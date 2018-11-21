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«Передают всякую глупостью из Telegram»: Сенатор Лахова отказалась разъяснить свои слова о «светлых головах» голодающих

21 ноября 2018, 03:09  •  65 • Политика
Сенатор от Брянской области Екатерина Лахова заявила, что СМИ ошибочно интерпретируют ее слова о пользе для населения тягот и лишений голодных военных лет и отказалась их разъяснять.
По мнению сенатора, то, как были поданы в СМИ и соцсетях ее слова, является глупостью, не достойной комментариев.
«Не буду я вам комментировать глупости, написанные в Telegram. Пусть вначале научатся говорить. Глупость всякую сообщают, а потом я должна это комментировать», - цитирует ее телеканал 360.
Накануне Лаахова заявила, что тем, кто недоволен прожиточным минимумом в 3,5 тысячи рублей, следует вспомнить о временах Великой Отечественной войны. По ее словам, тогда и речи не шло о потребительской корзине. Люди выживали, как могли, но при этом голова у них была разумная и светлая. Лахова предположила, что этому могли способствовать лишения и стрессы.
В ответ на это высказывание Эмма Лешина, пережившая блокаду Ленинграда, предложила выгнать с работы сенатора. Пользователи соцсетей также предложили политику самой питаться на питаться на указанную сумму для просветления головы.

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