Передел мира через COVID. План глобальной войны опубликован в расследовании

Пандемия коронавируса, безусловно, существует. Это угроза. Но как именно она используется политиками и элитами надгосударственного толка? Размышление на тему опубликовали Faits & Documents, представив расследование Эммануэля Ратье о глобальных экономических, социальных и финансовых изменениях. На самом деле речь идёт о серии публикаций, которые и сейчас в переводе можно найти на страницах информационного бюллетеня.

Сказанное авторами проливает свет на то, как "финансовая и политическая элита, встречающаяся раз в год на Давосском экономическом форуме, пытается нажиться на кризисе, вызванном COVID-19". Например, сформулировано совершенно чёткое объяснение, почему новости о COVID-19 с самого начала писали с истеричным посылом, наращивая панику. Просто почти 100 процентов мировой прессы сегодня находятся в частных руках - и это не средней руки бизнесмены, а олигархи, чьи интересы не совпадают с чаяниями большей части народа. Расследование Эммануэля Ратье в Faits & Documents даёт реальную и, безусловно, жестокую информацию "об обмане в мировом масштабе".

3 июня прошлого года Клаус Шваб и принц Чарльз с большим пафосом объявили о начале Большой перезагрузки (Great Reset), где президенту Давосского форума, соорганизатору совместно с Фондом Билла и Мелинды Гейтс проекта искусственного моделирования пандемии "Event 201", представился случай показать COVID-19 как "редкую, но реальную возможность переосмыслить, заново изобрести и перезагрузить наш мир". Автор поимённо перечисляет тех, кто стоял, как говорится, у истоков мирового переворота.

"Они стояли рядом с наследником британского престола и президентом Давосского форума: Антониу Гутерриш, нынешний Генеральный секретарь ООН (бывший президент Социалистического интернационала, бывший Верховный комиссар ООН по делам беженцев); Кристалина Георгиева, главный исполнительный директор МВФ; "климатический экономист" Николас Штерн; Аджайпал Сингх Банга, главный исполнительный директор компании Mastercard (член Совета по международным отношениям и Международного делового совета Всемирного экономического форума); Бернард Луни, генеральный директор BP; Брэд Смит, преемник Билла Гейтса у руля Microsoft..."

Кроме того, упоминаются демократы Эл Гор и Джон Керри или, например, министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед Аль-Джадаан, который в этом году председательствует в "Группе двадцати". Но и это ещё не всё. Китай представлен Ма Цзюнем - председателем комитета Китайского общества финансов и банковской деятельности и членом комитета по денежно-кредитной политике Народного банка Китая. А в целом план "перезагрузки мира" под названием "COVID-19: The Great Reset" был опубликован на Всемирном экономическом форуме издательством Forum Publishing.

"На нём стоит в том числе подпись Клауса Шваба, который также является членом Международного совета Центра мира Переса (сионизм) и бывшим членом Руководящего комитета Билдербергской группы (глобализм), - и его главного помощника, консультанта Тьерри Маллере. Также известный под псевдонимом Милтон Пил, женатый на бывшей ассистентке принца Чарльза, Тьерри Маллере является финансовым консультантом (The Monthly Barometer, IJ Partners, Rainbow Insight), специалистом по России, который работал в военном кабинете Жака Ширака в Матиньоне, в Европейском банке реконструкции и развития (BERD) с Жаком Аттали - а затем в качестве старшего советника российско-израильского олигарха Михаила Фридмана как главный экономист Альфа-Банка", - говорится в расследовании.

Наконец, автор добирается и до связи с Демократической партией США.

"Осуществляемый с точностью до мелочей Европейской комиссией, этот план является основой программы Джо Байдена за рубежом. Как мы видели в предыдущих выпусках, Great Reset тщательно реализуется и в Канаде. В целом уровень государственной поддержки проекта напрямую связан с принятием сюжета о пандемии COVID-19, навязанного крупными СМИ".

В следующих материалах Царьград представит конкретные цитаты авторов плана, описывающие, что нас ждёт в ближайшее время. Пока же отметим, что, согласно плану, пандемия в мировом масштабе - в том градусе, который мы наблюдаем сейчас, должна поддерживаться до 2022 года. В докладе год - привязка к началу массовой вакцинации. Однако, безусловно, русская вакцина в качестве альтернативы не рассматривается. Ведь это неинтересно - остановить пандемию раньше реализации всех задуманных этапов.