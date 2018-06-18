Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ядерный страх и иллюзия безопасности
Украину должен возглавить представитель ЛГБТ
В Киеве прокомментировали заявления о подготовке закона о ЛГБТ
Догнать «Армату»: удастся ли Европе создать конкурента российскому танку
Главная / Украина

Переговорный процесс по Донбассу: бесперспективный тупик до 2020 года

18 июня 2018, 11:54  •  95 • Украина

Несмотря на то, что конфликт на Донбассе продолжается уже пятый год, тематика Украины ушла на периферию внешней политики Германии, Франции и даже России. C 2017 года переговоры в Нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) фактически стоят на паузе, не демонстрируя ровным счетом никакой эффективности. Встреча 11 июня 2018 года глав МИД стран Нормандской четверки, после 16-месячного перерыва, в очередной раз продемонстрировала, что переговорный процесс находится в тупике.

Дело в том, что внутри правящей на Украине верхушки установился прочный консенсус относительно необходимости возврата системы власти и хозяйственных отношений, существовавших на Донбассе до 2014 года – этот факт превращает любые переговоры с участием Киева в безрезультатные. Кроме того, накануне старта избирательной кампании возврат в электоральное поле неподконтрольного Киеву Донбасса означает неизбежный проигрыш на выборах нынешних власть предержащих. В этой связи примечательно, что единственные требования, с которыми Киев выходил на берлинские переговоры глав МИД, – освобождение заключенных в РФ украинцев (что выходит за рамки «Минска-2»).

Встреча глав МИД прогнозируемо завершилась без малейших результатов, стороны договорились договариваться дальше. Как отметила немецкая газета Deutsche Welle, «участники переговоров договорились лишь о том, чтобы продолжить переговоры на эту тему на уровне политических директоров министерств иностранных дел».

Не демонстрирует, в сущности, никакого результата переговорный формат США-РФ на уровне Курта Волкера и Владислава Суркова, по итогам прошлогодних встреч которых стороны не сумели выработать алгоритмы прекращения огня на Донбассе и введения в регион миротворческой миссии. Более того, с недавних пор, в связи избирательным процессом в России и ужесточением антироссийских санкций со стороны США, Вашингтон и Москва приостановили переговорный процесс по Донбассу. Об этом в середине мая сообщил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, когда еще было непонятно, сохранит ли Сурков должность помощника президента РФ и куратора донбасского вопроса.

Правда, вне зависимости от канала переговоров США-РФ, на постоянной основе действует канал коммуникации Кремль-Банковая (улица в Киеве, где находится Администрация президента), который находится под контролем Виктора Медведчука, главы организации «Украинский выбор» и спецпредставителя Украины по вопросам гуманитарного характера в минской Трехсторонней контактной группе. Ранее Петр Порошенко заявлял, что именно Медведчук является самым эффективным переговорщиком, потому что только у него есть прямой контакт на высшем уровне с Владимиром Путиным. Влияние Медведчука объясняется не только налаженными личными связями, но и тем, что он при любой власти является самостоятельной политической фигурой. Кремль не раз давал понять, что готов вести предметные переговоры исключительно с Медведчуком, так как считают его договороспособным в отличие от прочих украинских политиков.

Недавнее переназначение Суркова помощником президента РФ, о чем сообщил Дмитрий Песков, свидетельствует, что политика Москвы по отношению к Украине в целом и Донбассу в частности ровным счетом не претерпит никаких изменений. Если в федеральном ТВ тематика Украины по-прежнему собирает внушительные рейтинги, то в рамках российской «realpolitik» вопрос Украины находится, как уже было сказано выше, на периферии. Судя по всему, в Москве принято решение договариваться с Киевом о чем-либо уже после начала следующего политического цикла на Украине, когда, с высокой долей вероятности, конфигурация киевской власти может серьезным образом трансформироваться.

А может и не трансформироваться – вспоминаются выборы в 1996 года в России, когда многие политические игроки списали Бориса Ельцина со счетов раньше времени. Потому раньше времени списывать Петра Порошенко явно не стоит, поскольку он, несмотря на катастрофическое падение персональных рейтингов доверия, сконцентрировал в своих руках колоссальные административные, силовые, финансовые и медийные ресурсы.

Украина нарастила импорт товаров из России на 31%

Как бы там ни было, но окно возможностей для урегулирования ситуации на Донбассе откроется не раньше, чем, повторимся, в следующем политическом цикле, с 2020 года. Для начала урегулирования, как минимум, необходимо отменить принятый в начале 2018 года закон Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» («о реинтеграции / деоккупации Донбасса», где неподконтрольные Киеву территории признаны «оккупированными», а РФ объявлена «государством-агрессором»). В частности, данный закон препятствует предоставлению Донбассу особого статуса по «формуле Штайнмайера», на чем настаивает РФ, и делает невозможным проведение выборов в регионе.

Введение миротворческой миссии ООН на Донбасс до 2020 года также крайне маловероятно. Ключевые причины в том, что у всех вовлеченных в конфликт сторон принципиально разное видение миротворческой миссии, отдельные круги в государствах Евроатлантики и вовсе рассматривают ее как оккупационную администрацию. Помимо этого, имеются риски интернационализации конфликта, связанные с гибелью зарубежных миротворцев (только на разминирование Донбасса, по оценкам военных экспертов, уйдет около 10 лет). Наконец, имеется неопределенность национального состава миссии и вопрос ее финансирования. В целом, не стоит считать миротворцев панацеей, о чем свидетельствует история военных конфликтов в бывшей Югославии.

Пока же на Донбассе по-прежнему будет сохраняться ситуация «ни войны, ни мира». Для постсоветского пространства, впрочем, это не уникальный случай. Но даже в таком формате, как подсказывает опыт ряда непризнанных республик на территории бывшего СССР, можно нащупать траекторию какого-никакого, но развития. Понятно, что это не то, чего ожидали проживающие на Донбассе люди, но сегодняшние политические реалии именно таковы.

Денис Гаевский

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
95
Источник
Похожие новости
18 июня 2018, 08:39
Украину должен возглавить представитель ЛГБТ
18 июня 2018, 11:54
Переговорный процесс по Донбассу: бесперспективный тупик до 2020 года
17 июня 2018, 23:09
В Киеве прокомментировали заявления о подготовке закона о ЛГБТ

18 июня 2018, 08:54
Эксперт оценил заявление депутата Рады о надвигающейся на Украину катастрофе
17 июня 2018, 16:39
«Истерика киевских властей»: в Раде назвали «Северный поток — 2» «российским оружием в Берлине»
18 июня 2018, 12:09
«Нафтогаз» обратился в суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
11 июня 2018, 17:39
«Меркель идёт ва-банк»: зачем министры иностранных дел «нормандской четвёрки» собираются в Берлине
13 июня 2018, 05:39
Полная капитуляция товарища Ына
16 июня 2018, 05:09
Выборы. Украине пришёл Вакарчук?
12 июня 2018, 06:54
Как фильм «Черновик» очерняет нашу историю и страну
15 июня 2018, 10:54
Москалькова: омбудсмен Украины находится на Ямале в нарушение законодательства РФ
16 июня 2018, 21:09
«Не вызывает ничего, кроме сожаления»: в Москве ответили на заявления главы МИД Украины о планах испортить ЧМ в России
13 июня 2018, 05:39
Знакомьтесь: могильщик европоцентризма и американского диктата
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.