|
«Передел религиозного мира»: почему на Украине растёт число захватов храмов УПЦ
20 января 2019, 17:24 • 112 • Украина
После предоставления автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) значительно участились случаи рейдерских захватов храмов, которые относятся к канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Нередко это происходит при содействии радикальных группировок и попустительстве местных властей и правоохранительных органов. При этом сторонники ПЦУ не стесняются заниматься рейдерством даже в дни церковных праздников и прямо во время богослужений. Эксперты называют происходящее явным и беспрецедентным вмешательством украинских властей в церковную жизнь. Причём для создания иллюзии легитимности изменяется законодательство страны, отмечают аналитики.
Преображенский кафедральный собор в городе Сумы © УПЦ
Подписанный константинопольским патриархом Варфоломеем томос об автокефалии поместной православной церкви Украины был передан киевским властям всего две недели назад. Однако с того момента уже значительно увеличилось число фактически рейдерских захватов храмов, относящихся к канонической УПЦ (Московского патриархата).
Так, в ночь на 19 января сторонники ПЦУ захватили Свято-Троицкий храм УПЦ в селе Ростоки Тернопольской области. По сообщению Союза православных журналистов (СПЖ), приверженцы ПЦУ начали свозить к храму людей с окрестных хуторов ещё 18-го числа.
В итоге община была вынуждена служить праздничную литургию и водосвятный молебен на улице, в мороз и практически в полной темноте. Позднее община УПЦ вручила сельскому голове заявление с просьбой обеспечить возможность молиться в храме, однако не получила «вразумительного ответа» от чиновника, который ранее приглашал местных жителей на литургию ПЦУ.
Аналогичные силовые захваты храмов на минувшей неделе произошли в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Сумской и Черниговской областях. Причём зачастую противоправные действия происходят при поддержке праворадикальных группировок и попустительстве правоохранительных органов.
Кроме того, 19 января глава посёлка городского типа Браилово Винницкой области пытался сорвать великое освящение воды, которое проводили настоятели местных приходов УПЦ. Среди прочего чиновник выкрикивал: «Вода наша, а не ваша», а также называл священнослужителей «московскими попами».
Уже в воскресенье, 20 января, в пресс-службе Одесской епархии УПЦ сообщили, что из храма в честь святых Кирилла и Мефодия был изгнан его настоятель, протоирей Сергий Дмитриев, который с 2002 года занимался восстановлением этого прихода.
Также на днях двое жителей города Сумы взорвали пиротехническое устройство у входа в Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ. Впрочем, по факту произошедшего было открыто уголовное дело по статье «Хулиганство».
Всё это происходит на фоне заявлений президента Украины Петра Порошенко о том, что в стране должным образом обеспечивается свобода вероисповедания, а он как гарант Конституции будет защищать право украинцев посещать любую церковь и оберегать религиозный мир.
«Очень важно, что мы идём ко всем верным, в том числе и Русской православной церкви на Украине, с любовью, с молитвой, за уши никто никого тянуть не будет», — заявил Порошенко 17 января в Житомире.
На страницу галереи
Ключевая тема предвыборной кампании
По словам профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктора церковной истории Владислава Петрушко, мало объявить себя гарантом Конституции — надо и действовать в этом духе. Однако ещё на этапе получения томоса стало очевидно, что украинские власти во главе с Петром Порошенко вмешиваются в церковную жизнь страны.
«Само присутствие Порошенко в президиуме так называемого объединительного собора тоже выглядит аномальным, как и вся законотворческая деятельность, которая является вмешательством во внутрицерковные дела. Принятие законов, которые заставляют каноническую церковь изменить своё название, определяют порядок перехода общин из одной юрисдикции в другую, фактически стимулируют... и создают условия для рейдерского захвата храмов», — заявил эксперт.
Собеседник RT констатировал, что всё это говорит об активном вмешательстве государства в церковную жизнь, о её политизации и попытках использовать церковный фактор как политический рычаг. Петрушко связывает это прежде всего с предстоящими президентскими выборами и стремлением Порошенко поднять свой рейтинг.
«Весь этот томос-тур по регионам Украины более чем красноречиво говорит о планах Порошенко использовать данную тему как ключевую в своей предвыборной кампании. Что касается непосредственных последствий всей этой деятельности и новых законодательных актов, то, безусловно, следует ожидать нового витка захватов храмов канонической церкви такими способами, к которым подталкивают эти законодательные акты», — отметил эксперт.
Он добавил, что украинские власти будут придумывать всё новые сценарии для того, чтобы хоть с какой-то претензией на законность изымать имущество у канонической церкви и тем самым ослаблять её, а также оказывать давление на духовенство и верующих, чтобы те переходили в ПЦУ.
Беспрецедентной и немыслимой назвал ситуацию с захватами храмов председатель отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, особенно бросается в глаза то, что эти противоправные действия происходят во время президентской кампании и с молчаливого согласия киевских властей.
В свою очередь, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин в беседе с RT также отметил, что принятие закона о необходимости смены названия УПЦ и возможном лишении её статуса юрлица в случае отказа является атакой киевских властей на руководство канонической украинской церкви.
«Был предпринят и второй шаг — объявление войны приходам с помощью принятия закона о смене юрисдикции. Во-первых, он упрощает эту процедуру и вводит правило, когда две трети непонятно кого (тех людей, которые скажут, что они являются членами этой религиозной организации, этого прихода) могут собраться, сказать, что они меняют церковь, и затем с помощью местных властей и каких-либо гражданских активистов захватить здание храма и объявить, что он принадлежит к другой юрисдикции», — рассказал эксперт.
Он также напомнил, что принятый Верховной радой закон о смене принадлежности разных религиозных общин также вводит общую перерегистрацию религиозных организаций на Украине. А это означает, что власти собираются совершить полный передел религиозного мира Украины, поставив перед каждой общиной и приходом вопрос, с кем они: с новой президентской церковью или с УПЦ?
«Скорее всего, будет формальное и неформальное давление с помощью вымогательства, рейдерства и намёков на то, что будет отнято имущество, последуют санкции против духовенства и активных прихожан. То есть полный передел религиозного пространства Украины и обман народа», — подчеркнул Лункин.
Собеседник RT отметил, что большинство украинцев идею украинской независимой православной церкви воспринимают как что-то естественное, однако местные националисты предлагают вместо этого какой-то суррогат в виде Киевского патриархата и радикалов, которые будут просто разрушать существующую УПЦ.
Добавим, на днях глава юридического отдела УПЦ протоирей Александр Бахов заявил, что принятый Верховной радой законопроект о подчинённости религиозных организаций и процедурах их госрегистрации существенно отличается от первого варианта документа.
По его словам, изначально законопроект №4128 состоял всего из двух абзацев и предназначался для оптимизации механизма изменения подчинённости религиозных общин, однако за один день этот документ был переработан и увеличен до восьми листов.
В итоге принятый законопроект фактически нацелен исключительно на «наполнение одного религиозного сообщества за счёт другого».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
112
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 января 2019, 18:24
|
14 января 2019, 23:54
|
19 января 2019, 16:24
|
15 января 2019, 16:09
|
15 января 2019, 09:39
|
16 января 2019, 11:39
|
19 января 2019, 03:24