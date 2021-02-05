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Переформатирование Украины мирным путём уже невозможно – эксперт

05 февраля 2021, 17:10  •  63 • Украина

На Украине внутренняя оппозиция душится очень успешно, а потому смена режима возможна только с поддержкой извне и уже невозможна мирным путём.

«Сейчас они закрыли каналы, дальше посмотрят, нет ли народного восстания, – сказал итальянский политолог Марк Бернардини. – Народного восстания быть не может, оно должно быть организованно, и оно не может быть организованно внутри, он должно быть организованно, как это ни печально, извне. Потому что внутренняя оппозиция душится очень успешно, там работают неплохие специалисты, и зачатки, появление каких-то очагов сопротивления уничтожаются на корню. Достаточно оперативно работают. Население разобщено».

«Следующий шаг будет – их просто позакрывают эти партии, которые каким-то образом представляют оппозицию, потому что, на самом деле, и так нет оппозиции реальной, уничтожили, вывели 2 мощные партии – коммунистов и «регионы». Их спектр не занял никто, просто натянули в основном партии коричневых оттенков на весь политический глобус Украины. Маленький сегмент оставили ОПЗЖ.

Это будет загон под плинтус этих более или менее оппозиционных партий, установление реальной диктатуры. Попытки выйти на улицу будут давиться уже официальными силами. Вначале это якобы неподконтрольные радикалы, которых выдают – они же неподконтрольные, а теперь будут подконтрольные, которые будут наводить порядок и душить любое проявление несогласия с действующей властью»,– рассказал Бернардини.

В свою очередь донецкий эксперт Изборского клуба, историк Александр Дмитриевский возразил, что диктатура на Украине уже установилась.

«На Украине действительно установилась, по сути, неонацистская диктатура, и то, что осуществляются такие подавления несогласных, это, в общем-то, вполне ожидаемо и вполне естественно для такой власти», – сказал эксперт.

«Тут самое главное другое, что в России, к сожалению, есть люди, которые верят в то, что возможен приход оппозиции мирным путем, что возможно переформатирование Украины мирным путем, возможно переформатирование через какие-то выборы. Но, на самом деле, мы должны понимать, что это всё тщетные надежды», – подчеркнул Дмитриевский.

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