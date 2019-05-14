Передислокация: Минниханов ловко обогнал толпу чиновников и встал рядом с Путиным – видео

В Сеть попало трехсекундное видео, на котором президент Татарстана Рустам Минниханов, обогнув всех участников совещания, в том числе министра Минобороны Сергея Шойгу, встал по левую руку от Владимира Путина, чтобы пообщаться с президентом.

Неожиданный маневр Рустама Минниханова у участников сегодняшней рабочей поездки вызвал улыбку.

В соцсетях даже пошутили и назвали такой маневр "блицкригом" перед Шойгу. И на мотив русской народной сказки прокомментировали: "Вдруг откуда ни возьмись, перед Путиным явись".

Напомним, что сегодня в Казани состоялась рабочая встреча Владимира Путина с руководством и рабочими Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев". В ходе мероприятия глава государства отметил, что не исключает увеличения объёмов контракта по стратегическим ракетоносцам Ту-160, которые производят на заводе.