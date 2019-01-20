«Передел религиозного мира»: почему на Украине растёт число захватов храмов УПЦ

После предоставления автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) значительно участились случаи рейдерских захватов храмов, которые относятся к канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Нередко это происходит при содействии радикальных группировок и попустительстве местных властей и правоохранительных органов. При этом сторонники ПЦУ не стесняются заниматься рейдерством даже в дни церковных праздников и прямо во время богослужений. Эксперты называют происходящее явным и беспрецедентным вмешательством украинских властей в церковную жизнь. Причём для создания иллюзии легитимности изменяется законодательство страны, отмечают аналитики.

Подписанный константинопольским патриархом Варфоломеем томос об автокефалии поместной православной церкви Украины был передан киевским властям всего две недели назад. Однако с того момента уже значительно увеличилось число фактически рейдерских захватов храмов, относящихся к канонической УПЦ (Московского патриархата).

Так, в ночь на 19 января сторонники ПЦУ захватили Свято-Троицкий храм УПЦ в селе Ростоки Тернопольской области. По сообщению Союза православных журналистов (СПЖ), приверженцы ПЦУ начали свозить к храму людей с окрестных хуторов ещё 18-го числа.

«Рейдерская группа во главе с тремя «священниками» Киевского патриархата (ПЦУ) проникла в храм через боковые двери, не пустив в помещение ни настоятеля... ни его прихожан», — сообщили в СПЖ.

В итоге община была вынуждена служить праздничную литургию и водосвятный молебен на улице, в мороз и практически в полной темноте. Позднее община УПЦ вручила сельскому голове заявление с просьбой обеспечить возможность молиться в храме, однако не получила «вразумительного ответа» от чиновника, который ранее приглашал местных жителей на литургию ПЦУ.

Аналогичные силовые захваты храмов на минувшей неделе произошли в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Сумской и Черниговской областях. Причём зачастую противоправные действия происходят при поддержке праворадикальных группировок и попустительстве правоохранительных органов.

Кроме того, 19 января глава посёлка городского типа Браилово Винницкой области пытался сорвать великое освящение воды, которое проводили настоятели местных приходов УПЦ. Среди прочего чиновник выкрикивал: «Вода наша, а не ваша», а также называл священнослужителей «московскими попами».

Уже в воскресенье, 20 января, в пресс-службе Одесской епархии УПЦ сообщили, что из храма в честь святых Кирилла и Мефодия был изгнан его настоятель, протоирей Сергий Дмитриев, который с 2002 года занимался восстановлением этого прихода.

Также на днях двое жителей города Сумы взорвали пиротехническое устройство у входа в Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ. Впрочем, по факту произошедшего было открыто уголовное дело по статье «Хулиганство».

Всё это происходит на фоне заявлений президента Украины Петра Порошенко о том, что в стране должным образом обеспечивается свобода вероисповедания, а он как гарант Конституции будет защищать право украинцев посещать любую церковь и оберегать религиозный мир.

«Очень важно, что мы идём ко всем верным, в том числе и Русской православной церкви на Украине, с любовью, с молитвой, за уши никто никого тянуть не будет», — заявил Порошенко 17 января в Житомире.

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Ключевая тема предвыборной кампании

По словам профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктора церковной истории Владислава Петрушко, мало объявить себя гарантом Конституции — надо и действовать в этом духе. Однако ещё на этапе получения томоса стало очевидно, что украинские власти во главе с Петром Порошенко вмешиваются в церковную жизнь страны.

«Само присутствие Порошенко в президиуме так называемого объединительного собора тоже выглядит аномальным, как и вся законотворческая деятельность, которая является вмешательством во внутрицерковные дела. Принятие законов, которые заставляют каноническую церковь изменить своё название, определяют порядок перехода общин из одной юрисдикции в другую, фактически стимулируют... и создают условия для рейдерского захвата храмов», — заявил эксперт.

Собеседник RT констатировал, что всё это говорит об активном вмешательстве государства в церковную жизнь, о её политизации и попытках использовать церковный фактор как политический рычаг. Петрушко связывает это прежде всего с предстоящими президентскими выборами и стремлением Порошенко поднять свой рейтинг.

«Весь этот томос-тур по регионам Украины более чем красноречиво говорит о планах Порошенко использовать данную тему как ключевую в своей предвыборной кампании. Что касается непосредственных последствий всей этой деятельности и новых законодательных актов, то, безусловно, следует ожидать нового витка захватов храмов канонической церкви такими способами, к которым подталкивают эти законодательные акты», — отметил эксперт.

Он добавил, что украинские власти будут придумывать всё новые сценарии для того, чтобы хоть с какой-то претензией на законность изымать имущество у канонической церкви и тем самым ослаблять её, а также оказывать давление на духовенство и верующих, чтобы те переходили в ПЦУ.

Беспрецедентной и немыслимой назвал ситуацию с захватами храмов председатель отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, особенно бросается в глаза то, что эти противоправные действия происходят во время президентской кампании и с молчаливого согласия киевских властей.

«Нет никаких сомнений в том, что пребывание у власти теперешней украинской администрации на десятилетия запомнится не кампаниями вокруг ярко раскрашенной греческими умельцами бумаги под названием «томос», а поощрением братоненавистничества, захватами храмов и страданиями невинных верующих людей», — отметил Легойда.

В свою очередь, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин в беседе с RT также отметил, что принятие закона о необходимости смены названия УПЦ и возможном лишении её статуса юрлица в случае отказа является атакой киевских властей на руководство канонической украинской церкви.

«Был предпринят и второй шаг — объявление войны приходам с помощью принятия закона о смене юрисдикции. Во-первых, он упрощает эту процедуру и вводит правило, когда две трети непонятно кого (тех людей, которые скажут, что они являются членами этой религиозной организации, этого прихода) могут собраться, сказать, что они меняют церковь, и затем с помощью местных властей и каких-либо гражданских активистов захватить здание храма и объявить, что он принадлежит к другой юрисдикции», — рассказал эксперт.

Он также напомнил, что принятый Верховной радой закон о смене принадлежности разных религиозных общин также вводит общую перерегистрацию религиозных организаций на Украине. А это означает, что власти собираются совершить полный передел религиозного мира Украины, поставив перед каждой общиной и приходом вопрос, с кем они: с новой президентской церковью или с УПЦ?

«Скорее всего, будет формальное и неформальное давление с помощью вымогательства, рейдерства и намёков на то, что будет отнято имущество, последуют санкции против духовенства и активных прихожан. То есть полный передел религиозного пространства Украины и обман народа», — подчеркнул Лункин.

Собеседник RT отметил, что большинство украинцев идею украинской независимой православной церкви воспринимают как что-то естественное, однако местные националисты предлагают вместо этого какой-то суррогат в виде Киевского патриархата и радикалов, которые будут просто разрушать существующую УПЦ.

Добавим, на днях глава юридического отдела УПЦ протоирей Александр Бахов заявил, что принятый Верховной радой законопроект о подчинённости религиозных организаций и процедурах их госрегистрации существенно отличается от первого варианта документа.

По его словам, изначально законопроект №4128 состоял всего из двух абзацев и предназначался для оптимизации механизма изменения подчинённости религиозных общин, однако за один день этот документ был переработан и увеличен до восьми листов.

В итоге принятый законопроект фактически нацелен исключительно на «наполнение одного религиозного сообщества за счёт другого».