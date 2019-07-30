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Передовые С-350 познакомят НАТО с горькой реальностью. Что для Турции обёртка, то для России шедевр

30 июля 2019, 06:39  •  95 • Аналитика
В то время как большинство отечественных военно-аналитических порталов и узкоспециализированных военно-технических «площадок» продолжают муссировать информацию о начале реализации турецко-российского контракта на поставку Анкаре четырёх зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», периодически будоража эмоциональное равновесие обозревателей вероятным раскрытием «критических технологий» радаров подсвета 92Н6 специалистами НАТО и экспертными комиссиями ведущих американских оборонных корпораций («Lockheed Martin», «Raytheon» и т.д.), куда более важные и отчасти эпохальные новости поступили от издания «Красная звезда» со ссылкой на заместителя начальника зенитных ракетных войск ВКС России Юрия Муравкина. Речь идёт о скором заступлении на опытно-боевое дежурство перспективных зенитно-ракетных комплексов средней и большой дальности С-350 «Витязь».




При этом, как уточнил высокопоставленный представитель командования ЗРВ ВКС господин Муравкин в интервью журналистам «Красной звезды», первые зенитно-ракетные дивизионы «Витязей» в первую очередь пополнят приграничные и приморские зенитно-ракетные полки (ЗРП). Вполне очевидно, что подразумеваются ЗРП, формирующие противовоздушные и противоракетные зоны ограничения и воспрещения доступа и манёвра A2/AD для тактической авиации и высокоточного оружия Объединённых ВВС НАТО на дальних подступах к Республике Крым, Республике Карелия, а также Калининградской, Псковской, Ленинградской, Архангельской и Мурманской областям.

На сегодняшний день к наиболее стратегически важным полкам, ответственным за прикрытие ракетоопасных балтийского, скандинавского и арктического воздушных направлений можно причислить: 500-й гвардейский ЗРП (дислоцирован в дер. Гостилицы, Ленинградская обл.); 1488-й Краснознамённый ЗРП (г. Зеленогорск, Ленинградская обл.); 1490-й гвардейский ЗРП (пгт Ульяновка, Ленинградская обл.); 583-й Краснознамённый зенитно-ракетный полк (г. Оленегорск, Мурманская обл.) и 1528-й ЗРП ордена Красной Звезды (г. Северодвинск, Архангельская обл.) и 33-й ЗРП (АвБ «Рогачево», архипелаг Новая земля).

Главная проблема приграничных противовоздушных зон A2/AD


Главная проблема приграничных противовоздушных зон A2/AD — непросматриваемые «бреши» на низковысотных участках воздушного пространства. Проблема частично решится за счет поступления в войска ПВО СВ ЗРС С-300В4, оснащённых обновлёнными ЗУР 9М82МВ с активными РГСН, но малый боекомплект и далеко не лучшие маневренные качества этих противоракет не компенсируют потенциал ЗУР 9М96Е/Е2.

Все вышеперечисленные полки представляют собой весьма внушительную «смешанную» зенитно-ракетную группировку в составе как минимум 50 ЗРК «Бук-М1/2», С-300ПС, С-300ПМ1, С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С1», объединённых в единую сетецентрическую сеть ПВО посредством автоматизированных командных пунктов управления зенитно-ракетными бригадами «Поляна-Д4М1» и «Байкал-1М». Тем не менее, даже данная группировка не лишена серьёзного тактико-технического недостатка. Заключается он в использовании всеми вышеуказанными типами ЗРК либо полуактивного радиолокационного метода наведения (относится к комплексам «Бук-М1/2», С-300ПС/ПМ1 и С-400), либо радиокомандного метода (справедливо для зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1»).

