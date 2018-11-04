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«Передвижения недостаточно стремительные»: в НАТО рассказали о возможных проблемах в случае «конфликта с Россией»

04 ноября 2018, 11:09  •  136 • В мире
Европейские члены НАТО могут столкнуться с проблемами в случае «вооружённого конфликта с Россией». Об этом заявил глава Международного военного штаба альянса генерал-лейтенант Ян Брукс. Он отметил, что передвижения вооружённых сил по Европе «недостаточно стремительные», к тому же переброску техники тормозят юридические преграды. Эксперты отмечают, что проблемы альянса с логистикой становятся очевидны во время военных учений: например, при проведении манёвров Trident Juncture, проходящих в Норвегии, транспортировка военной техники заняла около трёх месяцев. При этом аналитики отмечают, что заявления генерала связаны с желанием НАТО навязать Европе закон о «военном шенгене».
 
Reuters
 

Европейские страны НАТО недостаточно быстро решают проблемы материально-технического снабжения, направленные на противодействие возможному столкновению с российскими войсками. Об этом заявил глава Международного военного штаба альянса генерал-лейтенант Ян Брукс. Он пояснил, что в случае военного конфликта c Москвой у альянса могут возникнуть проблемы с переброской войск.

«Конечно, с военной точки зрения я бы сказал, что передвижения недостаточно стремительные», — цитирует его журнал Defense News.

Издание отметило, что недостаток мобильности войск возник из-за проблем в логистике и законодательных ограничениях. В первом случае речь идёт о необходимости восстанавливать железнодорожные пути и увеличивать пропускную способность в портах, а во втором — об официальных разрешениях других стран, которые нужны для прохода войск через их границы.

«Разумеется, здесь всегда играет роль то, насколько быстро вы получаете финансирование, формируете бригады и строите дороги, — подчеркнул Брукс. — Это большая работа, но нам нужно стремиться к большему и мы должны очень чётко на это указывать в военном контексте».

Впрочем, юридическая проблема может решиться в течение ближайших «недель и месяцев», считает Брукс. С этой целью он в конце октября провёл в Вашингтоне встречу с начальником военного штаба ЕС, генерал-лейтенантом финской армии Эсом Пулккиненом.

«Это область, в которой можно быстрее добиться прогресса. Решение некоторых вопросов находится в руках ЕС, а некоторых — в руках его отдельных членов», — сказал Пулккинен.

Однако на данный момент вопрос переброски войск в Европу, особенно если речь идёт о США, стоит достаточно остро, отметил в беседе с RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

«У них есть армии у каждого отдельного государства… Поэтому, когда надо собирать все эти части, это требует определённого времени. Тем более требует времени переброска войск с территории США на европейскую… Вот это очень серьёзная проблема, которую они пока решить не могут, поэтому они добиваются «военного шенгена», чтобы не надо было оформлять документы при пересечении границ в то или иное государство», — сказал он.

Литовкин подчеркнул, что эта ситуация представляет для альянса большую опасность, так как в случае гипотетического конфликта с «какой-то организованной силой войска могут быть разгромлены, ещё не прибыв на поле боя». По его мнению, заявления Брукса связаны с тем, что НАТО «хочет навязать Европе закон о «военном шенгене».

«Последние наработки натовских военных специалистов»

При этом Североатлантический альянс активно развивает военную инфраструктуру в Восточной Европе и странах Балтии. Об этом 24 октября заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Совершенствование инфраструктуры проводится с целью минимизировать сроки переброски войск из глубокого тыла к внешним границам и тем самым повысить наступательные возможности», — подчеркнул он.

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Шойгу отметил, что представители альянса «активно используют миф о российской угрозе» для оправдания своей активности на восточном направлении.

«Военная активность НАТО у наших границ достигла небывалого уровня со времён холодной войны. Политика альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фронте», — добавил он.

Напомним, в Норвегии проходят крупнейшие за последние 16 лет учения НАТО Trident Juncture, в которых принимают участие около 50 тыс. человек, 10 тыс. боевых машин, 150 вертолётов и самолётов и 60 кораблей, включая атомный авианосец ВМС США Harry S. Truman, впервые за 30 лет вошедший в воды Норвегии.

В МИД РФ убеждены, что эти учения направлены против России. Так, 25 октября во внешнеполитическом ведомстве указали, что в рамках манёвров отрабатываются наступательные операции в условиях низких температур.

«По сути, в рамках Trident Juncture — 2018 будут проверены на практике последние наработки натовских военных специалистов по силовому «сдерживанию» России в максимально приближенных к нашим климатических условиях», — говорится в заявлении.

Именно при проведении учений альянса становится очевидна проблема с транспортировкой и передвижением войск НАТО, указал военный политолог заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Эксперт подчеркнул, что сборы военных и переброска техники для проведения манёвров длилась около трёх месяцев и назвал проблему логистики ахиллесовой пятой НАТО.  

«Чтобы провести их в ноябре, с августа начался первый этап переброски техники. А сколько там техники, давайте посмотрим. Всего-то 250 самолётов, 65 кораблей — это совсем другая транспортировка. И всего лишь 10 тыс. единиц бронетанковой техники, которую они собирали в августе, сентябре, октябре, то есть три месяца в первый этап учений.

А если они несколько сотен километров преодолевают за три месяца, то о каком молниеносном броске может идти речь? Никогда они ещё не проводили учений, подобных тем, которые проводили в СССР и проводят в современной России. Речь идёт о «Востоке» и о «Западе». Ничего они не могут противопоставить», — заключил эксперт.

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