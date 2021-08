Переговорная тактика: как США пытаются остановить наступление талибов в Афганистане • 52 • В мире Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад на переговорах в Дохе будет добиваться от радикального движения «Талибан»* прекращения наступления на города страны и правительственные силы. Об этом сообщили в Госдепе США. Ранее талибы предостерегли Вашингтон от дальнейшего вмешательства в дела Афганистана. Это произошло после американских авиаударов по позициям боевиков, наступавших на крупные административные центры страны. Эксперты считают, что талибы рассматривают США как проигравшую сторону и не собираются из-за реакции Вашингтона останавливаться на пути к полному захвату власти в Афганистане. Американские военные в Афганистане globallookpress.com © Brian Harris Cпециальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в Доху, чтобы повлиять на радикальное движение «Талибан» и остановить его наступление. Об этом сообщили в Госдепе. «Посол Халилзад будет в Дохе для того, чтобы помочь сформулировать совместные международные меры реагирования на стремительно ухудшающуюся ситуацию в Афганистане», — говорится в заявлении на сайте американского внешнеполитического ведомства. По данным западных СМИ, переговоры по ситуации в Афганистане пройдут в столице Катара на этой неделе. Запланировано несколько встреч: делегаций граничащих с Афганистаном государств, спецпредставителя США и «расширенной тройки» (России, Китая и Пакистана), после чего за стол сядут посланники талибов и афганского правительства в Кабуле. Госдеп США отмечает, что в Дохе спецпредставитель США проведёт трехдневные переговоры с представителями стран региона и международных организаций, чтобы найти пути урегулирования ситуации в Афганистане. «Он будет добиваться от «Талибана» прекращения наступательных военных действий и перехода в русло переговоров о политическом урегулировании, единственному возможному пути к стабильности и развитию в Афганистане», — говорится в заявлении. В сообщении отмечается, что растущий темп наступления талибов ведёт к жертвам среди гражданского населения и преступлениям против человечности, что вызывает серьёзную озабоченность. «Мирное урегулирование путём переговоров — единственный способ закончить войну, и США продолжат работать со всеми сторонами, а также с региональными и международными вовлечёнными субъектами для того, чтобы прийти к единому взгляду на политическое урегулирование», — заключает Госдеп США. Ранее движение «Талибан» предостерегло США от дальнейшего вмешательства в дела Афганистана. Соответствующее заявление сделал представитель политического офиса движения Мухаммад Наим Вардак. Он заявил, что у движения нет каких-либо договорённостей о прекращении огня с правительством в Кабуле, а также возложил на него ответственность за эскалацию ситуации. «Это афганские власти решили начать войну в различных провинциях. Меры, принятые «Талибаном», были ответом на действия и нападения правительства», — приводит его слова телеканал CNN. Представитель движения выступил с таким заявлением на фоне сообщений о том, что американская авиация нанесла удары по талибам, чтобы остановить их наступление на три крупных административных центра. Газета The Times сообщила, что стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и летающие батареи AC-130 Spectre, вылетев с американской базы в Катаре, атаковали боевиков на подступах к Кандагару (второй по численности населения город в стране), Герату (центр одноимённой провинции и третий по величине город страны) и Лашкаргаху (столице южной провинции Гильменд). Талибы

© Ton Koene Эти административные центры имеют стратегическую важность: через Лашкаргах проходят дороги, соединяющие Кандагар, Герат и сельскохозяйственные районы на юге Афганистана. ВВС США нанесли удар по наступающим на эти города талибам после того, как стало известно, что боевики 6 августа захватили город Зарандж — столицу провинции Нимроз на границе с Ираном. В тот же день в результате нападения в Кабуле был убит глава информационного центра правительства Афганистана Дава Хан Минапал. Газета The Times, сообщившая об ударах, уточнила, что до этого бомбардировщики B-52 не использовались американскими силами в Афганистане уже почти год. Сейчас ВВС США организуют не менее пяти вылетов с участием B-52, AC-130 и ударных беспилотников Reaper, утверждает издание. Нанесение ударов по талибам подтвердили в Пентагоне. «В последние дни американские силы осуществили несколько авиаударов для защиты наших афганских партнёров», — сообщила телеканалу CNN представитель Центрального командования ВС США Николь Феррара, уклонившись от ответа на вопрос о целях данных ударов. Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк в беседе с RT усомнился в том, что спецпредставитель США на переговорах в Дохе сможет значимым способом повлиять на намерения талибов захватить власть в стране. «Очевидно, США проиграли афганскую войну, поэтому вывели оттуда войска. То, что администрация Белого дома пытается сейчас сделать, это явная попытка сохранить лицо и немного помахать кулаками после драки. Однако это бессмысленное занятие. Несомненно, талибы побеждают, и в скором времени они будут играть серьёзную, если не решающую роль в будущем афганском правительстве», — отметил военный политолог. Афганская дестабилизация Напомним, боевики радикального движения «Талибан» развернули масштабное наступление на фоне вывода из Афганистана вооружённых сил США и НАТО. В 2020 году администрация Дональда Трампа заключила с талибами мирное соглашение, которое предусматривало уход американских военных в обмен на обещание не использовать территорию страны для действий, угрожающих нацбезопасности США. Предполагается, что армия США покинет Афганистан к 11 сентября 2021 года — 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке, которые послужили одной из причин интервенции. Кроме того, соглашение предусматривало начало межафганского диалога после обмена пленными между сторонами. Переговоры между представителями властей в Кабуле и талибами начались в сентябре 2020 года в Дохе, однако идут с большими перерывами и пока не принесли каких-либо результатов. Правительство Афганистана настаивает на прекращении огня, тогда как «Талибан» требует введения в стране своей версии жёсткого шариата. Поспешный вывод американских войск из Афганистана дестабилизировал обстановку в стране и спровоцировал контрнаступление «Талибана», отмечают эксперты. За последнее время боевики овладели значительными территориями в сельской местности, а также пограничными районами страны. В конце июля талибы сообщили, что контролируют около 90% границы Афганистана, включая границу с Ираном, Пакистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Из-за дестабилизации обстановки Таджикистан в начале июля призвал Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оказать помощь в укреплении таджикско-афганской границы. