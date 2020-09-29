Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не знаю, как он извиняться будет": Грозные "предупреждения"...
Погибшим украинским курсантам перед полётом предлагали «бомбить Воронеж»
Допа и Гепа уводят Харьков
Украинская телеведущая заговорила по-русски, услышав ответ из Донбасса: "Мы...
Главная / Политика

Переговоров не будет: главы Азербайджана и Армении сделали громкие заявления о конфликте

29 сентября 2020, 21:00  •  40 • Политика
Ильхам Алиев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Баку отрицает участие турецких самолетов в боях за Карабах, а Ереван обнаружил в регионе военных Анкары
С учетом нынешней позиции руководства Армении никаких переговоров с Ереваном о Нагорном Карабахе быть не может. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире программы "60 минут" на телеканала "Россия 1".
"Армянский премьер-министр (Никол Пашинян) публично заявляет, что Карабах – это Армения и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь", – цитирует РИА "Новости" Алиева.
Он назвал ситуацию в регионе напряженной, а ответ Баку на "агрессию" в Карабахе "адекватным".
Алиев опроверг участие Анкары в вооруженном конфликте в НКР, утверждение обратного является лишь слухами и фейками. По его словам, Турция помогает Азербайджану "морально". Никакие турецкие самолеты не участвуют в боях в Карабахе, подчеркнул азербайджанский лидер, комментируя сообщения о якобы сбитом армянском самолете.
"Мы этой информацией не владеем. Буквально недавно мне доложили о том, что такая новость появилась в информационном пространстве. Она ничем не подтверждена. Самолеты F-16 турецких ВВС никоим образом не участвуют в боевых действиях. Сегодня, вы знаете, с учетом современных технологий очень трудно что-то скрыть", – отметил Алиев.
По его словам, Пашинян – ставленник американского финансиста Джорджа Сороса, а соседняя страна находится в кризисе.
В свою очередь, лидер Армении подтвердил, что турецкий F-16 сбил СУ-25 армянских ВВС.
"Это уже состоявшийся факт. Сейчас и Армения и армяне Нагорного Карабаха находятся под непосредственной угрозой Турции. И Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в конфликт", – заявил Пашинян.
В Ереване считают, что Анкара ищет повод для ввода войск в Нахичевань – азербайджанский анклав, который граничит с Турцией, Арменией и Ираном. По данным армянской стороны, там уже находятся некоторые турецкие военные подразделения. По словам премьера, они участвовали в августовских учениях в Азербайджане, а нынешняя ситуация – это продолжение тех маневров.
Одновременно Пашинян заметил, что военного решения конфликта вокруг НКР не существует, его нужно урегулировать лишь мирным путем.
Напомним, бои в Карабахе возобновились с новой силой 27 сентября. Стороны обмениваются обвинениями в адрес друг друга, а между тем уже есть жертвы среди мирного населения по обе линии соприкосновения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



40
Источник
Похожие новости
29 сентября 2020, 04:30
Берлин "засекретил" третий запрос России по Навальному
29 сентября 2020, 02:40
"Это был бы лучший мир": Горбачёв пожалел, что развалил СССР
29 сентября 2020, 13:40
Огненные столбы и загадка "сбитого самолёта": Последние новости о войне в Карабахе
29 сентября 2020, 11:50
Макрону уже всё ясно с "отравлением" Навального, в Сенате Франции считают иначе
29 сентября 2020, 08:10
Экс-глава Минобороны Украины рассказал, как Киев "упустил шанс" отвоевать Крым
29 сентября 2020, 13:40
Если Россия станет частью Европы: Чешка описала 12 жёстких последствий для США и мира
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 сентября 2020, 01:30
"Подготовка к госперевороту": Политолог назвал главного противника Лукашенко в Евросоюзе
26 сентября 2020, 16:55
"Отдадут Крым - или останутся без штанов": На Украине разработали новый план возвращения полуострова
23 сентября 2020, 11:55
Только никому не рассказывайте! Зеленского жестко унизили и отчитали на Западе
28 сентября 2020, 00:05
Белорусские оппозиционеры готовы создать МИД за рубежом. От России они ждут гарантий
27 сентября 2020, 01:10
Захарова назвала новую угрозу для России: "А теперь самый главный вопрос"
26 сентября 2020, 20:35
"Ну всё, старуха, сворачивай трубу": Европа придумала, как наказать Россию за Навального
26 сентября 2020, 09:35
Названа причина крушения военного самолёта под Харьковом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.