Переговорный жанр: чего ждать от нового диалога РФ и Украины

Москва и Киев имеют шансы выйти на компромиссы во время переговоров, считают опрошенные «Известиями» политики и эксперты. При этом многое зависит в том числе от единства позиции среди украинских властей. Политологи уже отмечают некоторый прогресс на дипломатическом треке, однако однозначно говорить о положительных сдвигах рано. Схожего мнения придерживается, например, президент Франции Эммануэль Макрон, который после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что ситуация с урегулированием украинского кризиса пока не внушает оптимизма, но обещал продолжать дипломатические усилия.

Перешли на видео

В минувшие выходные стало известно, что переговоры между Россией и Украиной помимо очных раундов также проводятся и в видеоформате. Эту информацию в минувшее воскресенье подтвердили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Да, переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять [помощник президента РФ] Владимир Мединский», — заявил Дмитрий Песков журналистам.

При этом он отметил, что по деталям российская сторона пока воздерживается от каких-либо комментариев.

Российская делегация после переговоров с Украиной в Беловежской Пуще, 2 марта 2022 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Переговоры с делегацией РФ сейчас продолжаются беспрерывно в видеоформате, подтвердил и Михаил Подоляк. В данный момент созданы специальные рабочие подгруппы, а «позиции Украины определены жесткими предыдущими директивами», сообщил он в своем Telegram-канале.

При этом диалог между Москвой и Киевом продолжается в так называемом беловежском формате, уточнил член российской делегации глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. А значит, какие бы новые страны в качестве возможной площадки ни называли в Киеве, вести основные дискуссии стороны будут, судя по всему, всё-таки на территории Белоруссии.

Впрочем, от очных консультаций делегаций на белорусской земле Киев пока и не отказывается. Речь о других территориальных вариантах, как правило, заходит, когда поднимается вопрос потенциального контакта президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Так, на брифинге для журналистов глава Украины в очередной раз заявил, что готов к диалогу с РФ, но не в Белоруссии, и предложил в качестве варианта Израиль.

Однако независимо от места переговоров перспективы урегулирования в мире всё еще оценивают пессимистично. Например, после телефонного разговора президентов России и Франции и канцлера Германии Эммануэль Макрон признался, что поводов для оптимизма пока не наблюдает. Во время обсуждения лидерами трех государств ситуации на Украине Владимир Путин, в частности, рассказал о военных преступлениях со стороны украинских силовиков.

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS/Ludovic Marin

«Пессимистически настроен и обеспокоен», — заявил глава Франции по итогам этой беседы, отвечая журналистам на родном французском языке о перспективах переговоров. Впрочем, на схожие вопросы по-английски он сказал, что «определенно оптимистичен».

Между Россией и Украиной прошли уже три очных раунда переговоров. Во время второго удалось достичь понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Однако и тут стороны оценивают ситуацию по-разному.

«Гуманитарная ситуация на Украине, к сожалению, продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов», — сообщил в выходные начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В ведомстве отметили, что вооруженные формирования националистов минируют жилые кварталы, разрушают мосты и дороги, а также уничтожают объекты жизнеобеспечения. Люди находятся в нечеловеческих условиях: у них нет тепла, электричества, водоснабжения, продуктов и лекарств.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский примерно в это же время заявил, что все утвержденные гуманитарные коридоры сработали и эвакуировать удалось почти 13 тыс. человек.

С каким посылом

Между тем непосредственные участники переговоров начали осторожно высказываться о возможном прогрессе. Так, перспективу выйти на компромиссы высказал Михаил Подоляк. С российской стороны схожую оценку дал Леонид Слуцкий. По словам политика, «если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс».

«По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самое ближайшее время в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания», — сказал депутат.

Впрочем, опрошенные «Известиями» эксперты и политики пока оценивают перспективы переговоров Москвы и Киева неоднозначно.

Так, зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов считает, что Украина и Россия могли бы договориться, если бы Незалежная была самостоятельна в своих решениях.

— Мне трудно что-то сказать о прогнозах. С одной стороны, видеоформат, к которому перешли стороны, упрощает решение технических вопросов. А с другой стороны, на мой взгляд, усложняет поиск взаимоприемлемых решений. Это мое мнение. Лично меня не покидает ощущение, что сейчас в этом разговоре участвуют еще какие-то силы — из Вашингтона и Великобритании, — сказал он «Известиям».

По словам сенатора, в окружении Владимира Зеленского есть люди, по-разному оценивающие ситуацию, которые пока не могут прийти к единому мнению.

Владимир Зеленский на пресс-конференции, 10 марта 2022 года Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин считает, что на переговорах были позитивные посылы. Хотя заявления отдельных представителей киевских властей порой прямо противоречат словам их же коллег, что, конечно, усложняет ситуацию.

— Тем не менее были осторожные заявления от президента Украины, что наметился некоторый прогресс. Были позитивные посылы со стороны западных и восточных партнеров, которые в последнее время вели переговоры с Зеленским. Но однозначно говорить, что «лед тронулся», пока еще рано, — пояснил «Известиям» эксперт.

Переговорный процесс между Россией и Украиной сейчас, несомненно, более активен, чем в начале марта, считает гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

— Об этом можно судить по многим косвенным признакам, — сказал он. — Фактически обеим сторонам необходимо определить единую содержательную рамку, отправную точку для переговоров, и тогда они могут стать результативными.

По мнению эксперта, рамка может быть такой — гарантии нейтрального статуса Украины на 20–25 лет с конституционными изменениями, роспуск и разоружение парамилитарных формирований типа батальона «Азов» с последующими механизмами контроля, признание Украиной Крыма частью России, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.

Тем временем Евросоюз разработал уже четвертый пакет санкций против РФ. Как рассказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, новые ограничения касаются импорта сталелитейной продукции из РФ, запрета экспорта предметов роскоши в Россию, запрета любых инвестиций в нефтедобычу и перерабатывающие заводы на российской территории. Традиционно расширяется и санкционный список политиков и бизнесменов из РФ.

Кроме того, страны G7 планируют лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования при торговле, что позволит им вводить любые импортные тарифы на российские товары. Также 13 марта минторг США опубликовал детальный список предметов роскоши из около 570 позиций, ввоз которых будет запрещен в РФ с 16-го числа. В него, в частности, попали алкоголь, табачные изделия, концертные рояли и электромобили.

Пока к санкциям, несмотря на членство в НАТО, по-прежнему не готова присоединяться Турция. Об этом официальная Анкара заявляла уже неоднократно и вновь повторила 13 марта.