Передел сфера влияния: сотрудники СБУ погибли в бою с ВСУ

Официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко опроверг заявление СБУ о причинах гибели двух украинских спецназовцев в зоне ООС, сообщает ФАН.

Марочко подчеркнул, что

сотрудники СБУ погибли в результате конфликта с Вооруженными силами Украины (ВСУ), «переделывая сферы влияния в зоне проведения так называемой операции объединенных сил».

Ополченец отметил, что СБУ признала гибель своих бойцов, но вовсе не из-за «обстрела артиллерией ЛНР», как заявила ранее пресс-секретарь украинской спецслужбы Елена Гитлянская.

Представитель Народной милиции ЛНР подчеркнул, что тяжелые вооружения ополченцев отведены от линии соприкосновения сторон, и это подтверждается официальными отчетами наблюдателей ОБСЕ.

Ранее в этот же день из официального заявления, опубликованного на сайте СБУ, стало известно о гибели «под артиллерийским обстрелом» двух сотрудников подразделения специального назначения «Альфа»: прапорщика Юрия Журавлева и подполковника Руслана Муляра. Сообщаетcя, что еще один сотрудник СБУ получил ранения.

Потери украинская спецслужба понесла «в ходе выполнения боевого задания» в подконтрольной Киеву части Луганской области, передает НСН.

Накануне, 26 мая, Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) задержала двух военнослужащих ВС Украины, которые пытались пересечь «серую зону» у линии соприкосновения в Донбассе. По словам Андрея Марочко, задержаны были двое вооруженных бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сбежавших со своих позиций.

Как рассказал представитель Народной милиции, задержанные военнослужащие сообщили об отсутствии дисциплины в подразделениях бригады и крайне низком боевом духе солдат.

«По словам задержанных, с момента введения так называемой операции объединенных сил обстановка в подразделении только ухудшилась, некомплект личного состава увеличивается, участились случаи самовольного оставления частей», — подчеркнул представитель луганских ополченцев.

Он добавил, что среди личного состава украинских подразделений «стало нормой игнорирование или прямой отказ от выполнения приказов командиров».

Несмотря на низкую мораль и дисциплину, силовики продолжают упорно обстреливать территорию самопровозглашенных народных республик.

За прошедшие сутки 26 мая киевские военные 14 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, сообщил в субботу представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Он уточнил, что по территории ДНР ВСУ выпустили три десятка снарядов, а также вели огонь из гранатометов различных систем, бронетехники и стрелкового оружия разных калибров. Общее количество использованных боеприпасов составило 263 единицы, зафиксировали в ополчении ДНР.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила о крайне высоком уровне насилия на юго-востоке Украины.

«Уровень насилия за эту неделю стал одним из самых высоких за год. Пять украинских солдат теперь мертвы, и 23 человека ранены», — отметила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США.

По ее словам, на подконтрольной киевским властям территории при попадании артиллерийского снаряда также погибли двое гражданских.

В Народной милиции ЛНР заявили, что ВСУ и националистические добробаты семь раз за сутки 13 мая обстреляли территорию, подконтрольную ополчению.

«За прошедшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — говорится в меморандуме Нармилиции ЛНР.

В начале мая исполняющий обязанности главы самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник заявил, что конфликт в Донбассе перешел в «горячую стадию». По его словам, Служба безопасности и Вооруженные силы Украины увеличили интенсивность обстрелов, что привело к эскалации конфликта.