Переговорил с Россией – попал в тюрьму: Рвущийся в Раду Вакарчук пошел ва-банк

При этом музыкант сослался на аналогичную практику в других странах - к примеру, на так называемый "Акт Логана", существующий в США с 1799 года, согласно которому любой чиновник, вступивший в несанкционированные контакты с представителями стран, находящихся в конфронтации с Соединенными Штатами, может быть отправлен в тюрьму на 3 года.

"Мы предлагаем подобный по духу и содержанию закон. Его полное название будет "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета сепаратистских переговоров с представителями государства-агрессора", - приводит слова Вакарчука издание Liga.net.

Вакарчук, который еще даже не добрался до депутатского кресла, но уже пытается практиковаться в законотворчестве, предлагает внести соответствующие поправки в статью УК Украины "о госизмене". По его мнению, за такие преступления надо наказывать тюремным сроком от 13 до 15 лет. Помимо этого, лица, обвиненные в данном преступлении, не должны занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. СБ Украины будет обязана реагировать на подобные переговоры.

Напомним, согласно социологическим исследованиям, партия Вакарчука "Голос" на досрочных выборах опережает "Европейскую солидарность" Петра Порошенко. Ее готовы поддержать 6,6% украинцев.