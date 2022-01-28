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Переговорам конец? Нуланд готовится к военному ответу России

28 января 2022, 01:30  •  116 • Политика
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о готовности продолжать диалог с Россией по вопросам безопасности. В то же время она намекнула на подготовку к военному ответу России. Судя по всему, переговорам скоро придёт конец.
Нуланд заявила, что США передали России письменный ответ на её требования в сфере безопасности. В настоящее время Москва изучает документ.
Замгоссекретаря не стала уточнять, о чём именно говорится в американском ответе, но предположила, что русские могут выйти из переговоров после этого.
Мы надеемся, что Москва изучит те предложения, которые мы выдвинули, и вернётся за стол переговоров,
- отметила она, выступая на пресс-конференции.
Штаты, заверила Нуланд, со своей стороны готовы продолжать диалог - как в двустороннем формате, так и в рамках переговоров с участием НАТО или ОБСЕ.
Замглавы Госдепартамента также отдельно затронула вопрос Украины. Она заявила, что США считают "нормандский формат" лучшим способом урегулировать конфликт.
Какой именно ответ предоставили США России - пока неизвестно. По предварительным данным, там есть упоминание, что Россия якобы нарушила суверенитет соседей. По словам телеведущего Владимира Соловьёва, из-за этого американцы просили Москву не обнародовать их ответ.
Скриншот: Telegram/СОЛОВЬЁВ
Напомним, что Россия в конце прошлого года выдвинула США и НАТО список требований по безопасности. Ключевой пункт - нерасширение НАТО на восток. В особенности - на Украину и Грузию. Прошедшие в январе три раунда переговоров, судя по всему, завершились полным крахом. Запад заявил, что любая страна имеет право вступать в Североатлантический альянс и Россия не может этому воспрепятствовать. В Москве сразу предупредили, что если США и НАТО откажутся выполнять требования русских или попытаются затянуть переговоры, то Россия применит ответные меры военно-технического характера. Эксперты говорят, что речь может идти о появлении русских сил в Венесуэле или на Кубе. А также о передаче новейшего вооружения традиционным врагам США, вроде Ирана и КНДР.

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