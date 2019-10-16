Передел в Сирии: Минобороны показало новую карту

Министерство обороны России опубликовало карту расстановки сил на севере Сирии. Материалы размещены на официальном сайте военного ведомства.

На карте обрисовано положение дел на фронте к вечеру вторника, 15 октября. Правительственные силы Сирийской арабской республики (САР) заняли город Манбидж (на карте — Мембидж).

Кроме того, сирийцы взяли под контроль окрестности города Эт-Табка, в том числе — одноименный аэропорт, два автомобильных моста, один — железнодорожный, и две гидроэлектростанции на реке Евфрат.

Турецкие войска также остановились на западном берегу реки, встретившись с сирийскими силами в паре десятков километров к северу от Манбиджа.

Территория к востоку от Евфрата по-прежнему остается за Сирийскими демократическими силами и курдскими формированиями. Войска президента Башара Асада контролируют город и аэропорт Камишлия и город Хасеке в глубоком тылу СДС.

По-прежнему под контролем Сирийской арабской армии (САА) плацдарм к западу от Дейр-эз-Зора, в районе Эт-Табии.

Минобороны подчеркнуло, что военная полиция России патрулирует северо-западные рубежи Манбиджа. Взаимодействие с турками также организовано.

Демаркационную линию в сирийском Манбидже до сегодняшнего дня патрулировали американские военные. «Что касается демаркационной линии, мы продолжим там находиться. Мы надеемся, что вооруженные силы нашего союзника по НАТО Турции будут делать то же самое, чтобы по обе стороны была уверенность в деэскалации», — заявлял в 2018 году представитель Пентагона.

Тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал «очистить Манбидж от террористов». Таковыми Анкара считает не только боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России), но и курдских ополченцев, сражающихся в рядах оппозиционных Сирийских демократических сил, поддерживаемых США. В частности, террористической организацией турецкие власти считают «Рабочую партию Курдистана».

Бывшая на тот момент официальным представителем Госдепартамента США Хизер Науэрт призвала Турцию «не предпринимать шагов» по реализации плана наступления на позиции курдов. Науэрт заявила, что и у Турции, и у международной коалиции во главе с США одна цель в Сирии и Ираке — продолжать уничтожение боевиков террористической группировки ИГ.

Теперь же президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. По его словам, американские войска одержали стопроцентную победу над ИГ, а курдов может защищать «хоть Россия, хоть Китай, хоть Наполеон Бонапарт».

9 октября турецкий лидер Эрдоган объявил о начале новой военной операции на северо-западе Сирии — «Источнике мира». Армия турок с использованием танков, артиллерии и авиации атаковала позиции курдов. После первых сообщений о потерях в боях убитыми и ранеными сотен человек командиры курдов решили обратиться за помощью к своим недавним противникам — официальным властям Сирии.

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После переговоров на российской авиабазе Хмеймим стороны достигли соглашения, и силы Сирийской арабской армии (САА) направились к Манбиджу, откуда в спешке эвакуировались американцы. Журнал Newsweek со ссылкой на чиновника в Пентагоне сообщил, что США «сдали город русским» — в Манбидж вошли части российской военной полиции.

Впоследствии колонна бронеавтомобилей американцев пересеклась с сирийцами на шоссе Манбидж — Кобани.

Поначалу курды требовали от США защитить их от турок — один из полевых командиров курдского ополчения Мазлум Абди заявил спецпредставителю США при международной коалиции в Сирии Уильяму Рубаку, что Вашингтон «продал своих союзников».

Он также пригрозил обратиться за военной помощью к России — чтобы ее авиация защитила курдов от турецких атак.

В ответ Рубак пообещал разобраться и предостерег курдского генерала от необдуманных действий. Россия при этом бомбить турецких партнеров не намерена. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета лидеров стран СНГ заявил, что из-за турецкого наступления могут разбежаться охраняемые курдами боевики ИГ, и необходимо поддерживать стабильность региона.

Россия присутствует в Сирии с 2015 года, когда президент Башар Асад обратился к Москве за помощью. За три года военной операции Вооруженные силы РФ разбили ИГ и помогли сирийским войскам отвоевать львиную долю территории страны, потеряв при этом 115 человек убитыми.