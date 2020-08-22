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«Передовая в своём классе»: какими преимуществами обладает управляемая ракета «Вихрь-1»

22 августа 2020, 21:40  •  45 • В России
Конструкторы концерна «Калашников» модернизируют противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1», сообщил глава концерна Дмитрий Тарасов. Он уточнил, что речь идёт об увеличении дальности использования ракеты с 8 до 10 км. По мнению специалистов, даже в текущей модификации «Вихрь» во многом превосходит западные аналоги.
 
Управляемая противотанковая ракета «Вихрь-1» © Ростех
 

Концерн «Калашников» модернизирует противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1», сообщил глава группы компаний Дмитрий Тарасов во время презентации в подмосковном парке «Патриот».

«Дальность её (ракеты «Вихрь-1». — RT) использования до 8 тыс. м, но мы сейчас работаем над увеличением дальности до 10 км», — пояснил он.

Напомним, управляемая ракета «Вихрь-1» была разработана в Тульском конструкторском бюро приборостроения в 1980-х годах. Ракета изначально создавалась как основное противотанковое средство перспективного на тот момент армейского вертолёта Ка-50 и самолёта Су-25Т. Ракета способна поражать технику, защищённую броней, в том числе активной, а также авиационную технику, двигающуюся на скорости до 800 км/ч. При этом высота пуска ракеты составляет до 4 км, которой «Вихрь-1» достигает всего за 9 секунд на скорости до 610 м/c. Эти характеристики позволяют в один заход боевого вертолёта поражать сразу несколько целей и снижает его уязвимость.

Сегодня ракета применяется в составе противотанкового комплекса управляемого вооружения 9К121М «Вихрь-М», также разработанного в Туле.

Наведение ракеты осуществляется при помощи автоматического прицельного комплекса. На расстоянии в 12 км от запланированной цели оператор комплекса включает режим телевизионного сканирования местности. После того, как цель появляется на экране, пилот направляет к ней вертолёт и включает систему автоматического слежения. По достижении допустимой дальности пуск ракеты производится автоматически.

В комплексе задействована лазерно-лучевая система наведения, при этом мощность излучения в этом случае ниже того уровня, который позволил бы зарубежным системам предупреждения засечь готовящуюся атаку. Ракета поражает цели с точностью до 80%.

Возобновление массового выпуска ПТРК «Вихрь-1» пришлось на период реализации государственной программы перевооружения российской армии, запущенной в конце 2000-х годов.

В рамках этой стратегии основным ударным вертолётом российских ВВС планировалось сделать Ка-52 «Аллигатор», пришедший на смену своему предшественнику Ка-50.

Летом 2013 года Минобороны объявило конкурс среди российских оборонных предприятий на выпуск ПТРК «Вихрь-1». Его победителем стало НПО «Ижмаш», которое впоследствии вошло в ГК «Калашников».

В октябре 2015 года предприятие поставило российским военным первую партию управляемых противотанковых ракет «Вихрь-1», а в 2016 году концерн «Калашников» заключил первый контракт на поставку этих ракет за рубеж. Однако в компании не уточнили, какое именно государство стало импортёром российских ракет.

Боевые испытания

ПТУР «Вихрь-1» прошла боевое крещение во время операции российских ВС в Сирии. Вертолёты Ми-24, Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор» участвуют в охране российской авиабазы, а также уничтожают бронетехнику и живую силу противника.

Как заявил в августе 2017 года заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Макушев, вертолёты Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор» успешно применили в ходе операции в Сирии ракеты «Вихрь-1» наряду с ракетами «Атака-1» и «Игла».

Он отметил, что военная техника эксплуатировалась в разных метеоусловиях, в дневное и ночное время.

«При этом обеспечено эффективное боевое применение противотанковых управляемых ракет «Атака-1», «Вихрь-1» и управляемых ракет «Игла», — отметил тогда генерал.

  • Вертолет Ка-52 «Аллигатор» во время боевой операции в Сирии

С точки зрения экспертов, ракета «Вихрь-1» продемонстрировала в Сирии достаточно высокие боевые качества, несмотря на то, что разрабатывать её начали ещё в прошлом веке.

«Как правило, в самых передовых вооружённых силах мира техническую основу составляют разработки 80-х годов прошлого века. Но с момента создания ракета прошла модернизацию. Сейчас на ней используется новая рецептура твёрдого топлива, поэтому при сохранении общей компоновки и конструкции удалось увеличить дальность ракеты. Была также модернизирована система наведения, повышена точность и избирательность действия», — пояснил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По его словам, зарубежным аналогом ракеты является американская ракета Hellfire, которая применяется на боевых вертолётах ВВС США и других стран.

Разработка противотанковой управляемой ракеты воздушного базирования AGM-114 Hellfire была начата в 1970-х, предварительные исследовательские работы продолжались до 1976 года, когда Пентагон подписал контракт с компанией Rockwell International.

На вооружение Hellfire была принята уже в 1980-х и стала первой вертолётной ракетой с полуактивным лазерным наведением. Максимальная дальность стрельбы ракеты составляет 8 км.

«Но цена «Вихрь-1» ниже, чем у Hellfire, и по дальности российская разработка превосходит американскую. Российская «Вихрь-1» сегодня является передовым изделием в своём классе», — добавил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и военный эксперт Алексей Леонков. По словам эксперта, ракета «Вихрь-1» не утратила своей эффективности. Как пояснил Леонков, модернизация коснулась системы наведения, систем передачи целей и указаний.

«Сегодня наведение происходит по цифровым сетям связи, командным линиям, соответственно, оно стало быстрее, более точным», — пояснил эксперт.

По словам Леонкова, такие противотанковые ракеты воздушного базирования являются главной угрозой для бронетехники, поскольку они способны эффективно поражать противника.

«Американский Hellfire имеет ряд общих характеристик с российской ракетой, но по дальности и пробивной силе «Вихрь» превосходит американский аналог. Сегодня российские противотанковые ракеты остаются лучшими в мире», — утверждает эксперт.

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