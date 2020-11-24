Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали зая...
Нацисты допрыгались: Израиль закроет Европу для Украины
Пашинян посмел принизить Россию: Флаги выносят лишь для "любимых" гост...
Главная / Политика

Передел мира через COVID. План глобальной войны опубликован в расследовании

24 ноября 2020, 16:30  •  43 • Политика
Используя реальные риски пандемии COVID-19, мировые элиты затеяли глобальный передел. Они начинают свою войну, игроков этой партии в расследовании Эммануэля Ратье назвали поимённо.
Пандемия коронавируса, безусловно, существует. Это угроза. Но как именно она используется политиками и элитами надгосударственного толка? Размышление на тему опубликовали Faits & Documents, представив расследование Эммануэля Ратье о глобальных экономических, социальных и финансовых изменениях. На самом деле речь идёт о серии публикаций, которые и сейчас в переводе можно найти на страницах информационного бюллетеня.
Сказанное авторами проливает свет на то, как "финансовая и политическая элита, встречающаяся раз в год на Давосском экономическом форуме, пытается нажиться на кризисе, вызванном COVID-19". Например, сформулировано совершенно чёткое объяснение, почему новости о COVID-19 с самого начала писали с истеричным посылом, наращивая панику. Просто почти 100 процентов мировой прессы сегодня находятся в частных руках - и это не средней руки бизнесмены, а олигархи, чьи интересы не совпадают с чаяниями большей части народа. Расследование Эммануэля Ратье в Faits & Documents даёт реальную и, безусловно, жестокую информацию "об обмане в мировом масштабе".
3 июня прошлого года Клаус Шваб и принц Чарльз с большим пафосом объявили о начале Большой перезагрузки (Great Reset), где президенту Давосского форума, соорганизатору совместно с Фондом Билла и Мелинды Гейтс проекта искусственного моделирования пандемии "Event 201", представился случай показать COVID-19 как "редкую, но реальную возможность переосмыслить, заново изобрести и перезагрузить наш мир". Автор поимённо перечисляет тех, кто стоял, как говорится, у истоков мирового переворота.
"Они стояли рядом с наследником британского престола и президентом Давосского форума: Антониу Гутерриш, нынешний Генеральный секретарь ООН (бывший президент Социалистического интернационала, бывший Верховный комиссар ООН по делам беженцев); Кристалина Георгиева, главный исполнительный директор МВФ; "климатический экономист" Николас Штерн; Аджайпал Сингх Банга, главный исполнительный директор компании Mastercard (член Совета по международным отношениям и Международного делового совета Всемирного экономического форума); Бернард Луни, генеральный директор BP; Брэд Смит, преемник Билла Гейтса у руля Microsoft..."
Кроме того, упоминаются демократы Эл Гор и Джон Керри или, например, министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед Аль-Джадаан, который в этом году председательствует в "Группе двадцати". Но и это ещё не всё. Китай представлен Ма Цзюнем - председателем комитета Китайского общества финансов и банковской деятельности и членом комитета по денежно-кредитной политике Народного банка Китая. А в целом план "перезагрузки мира" под названием "COVID-19: The Great Reset" был опубликован на Всемирном экономическом форуме издательством Forum Publishing.
"На нём стоит в том числе подпись Клауса Шваба, который также является членом Международного совета Центра мира Переса (сионизм) и бывшим членом Руководящего комитета Билдербергской группы (глобализм), - и его главного помощника, консультанта Тьерри Маллере. Также известный под псевдонимом Милтон Пил, женатый на бывшей ассистентке принца Чарльза, Тьерри Маллере является финансовым консультантом (The Monthly Barometer, IJ Partners, Rainbow Insight), специалистом по России, который работал в военном кабинете Жака Ширака в Матиньоне, в Европейском банке реконструкции и развития (BERD) с Жаком Аттали - а затем в качестве старшего советника российско-израильского олигарха Михаила Фридмана как главный экономист Альфа-Банка", - говорится в расследовании.
Наконец, автор добирается и до связи с Демократической партией США.
"Осуществляемый с точностью до мелочей Европейской комиссией, этот план является основой программы Джо Байдена за рубежом. Как мы видели в предыдущих выпусках, Great Reset тщательно реализуется и в Канаде. В целом уровень государственной поддержки проекта напрямую связан с принятием сюжета о пандемии COVID-19, навязанного крупными СМИ".
В следующих материалах Царьград представит конкретные цитаты авторов плана, описывающие, что нас ждёт в ближайшее время. Пока же отметим, что, согласно плану, пандемия в мировом масштабе - в том градусе, который мы наблюдаем сейчас, должна поддерживаться до 2022 года. В докладе год - привязка к началу массовой вакцинации. Однако, безусловно, русская вакцина в качестве альтернативы не рассматривается. Ведь это неинтересно - остановить пандемию раньше реализации всех задуманных этапов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
24 ноября 2020, 01:50
Подведён итог "незалежности"- "Революция достоинства" обернулась катастрофой
24 ноября 2020, 00:00
"Эээ, при чём тут Берлин?": Сверхзабота Германии о Навальном обескуражила даже либералов
24 ноября 2020, 05:30
Сатановский за Путина ответил Богдану: "Надо пересмотреть не Минские, а Беловежские соглашения"
24 ноября 2020, 11:00
Путина умоляют спасти Зеленского - политолог
24 ноября 2020, 00:00
На первом месте - Путин: Люди напрямую заявили о доверии президенту
24 ноября 2020, 01:50
США нужно готовиться: Американский генерал испугался российского "блицкрига"
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 ноября 2020, 05:30
Скоро в Москве? Взявшая интервью у Путина журналистка сбежала с детьми из Нью-Йорка
24 ноября 2020, 05:30
"Жёстко кинули Путина... обманули": Признание экс-главы офиса Зеленского об...
24 ноября 2020, 01:50
Подведён итог "незалежности"- "Революция достоинства" обернулась ...
24 ноября 2020, 00:00
"Эээ, при чём тут Берлин?": Сверхзабота Германии о Навальном обескуражила д...
24 ноября 2020, 05:30
Сатановский за Путина ответил Богдану: "Надо пересмотреть не Минские, а Беловежс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 ноября 2020, 22:50
"Одурел вконец от неприкосновенности": Сатановский о заявлении посла Германии
22 ноября 2020, 21:25
"Ну что, Коля, помогли тебе твои американские ляхи?": Блогер расшифровал фото дня с Шойгу
18 ноября 2020, 18:25
Что ждёт Россию, Украину и США в 2021 году? Стали известны пророчества Мессинга
22 ноября 2020, 16:50
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
17 ноября 2020, 21:20
Четыре года за призывы отдать Крым: Собчак предупредили
19 ноября 2020, 03:35
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
17 ноября 2020, 21:20
Профессиональный украинец с российского ТВ в Киеве кинулся ругать Незалежную. По-русски
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.