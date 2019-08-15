«Переформатирование политического пространства»: к каким последствиям может привести правительственный кризис в Италии

Сенат Италии постановил провести 20 августа дебаты по вопросу доверия правительству Джузеппе Конте. Причина — требование одного из участников правящей коалиции, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, провести новые выборы. Сейчас формально в правительство входят министры от «Лиги» и «Движения пяти звёзд». Обе партии позиционируют себя как евроскептики. Однако между ними существуют серьёзные разногласия, в том числе по вопросам внешней политики. Эксперты отмечают, что разрыв между «Лигой» и «Движением пяти звёзд» может привести к возвращению в игру представителей старой гвардии, таких как Маттео Ренци и Сильвио Берлускони.

13 августа на заседании сената Италии верхняя палата парламента республики назначила на 20 августа дебаты по вопросу доверия Джузеппе Конте. Ранее с инициативой провести голосование по вотуму недоверия премьер-министру выступил лидер партии «Лига» Маттео Сальвини. Он настаивал на том, чтобы голосование провели уже 14 августа, но cенат отклонил его инициативу. Также парламентарии выступили против предложения партии «Братья Италии», которая хотела организовать голосование по этому вопросу 20 августа.

Главная особенность сложившейся в Италии ситуации в том, что Маттео Сальвини является членом кабинета министров, занимая должности главы МВД и вице-премьера. Его партия «Лига» (бывшая «Лига Севера») с 2018 года управляла страной вместе с партией «Движение пяти звёзд». Однако на прошлой неделе Сальвини объявил о выходе из коалиции и потребовал скорейшего проведения досрочных выборов.

Как отметила в беседе с RT старший преподаватель кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России Елена Маслова, исход политического кризиса в стране решат последующие действия парламента.

«На сегодняшний день партии «Лига» и «Движение пяти звёзд» входят в коалицию, коалиционное соглашение продолжает действовать», — отметила в беседе с RT Маслова.

Линии раскола

Поводом для начала очередного правительственного кризиса в Италии стало голосование в парламенте 7 августа по проекту высокоскоростной железной дороги Турин — Лион. «Движение пяти звёзд» намеревалось заблокировать строительство по экологическим соображениям. Однако «Лига», для которой традиционным приоритетом является развитие севера Италии, выступила против. Её поддержали оппозиционные партии.

За этим последовали взаимные обвинения участников правящей коалиции и как итог — рассмотрение вопроса о вотуме недоверия в сенате.

Примечательно, что в этот раз многие оппозиционные партии, включая левоцентристскую Демократическую партию, правившую страной до мая 2018 года, поддержали «Движение пяти звёзд» и заблокировали инициативу Сальвини по скорейшему голосованию по вотуму недоверия.

Напомним, что коалиция партий «Лига» и «Движение пяти звёзд» была сформирована в мае 2018 года. Их объединяли евроскептицизм и стремление ограничить миграцию. Их позиции сходились и по некоторым вопросам внешней политики, в частности они выступали против антироссийских санкций ЕС.

В то же время в последние месяцы между двумя популистскими партиями нередки были противоречия и публичные пикировки. В частности, «Лигу» возмутила поддержка, которую евродепутаты от «Движения пяти звёзд» оказали новой главе Еврокомисии Урсуле фон дер Ляйен. Её взгляды по вопросу контроля границ вызывают у Сальвини озабоченность. В июле «Лига» и «Движение пяти звёзд» вступили в спор по поводу планов «Лиги» ввести в стране плоскую шкалу налогообложения, что не понравилось левоориентированным «звёздам».

Вопросы геополитики

Ещё одно направление, на котором позиции «Движения пяти звёзд» и «Лиги» разошлись, — участие Италии в китайском проекте «Один пояс, один путь». В марте 2019 года соотвествующий меморандум подписали Джузеппе Конте и председатель КНР Си Цзиньпин. В свою очередь, Сальвини выражал тогда озабоченность возможной «колонизацией» Италии Пекином. Известно, что итальянский министр внутренних дел ранее часто демонстрировал свои симпатии президенту США Дональду Трампу.

