|
Передислокация: Минниханов ловко обогнал толпу чиновников и встал рядом с Путиным – видео
14 мая 2019, 01:54 • 48 • Политика
На видео, которое попало в Сеть, Рустам Минниханов, обогнув главу Минобороны Сергея Шойгу, встал по левую руку от президента Владимира Путина. Эта "передислокация" позабавила интернет-пользователей.
В Сеть попало трехсекундное видео, на котором президент Татарстана Рустам Минниханов, обогнув всех участников совещания, в том числе министра Минобороны Сергея Шойгу, встал по левую руку от Владимира Путина, чтобы пообщаться с президентом.
Неожиданный маневр Рустама Минниханова у участников сегодняшней рабочей поездки вызвал улыбку.
В соцсетях даже пошутили и назвали такой маневр "блицкригом" перед Шойгу. И на мотив русской народной сказки прокомментировали: "Вдруг откуда ни возьмись, перед Путиным явись".
Напомним, что сегодня в Казани состоялась рабочая встреча Владимира Путина с руководством и рабочими Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев". В ходе мероприятия глава государства отметил, что не исключает увеличения объёмов контракта по стратегическим ракетоносцам Ту-160, которые производят на заводе.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
48
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 мая 2019, 00:24
|
07 мая 2019, 17:09
|
10 мая 2019, 23:09
|
09 мая 2019, 04:54
|
10 мая 2019, 10:09
|
11 мая 2019, 05:39
|
11 мая 2019, 21:54