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Передав откровения о COVID, Сергей Михеев заговорил о роли мирового правительства

21 декабря 2020, 09:15  •  124 • Политика
В эфире "Первого русского" Сергей Михеев показал, как пандемию коронавируса совершенно очевидным образом используют в своих целях, забывая о здоровье людей. После представленных откровений о COVID впору говорить о мировом правительстве, подчеркнул Михеев.
Политолог Сергей Михеев в эфире программы "Михеев. Итоги" на телеканале Царьград высказался о странных совпадениях вокруг пандемии коронавируса. Слишком уж хором и сообща весь мир начал принимать одинаковые решения. В какой-то момент подчинилась и Россия, безусловно, потому что было понимание опасности заболевания. Однако теперь становится ясно, что угроза болезни - это ещё не вся история.
Хорошо просматриваются двойные смыслы при разборе ситуации вокруг влияния пандемии на наши умы.
"Я убеждён, особенно после книг и откровений Клауса Шваба, руководителя Всемирного экономического форума вместе с принцем Уэльским, и всех этих людей, которые совершенно чётко показывают, что COVID для них - это просто повод, чтобы взять и переделать мир по-своему. На фоне этих откровений надо быть тем более осторожным, когда мы перенимаем все эти практики, которые они там у себя прививают. Надо понять, для чего они это делают? Или, может быть, прикрывают такой борьбой личные мотивы? Посмотрите, как странным образом государства всех стран заставили действовать одинаково. Это совершенно точно наводит на мысль о мировом правительстве, мировой координации", - подчеркнул Сергей Михеев.
Совершенно ясно, что болезнь существует, и она опасна. Однако понятно, что и принимаемые меры вызывают вопросы, подчеркнул Сергей Михеев. Отдельно политолог высказался и об опасности верующих людей, которые не нужны приверженцам теории Шваба:
"Для них верующие люди опасны. Корпорациям не нужны верующие люди. Нужны только те, кто верит в корпорации. Почему? Объясняю... Религиозный человек может позволить себе внекоммерческую мотивацию поступков. Такие люди в мире корпораций не нужны. Нужны только те, кто все свои поступки будет соотносить со своей выгодой - материальной или психологической. Верующие люди в этом смысле являются первейшими врагами, потому что у них есть внекоммерческая мотивация. Они любят своих детей, своих стариков... Такие люди не нужны в будущем! Они того и гляди начнут иметь смелость заявлять собственное мнение или думать что-то не то... И когда наши власти давят на Церковь, они должны понимать, на чью мельницу льют воду. Вольно или невольно - это уже другой вопрос", - пояснил Михеев.
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