7 августа, когда только появился повод для раскола правящей коалиции в Италии, газета Corriere della Sera опубликовала выдержки из интервью экс-советника Трампа Стивена Бэннона, которого считают близким к руководству «Лиги». В нём бывший главный стратег Белого дома заявил, что «брак» между Сальвини и Ди Майо (лидер «Движения пяти звёзд») может скоро развалиться, и раскритиковал «наивность» последнего в отношениях с Китаем.

«Не исключено, что свою роль сыграл внешнеполитический фактор», — заявила в разговоре с RT эксперт Центра геополитических экспертиз Дарья Платонова.

Итальянский журнал Formiche отмечает, что разрыв между членами коалиции произошёл на фоне ряда проблем в американо-итальянских отношениях.

Рим никак не может определиться, покупать ли ему американские самолёты пятого поколения F-35 («Лига» — за, «Движение пяти звёзд» выражает скептицизм). В феврале 2019 года министр обороны Элизабетта Трента (член «Движения пяти звёзд») выступила против нормативов оборонных расходов в НАТО.

Как отмечало ранее агентство Reuters, несмотря на лоббистские усилия Вашингтона, в июле Рим смягчил свою позицию по вопросу регулирования сетей 5G. Этого добивались китайские компании Huawei и ZTE.

Кроме того, благодаря позиции партии Луиджи Ди Майо Рим в отличие от большинства западных стран так и не признал «правительство» Хуана Гуаидо в Венесуэле, хотя Сальвини встречался с представителями венесуэльской оппозиции.

«Можно предположить, что на участников правящей коалиции оказывается давление со стороны глобалистских кругов, чтобы прекратить её существование, — считает Дарья Платонова. — Это был слишком неудобный для европейского истеблишмента пример того, что несистемные партии могут договариваться».

Предвыборные расклады

Как отмечают мировые СМИ, Маттео Сальвини де-факто начал предвыборную агитацию ещё в начале августа, пустившись в тур по итальянским пляжам. Там он танцевал и выступал перед простыми итальянцами. Сам политик называет это серией публичных встреч с жителями страны.

Quindi è questo che si intende per #governobalneare#SalviniDimettiti#Papeetepic.twitter.com/q2ioMn7xQf — Dragrar32 (@dragrar32) 2 августа 2019 г.

Одна из главных причин, которая могла побудить к этому Маттео Сальвини, по мнению экспертов, — изменившиеся за последний год избирательные предпочтения итальянцев. На выборах в марте 2018 года «Лига» получила чуть более 17% голосов, а вот «Движение пяти звёзд» — более 32%. Однако теперь опросы общественного мнения показывают совсем иную картину. Согласно опросу, проведённому 9—10 августа социологической службой Termometro Politico, сейчас за «Лигу» готовы голосовать около 36% избирателей, а за «Движение пяти звёзд» — лишь порядка 18%. На прошедших в мае выборах в Европарламент разница между двумя партиями была меньше. Тогда 24% итальянцев отдали свои голоса кандидатам «Лиги» и 17% — «Движению пяти звёзд».

"Гарантия безопасности": В Польше заговорили об увеличении армии вдвое «Маттео Сальвини и его партия «Лига» пользуются серьёзным доверием итальянцев, — отмечает Дарья Платонова. — Главная причина — его бескомпромиссная позиция по поводу нелегальной миграции».

Тем не менее нынешней поддержки Сальвини будет недостаточно, чтобы в одиночку сформировать правительство. В качестве вероятных союзников СМИ называют две партии, в блоке с которыми «Лига» уже шла на выборы 2018 года: радикально правую «Братья Италии» Джорджи Мелони и «Вперёд, Италия» ветерана итальянской политики Сильвио Берлускони. За «братьев» готовы голосовать 7,1% итальянцев, за партию Берлускони — около 6%.

