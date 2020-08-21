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Переговоров не будет: в Грузии жестко ответили Лаврову
21 августа 2020, 14:35 • 136 • Политика
Тбилиси не собирается восстанавливать дипломатические отношения с Москвой
Грузия заинтересована в решении проблем с Россией, но переговоры о возобновлении дипотношений вести не планирует. Об этом заявил спецпред правительства Грузии по делам с Россией Зураб Абашидзе в пятницу, 21 августа.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что полноценное восстановление российско-грузинских связей отвечает интересам народов обеих стран, и подчеркнул, что со стороны Москвы нет ограничений на развитие диалога с Тбилиси. Комментируя эти слова, Абашидзе резко отверг возможность переговоров.
По его словам, права грузин нарушены, принцип территориальной целостности проигнорирован, международное право Москвой не соблюдается. Без прорыва по этим вопросам ни о каких переговорах не может быть речи.
"Вопрос о возобновлении дипотношений, о чем говорил господин Лавров, в данной ситуации обсуждаться не будет", – цитирует Абашидзе "Грузия онлайн".
Вместе с тем, против восстановления авиасообщения с РФ грузинские власти ничего не имеют. В интервью Лавров выразил надежду, что рейсы, запрещенные из-за коронавируса скоро начнутся, и Абашидзе подтвердил, что для решения этого вопроса нужны окончание эпидемии и политическая воля Москвы.
Дипотношения РФ и Грузии были прерваны в 2008 г., когда Абхазия и Южная Осетия заявили о своей независимости, уточняет URA.RU.
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