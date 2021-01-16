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Переехавший в Крым харьковчанин осадил украинского журналиста из-за дерусификации

16 января 2021, 16:50  •  56 • Украина
Симферополь, 16 января. На Украине после Майдана появилось много так называемых патриотов, которые выступают не за здравый смысл и дружбу народов, а тотальную дерусификацию и украинизацию населения. Причем Киев способствует этому, принимая глупые законы, за неисполнение которых хоть пока и не штрафуют, но получить оскорбления в свой адрес или увидеть физическое самоуправство со стороны поклонников украинского мира ― запросто.
Об этом рассказал ФАН ныне житель Крыма Александр, комментируя заявление скандально известного на Украине львовского телеведущего Остапа Дроздова, который ранее выразил мнение, что государство должно вести более жесткую языковую политику. Дроздова не устроил тот факт, что русский язык не получается искоренить на Украине.
«Этого журналиста, если его так вообще можно называть, давно пора отправить к психиатрам подлечиться, потому что он постоянно несет такую откровенную ересь, как ему самому не противно? Ему определенно нужен врач. В Крыму, между прочим, целых три государственных языка, если кто не знал, — русский, украинский и крымско-татарский. Все тут живут в мире и согласии, независимо от того, на каком языке ты говоришь или молишься. Разные языки должны быть не предметом раздора, а предметом культурного обмена», — отметил собеседник издания.
Александр рассказывает, что еще в позапрошлом году переехал жить в республику из Харькова, сейчас мужчина оформляет документы на получение российского гражданства. Примечательно, что делает он это по программе «Носитель русского языка», потому что, как и у многих граждан Украины, у него в семье было много русских, которые приехали жить в УССР из разных уголков Союза.
«Жить на Украине стало невыносимо, этих мнимых патриотов становится все больше, а толку — все меньше. Люди как-будто бы ослеплены проукраинской пропагандой, поэтому не видят, что у них происходит под носом: война, разруха и издевательство над людьми в различных формах. Я лично не смог больше этого терпеть, поэтому и принял важное для себя решение переехать в Крым, поскольку я сюда ездил практически каждый год к друзьям, в том числе после 2014 года», — говорит собеседник издания.
Он уверен, что так называемая дерусификация Украины полностью никогда не произойдет, потому что народы и языки между собой тесно связаны. Однако оставлять как есть тоже нельзя, потому что это противоречит здравому смыслу и нарушает права человека, констатировал Александр.
Отметим, на Украине с 16 января начинает действовать закон о государственном языке, принятый еще в 2019 году. То есть с этой субботы в соседней стране предоставление информации о товарах и услугах или обслуживание потребителей будет происходить исключительно на украинском языке, независимо от того, кто и где эти услуги оказывает.
В законе есть лазейка для русскоговорящего населения. Там сказано, что по просьбе клиента его обслуживание может происходить на любом другом языке, но если это устроит все стороны. Штрафовать за неисполнение этого закона планируют с 2022 года, причем суммы достаточно велики ― от 5 до 7 тысяч гривен или порядка 13–18 тысяч рублей. До этого украинский язык должен был использоваться во всех государственных учреждениях и общественных сферах. 
Напомним, ранее ФАН рассказывал, что сбежавшие в Киев россияне пожалели, что когда-то поддержали Майдан и вообще связались с Украиной.
Автор: Владимир Сергеев

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