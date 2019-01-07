Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин - о своем залпе с Петропавловки: "Аврора" тоже холостыми стреляла, а резул...
Констатация успеха: хакеры опубликовали отчёты Integrity Initiative о достижения...
"Взял на контроль": Корабль "Пытливый" следит за американски...
Патриарх Кирилл - о новой "церкви" Украины: Можете себе представить, чтобы прези...
Главная / В России

Передвижения десантного корабля ВМС США в Черном море будет контролировать российский строжевик

07 января 2019, 17:54  •  163 • В России

Американский десантный корабль-док "Форт-Макгенри" (LSD 43 USS Fort McHenry) прошел через Дарданеллы в акваторию Черного моря, и бросил якорь в румынском порту Констанца.

"Десантный корабль ВМС США направлен в данный регион для обеспечения безопасности транзита в акватории Черного моря, а также демонстрирует возможности сил 6-го флота США. Кроме этого, визит корабля ВМС США подчеркивает прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе, - отрапортовала на странице в Twitter командующая 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лайза Франчетти.

Из открытой информации известно, что борту Fort McHenry, который был выпущен в начале 80-х годов находится около 500 американских морских пехотинцев, 391 матрос и 22 офицера. После реконструкции (срок его службы продлен до 2038 года) корабль снабжен доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники. На корабле есть вертолетные площадки, зенитные артиллерийские и ракетные комплексы для обеспечения обороны корабля.

Телеканал "Звезда" опубликовал видео прохода 185,6- метрового "Форт Макгенри" под мостом через пролив Босфор. В это же время в российском Минобороны ранее заявили, что действия американского корабля будет отслеживать сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый".

Сторожевой корабль "Пытливый" контролирует действия Fort McHenry в Черном море.

В водах Черного моря "Форт-Макгенри" не в первый раз. Он уже проходил по этому маршруту в 2012 году. Однако, в США отдельные сенаторы заявили, что отправили этот корабль в Черное море в ответ на задержание украинских моряков в Керченском проливе.

Иностранных судов действительно в Черном море стало больше: в конце декабря в порт Одессы зашел британский разведывательный корабль HMS Echo.

Напомним, 25 ноября во время задержания трех украинских кораблей российские пограничники открыли по ним огонь. 24 задержанных моряка находятся под стражей в России, как обычные преступники, которые предумышленно нарушили государственную границу. После этого инцидента президент Украины Петр Порошенко попросил НАТО ввести в Черное и Азовское моря свои корабли.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

163
Источник
Похожие новости
07 января 2019, 17:54
Передвижения десантного корабля ВМС США в Черном море будет контролировать российский строжевик
07 января 2019, 17:54
Путин - о своем залпе с Петропавловки: "Аврора" тоже холостыми стреляла, а результат тяжелый
06 января 2019, 17:24
«Главная мечта — ещё раз в космос»: Алексей Овчинин о полётах на орбиту, ёлке на МКС и оливье в пакете
07 января 2019, 01:39
Владимир Путин празднует Рождество в Санкт-Петербурге
07 января 2019, 01:39
Путин приехал на Рождество к любимой иконе Петра I
06 января 2019, 22:24
В канун Рождества Путин приехал в детский хоспис
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
06 января 2019, 17:39
"Сила "смертельного удара" Лаврова" показала просчеты Израиля, побив рекорды в Сети
03 января 2019, 04:54
У Порошенко не получается заставить Россию "явиться" на войну — эксперт
03 января 2019, 14:39
Только двое кандидатов будут реально бороться за пост президента Украины — эксперт
06 января 2019, 00:54
«Своевременный и адекватный ответ»: как Россия укрепляет свою противовоздушную оборону
03 января 2019, 01:39
"Вы что, хотите, чтобы кто-то рискнул на войну с Россией?": Немецкий журналист обратился к коллегам
02 января 2019, 19:09
"Это грозит потерей одного-двух наших кораблей": эксперт о передаче ВСУ американских ракет "Гарпун"
04 января 2019, 16:39
"Почему Россию лучше не трогать": Новейшее оружие в одном видео Минобороны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.