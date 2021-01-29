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Переехавший в Крым одессит назвал бредовым новый закон, придуманный на Украине

29 января 2021, 14:40  •  372 • Украина
Симферополь, 29 января. Поселившийся в Крыму участник одесского «антимайдана», вынужденный покинуть город после событий 2 мая 2014 года, прокомментировал корреспонденту ФАН новый украинский законопроект, лишающий граждан Украины с российскими паспортами права голоса.
Напомним, что 25 января в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект №4640, согласно которому граждане Украины, имеющие гражданство России (или как они пишут — «страны-агрессора»), лишаются права голоса либо до выхода из этого гражданства, либо до момента снятия с государства статуса агрессора.
По мнению Алексея Драгунова (фамилия и имя изменены), в случае принятия этого законопроекта общество на Украине еще больше поляризируется, так как власти оставляют своим гражданам все меньше возможности сохранять нейтралитет в гражданском конфликте.
«Это очередная отчаянная попытка отрицать существование пророссийски настроенных граждан на Украине. Закон по своей сути бредовый, как и многие прошлые. В случае, если этот закон примут, то «на бумаге» этих людей как бы не будет существовать. С другой стороны, эта попытка настолько неумелая, что только увеличит и без того немалый раскол в обществе. Фактически людям оставляют все меньше возможности быть нейтральными. А как показывают последние соцопросы, поддержка украинской идеологии в соседней стране все меньше с каждым днем», — пояснил собеседник ФАН.
Ранее ФАН сообщал об участившихся случаях ложного минирования учебных заведения в Одессе.
Автор: Сергей Воробьев

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