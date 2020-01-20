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Передел нефти: чем обернется война в Ливии

20 января 2020, 22:39  •  56 • Война
19 января в Берлине прошла Международная конференция по Ливии, в которой приняли участие представители России, США, стран Евросоюза, Египта и ООН. Российскую делегацию возглавлял лично президент Владимир Путин. От других стран также присутствовали первые лица, что говорит о серьезности, с которой государства подходят к разрешению ливийской проблемы.
До чего же удалось договориться участникам берлинской конференции?
Все участники обязались воздерживаться от вмешательства в ситуацию в Ливии.
Этот принцип необходимо соблюдать так же, как и призыв к прекращению огня, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также поблагодарил канцлера ФРГ Ангелу Меркель за ее поддержку восстановления мира в Ливии.
Многосторонняя встреча в Берлине по тематике ливийского урегулирования изначально не обещала никаких прорывов. Это стало очевидным уже по итогам московских переговоров конфликтующих сторон в Ливии, которые в итоге так и не согласовали общий документ.
После московской конференции по Ливии с участием командующего ливийской национальной армией (ЛНА) генерала Халифы Хафтара и главы правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сараджа прошли так называемые непрямые переговоры при посредничестве России и Турции.
В Берлине договорились о перемирии, введении эмбарго на поставки оружия и прекращении военной помощи сторонам конфликта. Согласились также создать военный комитет в формате «пять на пять» для обеспечения перемирия.
В Ливии в настоящее время установилось фактическое двоевластие, и говорить об абсолютной легитимности той или иной стороны вряд ли приходится. Одна из сторон (ПНС) имеет поддержку ООН, другая — командующего ЛНА Халифы Хафтара — контролирует большую часть территории и ресурсов страны.
«На мой взгляд, Ливия как единое и централизованное государство может существовать лишь тогда, когда появляется фигура, сравнимая по масштабу с Муаммаром Каддафи», — рассказал «Газете.Ru» президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
По мнению специалиста, до этого момента страна представляет собой конгломерат враждующих и перманентно воюющих друг с другом разного рода вооруженных формирований, исламистских группировок, племен, территориальных кланов.
«На сегодняшний день 80% территории и большую часть серьезных племен контролирует фельдмаршал Хафтар, — подчеркнул Сатановский. — В свою очередь, у Сараджа практически нет собственных сколько-нибудь значимых сил».
По словам собеседника «Газеты.Ru», за Сараджа — люди в городе и районе Мисурата. По одной простой причине: исламисты в этом регионе Ливии представляют собой «Братьев-мусульман» (организация запрещена в России). Они традиционно поддерживаются Катаром и Турцией.
Эксперт выразил сомнение, что в сложившейся военно-политической обстановке какая-нибудь из сторон ливийского конфликта пойдет на серьезные уступки друг другу. Кроме того, к попытке завершить конфликт подключаются внешние силы.
«Анкаре Сарадж необходим, чтобы выйти на ливийский газо- и нефтеносный шельф. И тем самым всячески мешать реализации газовых и нефтяных проектов всех остальных заинтересованных сторон. А это уже сплотило против Турции Египет, ОАЭ, Мальту и Италию, которая традиционно поддерживала Сараджа», — пояснил Сатановский.
Вместе с тем, как считает эксперт, конференция в Берлине 19 января окончилась более чем успешно, особенно для российской дипломатии.
«Россия туда обещала Хафтара привезти? Привезла. Россию об этом Германия и Турция просили? Просили», — отметил Сатановский.
Владимир Путин в данном случае — абсолютно ключевая фигура, в отличие от президента США Дональда Трампа, который в Берлин сам не поехал, а прислал государственного секретаря Майка Помпео, чем и продемонстрировал пассивность на ливийском направлении.
При этом участники берлинской конференции разбили все проблемные вопросы на правильные шесть направлений деятельности.