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва сделает всё, чтобы пресечь любую агрессию против союзников по ОДКБ, в том числе задействует свою военную базу в Таджикистане. На Украине объявили о необходимости подготовки к "агрессии" России 21 июля командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин сообщил, что 201-й военная база в Таджикистане (крупнейший российский военный объект за пределами РФ) будет усилена современной бронетехникой — 17-ю БМП-2М. В начале августа вооружённые силы России, Таджикистана и Узбекистана провели военные учения по обеспечению территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона в районах, граничащих с Афганистаном. Вашингтон умывает руки Несмотря на наступление боевиков, в Белом доме не согласны с тем, что победа «Талибана» является неизбежной. Так, 8 июля президент США Джо Байден заявил, что правительство в Кабуле располагает хорошо оснащённой армией численностью в 300 тыс. человек против 75 тыс. боевиков-талибов. Эту позицию 6 августа снова озвучила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. «Президент ясно дал понять: после 20 лет войны пора американским военным вернуться домой. Он также считает, что афганские власти и афганские национальные силы обороны обладают необходимыми для победы подготовкой, оборудованием и численностью, и сейчас настало время проявить волю и лидерские качества перед лицом агрессии и насилия со стороны «Талибана», — заявила она на брифинге для прессы. Американские военные в Афганистане

© Brian Harris Издание The New York Times 8 августа со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что Байден не изменит планов по выводу войск из Афганистана, несмотря на наступление боевиков на административные центры страны. При этом издание скептически отнеслось к ударам, нанесённым американским ВВС. «В воскресенье сдержанная реакция США недвусмысленно продемонстрировала, что двадцатилетняя война Америки в Афганистане закончена. Плохо организованным и изнуренным афганским силам придётся самостоятельно отбивать города или навсегда оставить их талибам», — пишет The New York Times. Леон Панетта, занимавший при Бараке Обаме пост министра обороны США, сообщил изданию, что ожидал увидеть больше воздушной поддержки со стороны США. Но при этом ожиданий, что даже с помощью американских сил ситуация может значительно улучшиться, у него не было. «Давайте взглянем правде в глаза, самое большее, на что вы можете сейчас надеяться, — это некая патовая ситуация», — сказал экс-министр обороны США. «Талибы» делают заявления в адрес США потому что понимают, что американские войска покидают страну и несколько авиаударов не изменят положение дел, рассказал в беседе с RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. «Учитывая, что талибы уже контролируют около 90% границ страны, целый ряд крупных городов и провинций, не исключено, что в перспективе они могут взять власть над всей страной», — считает политолог. В свою очередь, администрация Байдена демонстрирует поддержку властей в Кабуле, при этом не принимая прямого участия в боевых действиях, добавил Андрей Сидоров. «Для США важно, чтобы правительство с которым они работали, продержалось хоть какой-то срок. В таком случае администрация Байдена с одной стороны попытается сохранить лицо, а с другой — повлиять на нынешнее положение в Афганистане», — отметил эксперт. Радикальное движение «Талибан» предостерегает США от дальнейшего вмешательства в дела страны, так как пытается создать образ хозяина положения, отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В Праге озвучили статистику по COVID у привитых «Сейчас «Талибан» позиционирует себя в качестве структурирующей силы, чтобы взять под контроль весь Афганистан. США вывели из страны свой военный контингент и создали вакуум, который заполняется талибами. Россия заполнять этот вакуум силы не собирается, но пойдёт на оказание военно-политической помощи среднеазиатским республикам, если для них возникнет угроза со стороны Афганистана», — рассказал эксперт. Вашингтон же нанёс серию ударов по талибам, чтобы продемонстрировать, что, несмотря на уход из страны, США продолжают держать ситуацию под контролем, добавил Блохин. Однако американская сторона не готова тратить на это столько же ресурсов, как в прошлые десятилетия. «Сегодня задача США — аккумулировать все ресурсы, в том числе финансовые, военно-политические, и сосредоточить их против России и Китая. В связи с этим они рассматривают Афганистан и Ирак как тяжкое бремя, от которого необходимо побыстрее освободиться. Учитывая, что США должны были до 11 сентября вывести свои войска, это попытка продемонстрировать, что они якобы играют стабилизирующую роль, помогают властям Кабула, ведь в противном случае это будет интерпретироваться как бегство и поражение», — заключил эксперт. В этих условиях влияние США в Афганистане и регионе в целом будет самым серьёзным образом подорвано, и никакие дипломатические шаги официального Вашингтона это обстоятельство не изменят, полагает Владимир Батюк. «США могут сколько угодно выражать протест по поводу сложившейся ситуации, но она от этого не изменится. «Талибан» по-своему понял соглашения, которые США заключили с ним в феврале прошлого года, в частности как безоговорочную капитуляцию и уход американских военных из Афганистана. Талибы сейчас берут власть в Афганистане, что, как они считают, принадлежит им по праву. Очевидно, власти Кабула в этих условиях долго не продержатся», — заключил эксперт. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







