
Кулеба потребовал жёстких санкций против России: "Если я увижу, что США что-то удерживают…"
14 декабря 2021, 00:20
Польский посол доходчиво объяснил Украине, почему ей не место в ЕС
17 декабря 2021, 06:30
«Такую деградацию государства сложно представить»: Глава украинской разведки и скандальный экс-замминистра МВД живут вместе
13 декабря 2021, 14:55
Прямым текстом: Путин в жёсткой форме выдвинул требование к Байдену
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.