«Если ли шансы, что хотя бы по одному из них что-то реально продвинется? <…> Таких шансов, к сожалению, откровенно немного, — сказал президент Института Ближнего Востока.
— К примеру, в Ливию не надо поставлять оружие. И с этим вроде все согласны. Только сначала скажите, кто должен перестать поставлять оружие в Ливию. К примеру, его поставляет Франция — союзник фельдмаршала Хафтара. Его поставляют США — страна вроде нейтральная на современном этапе конфликта, но вполне поддерживающая с Халифой Хафтаром необходимый уровень отношений. Оружие в Ливию поставляет даже Белоруссия. И если Совбез ООН поставит на голосование вопрос об эмбарго по поставкам оружия в Ливию, то как будет голосовать Россия, если Франция и Белоруссия числятся в союзниках Москвы по многим вопросам ливийского урегулирования? Даже обсуждать это бессмысленно».
«Может, Эмиратам или Египту кто-то запретит поставлять оружие Хафтару? Турции через Алжир и Тунис кто-то запретит поставлять оружие Файезу Сараджу?» — добавил эксперт.
Стоит отметить и тот факт, что оружие не только поставляется сторонам конфликта, но и захватывается Хафтаром в силу его преимуществ в живой силе и технике.
Кроме того, на конференцию в Берлин не пригласили Катар. Этому категорически воспротивились Эмираты и Египет. Это означает, что Катар будет в Ливии делать все, что захочет — его не сковывают никакие подписанные в Берлине бумаги.
И помимо всего прочего, в Берлин не прибыл Тунис, как отметил собеседник издания. Тунисское руководство, среди которого достаточное количество умеренных исламистов, получило приглашение в самую последнюю минуту. Ехать в столицу Германии для Туниса было уже неприлично. А на западе Ливия граничит как раз с этим государством, и контролировать этот рубеж очень важно.
«И последнее. А какой нам вред от того, что у Реджепа Тайипа Эрдогана претензии на средиземноморский шельф? Ведь последние действия турецкого лидера сильно ухудшают газовые и нефтяные проекты всех остальных игроков для поставки с этого шельфа углеводородов в Европу. Чем меньше и позже в Европу поступят нефтепродукты и газ с этих районов, тем выгоднее будут смотреться позиции наших экспортеров», — рассуждает Сатановский.
Борьба с газом из РФ на конец прошлого года и так уже привела к тому, что 47% трубопроводного и сжиженного газа, потребляемого на европейском континенте, имеет российское происхождение.
Алжир на треть сократил поставки европейским потребителям, резко сократила их и Норвегия. Импорт же газа из России в свою очередь возрос на 8%. И чем больше за средиземноморский шельф будут биться заинтересованные игроки, в число которых сегодня врезалась Турция, тем это объективно выгоднее для Москвы.
На фоне неспокойной обстановки в Ираке и Ливии цена на нефть может превысить $66. Объем добычи черного золота в Ливии может снизиться с 1,2 млн до 72 тыс. баррелей в сутки из-за блокады силами ЛНА нефтяных терминалов. Об этом в понедельник, 20 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) страны. Таким образом, добыча нефти может упасть в 16 раз.
18 января NOC уже объявила о ситуации форс-мажора после прекращения отгрузки нефти с терминалов «нефтяного полумесяца» (побережья залива Сирт). По данным корпорации, это приведет к потере в добыче нефти в объеме 800 тыс. баррелей в сутки и ежедневному ущербу в размере $55 млн.
19 января информационный портал Al Wasat информировал о закрытии крупнейшего нефтяного месторождения Ливии Эш-Шарара. Как отмечает Bloomberg, ежедневная добыча на нем составляла примерно 300 тыс. баррелей в сутки.
Ливия и Ирак (в котором тоже неспокойно) относятся к крупнейшим производителям нефти, входящим в картель ОПЕК. 20 января стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE составила $65,66 за баррель. Стоимость нефти сорта WTI выросла на 1% до $59,21 за баррель.

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