«Сальвини руководствуется правилом «пользуйся моментом», поскольку хочет на волне своей популярности — а сегодня его поддерживают порядка 40% итальянцев — занять кресло премьер-министра», — считает Елена Маслова.

Монахиня на избирательном участке в Италии

AFP

© Filippo Monteforte

В поисках партнёров

Ещё 12 августа в интервью газете Il Giornale Маттео Сальвини заявил о готовности создать коалицию с правыми партиями.

«Я никого не исключаю. Сейчас время не исключать, а включать (в коалицию. — RT) как можно больше», — заявил политик.

В случае если к концу августа парламент вынесет вотум недоверия правительству и президент Серджо Маттарелла распустит парламент, через 70 дней в стране должны быть проведены новые парламентские выборы.

Президент Италии Серджо Маттарелла

Reuters

© Alessandro Bianchi

Это необычно для страны, где традиционно голосование за кандидатов в парламент проходит весной. Последний раз осенние парламентские выборы проходили в 1919 году. Тогда они привели к масштабному политическому кризису, итогом которого стал приход к власти Бенито Муссолини.

Помимо не самых приятных исторических параллелей осенние выборы и предваряющий их роспуск парламента сулят ещё одну проблему — под вопросом окажется утверждение бюджета страны на 2020 год. Президент Маттарелла, как сообщают СМИ, вряд ли обрадуется такой перспективе.

Теоретически он может попробовать обойтись и без выборов, предложив парламентским партиям сформировать новое правительство, заместив «Лигу» представителями других партий.

Так, экс-премьер Маттео Ренци, представляющий Демократическую партию, уже начал делать шаги навстречу «Движению пяти звёзд», предлагая создать «институциональное правительство» после развала правящей коалиции, отмечает Il Giornale. Однако, как подчёркивает The Guardian, против такой перспективы выступают формальный лидер «звёзд» Луиджи Ди Майо и национальный секретарь Демократической партии Никола Дзингаретти.

По мнению Елены Масловой, если «Движение пяти звёзд» и итальянские демократы успеют договориться, то выборов не будет. И тогда «Лига», инициировавшая правительственный кризис, может оказаться в проигрыше.

«Многие сейчас говорят о том, что после создания коалиции «Пяти звёзд» с Демократической партией, в то время как Сальвини пошёл ва-банк, произойдёт ситуация, в которой Сальвини в некотором роде даже проиграет — его план о досрочных выборах не будет реализован», — отмечает политолог.

Туманные перспективы

Перспективы прихода к власти в Риме правой коалиции под руководством Сальвини беспокоят многих в Европе. Так, Le Monde в редакционной статье пишет, что «подобная конфигурация, невиданная в Европе с послевоенных времён, способна поставить под угрозу саму суть европейского проекта». В свою очередь, бывший итальянский премьер Энрико Летта заявлял ранее, что Сальвини якобы может вывести Италию из ЕС.

Флаги Италии и ЕС в резиденции премьер-министра

globallookpress.com

© Andrea Ronchini

По мнению Дарьи Платоновой, европейским глобалистам нечего опасаться. Развал правительственной коалиции несистемных партий существенно усилит позиции системных игроков.

«В своё время создание правящей популистской коалиции в Италии продемонстрировало переформатирование европейского политического пространства и уход от противостояния «левые против правых» к модели «народ против элит», — заявила политолог. — Однако сейчас старые либеральные элиты стремятся вернуться в игру через коалицию либо с «Лигой», либо с «Движением пяти звёзд».

По словам Елены Масловой, нельзя списывать со счетов фигуру Маттео Ренци, который может попытаться вернуться в кресло премьера на волне политического кризиса. Если же в этом кресле окажется Сальвини, то, по её мнению, стоит ожидать «дистанцирования Рима» от Брюсселя и общеевропейских проектов.

«В том же, что касается отношений с Россией, на мой взгляд, кардинально ничего измениться не может, — считает Маслова, — На протяжении почти всей истории вне зависимости от того, кто у власти в Италии, курс всегда направлен на сотрудничество с Россией».