Данные методы наведения полностью исключают возможность перехвата низковысотных средств воздушного нападения ВВС стран НАТО, оперирующих за пределами радиогоризонта (далее 30—38 км) для РЛС наведения 9С36, 30Н6Е и 92Н6 комплексов «Бук», С-300 и С-400. Происходит это потому, что оснащённые полуактивными радиолокационными головками самонаведения зенитные ракеты 9М317, 48Н6Е и 48Н6ДМ нуждаются в непрерывном подсвете целей со стороны вышеуказанных РЛС наведения (т.е., в сохранении прямой видимости цели вплоть до её уничтожения).

В случае же полёта целей в режиме следования рельефу местности (на высотах от 30 до 50 м) в игру вступает явление радиогоризонта, обусловленное кривизной земли, которое ограничивает дальность прямой видимости всего 38 километрами, даже при размещении антенных постов РЛС наведения на универсальных вышках 40В6ДМ. В итоге между рассредоточенными по территориям западных и северных областей России зенитно-ракетными полками образуется множество «непросматриваемых» радарами наведения «брешей» на низковысотных участках воздушного пространства, через которое могут прорваться как наряды из сотен стратегических крылатых ракет UGM/RGM-109E «Tomahawk Block IV», так и более опасные малозаметные тактические ракеты AGM-158B JASSM-ER, адаптированные для пуска с узлов подвески истребителей F-16C/D и F-15E «Strike Eagle».

«Витязи» вдохнут новую жизнь в стратегически важные приграничные и приморские зенитные ракетные полки


Единственной эффективной панацеей в данной ситуации является анонсированное Юрием Муравкиным переоснащение (либо пополнение) вышеуказанных зенитно-ракетных полков перспективными ЗРК С-350 «Витязь». Данные комплексы впервые в истории войск ПВО СССР и России, а также Зенитных ракетных войск ВКС России получили уникальные сверхманевренные зенитные ракеты-перехватчики 9М96Е (дальность действия — 40 км) и 9М96Е2(ДМ) (дальность поражаемой цели порядка 130—150 км), оснащённые одновременно активными радиолокационными головками самонаведения и газодинамическими двигателями поперечного управления, представляющими собой два расположенных в шахматном порядке «пояса» микро-РДТТ.

Наличие активных радиолокационных ГСН позволит ЗУР 9М96Е/Е2 поражать цели, находящиеся за пределами радиогоризонта (вне зоны обзора дивизионных радаров наведения и подсвета 50Н6А); целеуказание же в данном случае может выдаваться как самолётами ДРЛОиУ А-50У, так и иными средствами радиолокационной или оптико-электронной разведки наземного/воздушного базирования. Таким образом, обладающие активным радиолокационным принципом наведения ЗРК С-350 «Витязь» полностью компенсируют вышеописанные недостатки комплексов семейств «Бук-М1/2», С-300ПМ1 и С-400 «Триумф»: дальность поражения низковысотных крылатых ракет противника увеличится с 30—38 км до 70—100 км.

Что же касается газодинамических двигателей поперечного управления, то они обеспечат ракетам 9М96Е/Е2 высочайшие лётно-технические характеристики при перехвате маневрирующих сверхзвуковых и гиперзвуковых средств воздушного нападения (включая пространственные «броски» на траектории с перегрузкой около 65 ед., а также реализацию перегрузки в 20G за 0,025 с). Данная особенность позволит «Витязям» уничтожать не только «прячущиеся» в складках рельефа местности «Томагавки» и малозаметные ракеты AGM-158B, но и перспективные маневрирующие оперативно-тактические баллистические ракеты «Deep Strike» методом кинетического поражения / прямого попадания («hit-to-kill»), на что ЗРК С-300 и С-400, располагающие ракетами 48Н6Е и 48Н6ДМ, увы, не способны. Это ли не главное подспорье для сохранения боевой устойчивости приграничных укрепрайонов сухопутных войск России, военно-морских объектов, а также оборонно-промышленной инфраструктуры государства в случае эскалации широкомасштабного конфликта на европейском ТВД?
Евгений Даманцев

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