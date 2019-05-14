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Передислокация: Минниханов ловко обогнал толпу чиновников и встал рядом с Путиным – видео

14 мая 2019, 01:54  •  48 • Политика
На видео, которое попало в Сеть, Рустам Минниханов, обогнув главу Минобороны Сергея Шойгу, встал по левую руку от президента Владимира Путина. Эта "передислокация" позабавила интернет-пользователей.
В Сеть попало трехсекундное видео, на котором президент Татарстана Рустам Минниханов, обогнув всех участников совещания, в том числе министра Минобороны Сергея Шойгу, встал по левую руку от Владимира Путина, чтобы пообщаться с президентом.
Неожиданный маневр Рустама Минниханова у участников сегодняшней рабочей поездки вызвал улыбку.
В соцсетях даже пошутили и назвали такой маневр "блицкригом" перед Шойгу. И на мотив русской народной сказки прокомментировали: "Вдруг откуда ни возьмись, перед Путиным явись".
Напомним, что сегодня в Казани состоялась рабочая встреча Владимира Путина с руководством и рабочими Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев". В ходе мероприятия глава государства отметил, что не исключает увеличения объёмов контракта по стратегическим ракетоносцам Ту-160, которые производят на заводе.
Вдруг откуда ни возьмись перед Путиным явись. Минниханов провернул операцию "блицкриг" с президентом перед Шойгу pic.twitter.com/ja4g615Iir
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 мая 2019 г.

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