Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Москвичи не хотят подписываться за бешеное животное (Руслан Осташко)
Апокалиптический сценарий: Украину "убьют" клановые интересы, но вино...
Чего жители Молдовы ждут от правительства
"Есть видеозаписи": Три группы наемников собирались похитить и убить п...
Главная / В России

«Передать всё, что наработано»: Путин назначил врио главы Ингушетии

27 июня 2019, 02:09  •  74 • В России
Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Ранее президент России принял прошение об отставке Юнус-Бека Евкурова, который возглавлял республику с 2008 года. Путин отметил результаты работы Евкурова и призвал его ввести нового руководителя в курс дела. Выборы главы Ингушетии состоятся 8 сентября, в единый день голосования.
 
Встреча Владимира Путина с Махмудом-Али Калиматовым © kremlin.ru
 

Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.

«Назначить Калиматова Махмуда-Али Макшариповича временно исполняющим обязанности главы Республики Ингушетия до вступления в должность лица, избранного главой Республики Ингушетия», — гласит указ, опубликованный на сайте Кремля. Документ вступил в силу со дня подписания президентом.

Новый руководитель прибудет в Ингушетию 27 июня, рассказали в администрации республики.

«Представление планируется 27 июня в Магасе, в здании администрации главы региона», — приводит ТАСС сообщение администрации.

Как заявили в пресс-службе главы Ингушетии, Махмуда-Али Калиматова как врио главы региона представят полпред президента России в СКФО Александр Матовников и экс-глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Прибытие нового главы Ингушетии также посетят представители администрации президента РФ, Федерального Собрания РФ, Народного собрания республики, администрации главы и правительства региона.

Махмуд-Али Калиматов родился в 1959 году в Казахской ССР (ныне — Казахстан). В период с 1977 по 1979 год он проходил службу в составе советских войск, расположенных в ГДР (ныне — Германия). В 1989 году Калиматов окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета, а в 1990-м поступил на службу в органы прокуратуры Куйбышевской (ныне — Самарской) области.

  • Махмуд-Али Калиматов
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

Позднее Калиматов работал старшим следователем той же прокуратуры, прокурором отдела общего надзора прокуратуры Самарской области, прокурором Самары.

В 2004 году указом Путина он был назначен прокурором Ингушетии. В 2007 году Калиматов возглавил контрольный департамент губернатора Самарской области, в 2012 году стал советником губернатора Самарской области.

В 2016 году Калиматов возглавил Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области.

Махмуд-Али Калиматов приходится старшим братом Алихану Калиматову, герою России, подполковнику ФСБ и сотруднику оперативно-разыскного Управления службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. В 2007 году в ходе нападения в Ингушетии его расстреляли неизвестные. Звание героя присвоено Алихану Калиматову посмертно.

Евкуров попросил об отставке

Путин перед встречей с Калиматовым принял в Кремле прошение об отставке бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Евкуров находился во главе Ингушетии с 30 октября 2008 года. 24 июня 2019 года в ходе телеобращения к жителям республики он заявил о намерении попросить президента о своей досрочной отставке. Это решение Евкуров объяснил разобщённостью власти, общественных и религиозных организаций в регионе.

В ходе встречи с Путиным Евкуров выразил мнение, что руководить Ингушетией должна новая команда управленцев.

«Я, конечно, не осмелюсь говорить, справился я с задачей или нет, но старался как мог. Поэтому сегодня я считаю и осмелюсь сказать, что нужна новая команда, новые люди, и просил бы вас о досрочном сложении моих полномочий», — сказал бывший глава региона.

Он выразил готовность выполнять задачи в интересах России «в любом секторе и на любом направлении».

Путин поблагодарил Евкурова за проделанную в Ингушетии работу, отметив, что обеспеченные республикой показатели создают благоприятные условия для дальнейшего развития.

«Рассчитываю, что новое руководство республики будет всё это иметь в виду, будет самым серьёзным образом над этим работать. А вас попрошу тогда новому руководителю передать всё, что наработано было в позитиве в последнее время, ввести в курс дела и помочь в первые дни начала работы», — сказал в завершение беседы с Евкуровым российский президент.

Выборы нового главы Ингушетии назначены на единый день голосования, 8 сентября. Главу региона выберут депутаты Народного собрания республики, заявили ТАСС в региональном избиркоме.

«Кандидатуры на должность главы региона будут внесены в парламент республики, и в единый день голосования, 8 сентября 2019 года, депутаты Народного собрания Ингушетии путём голосования выберут главу республики», — приводит агентство слова зампредседателя избиркома Ингушетии Беслана Котиева.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
26 июня 2019, 14:54
Задержаны агенты украинских спецслужб, руководитель которых причастен к убийству Захарченко
26 июня 2019, 18:09
В Донбассе у Станицы Луганской наконец-то началось разведение сил и средств
26 июня 2019, 19:39
Обвиняют в халатности: психиатра приговорили к тюремному сроку после преступления, совершённого выписанным пациентом
27 июня 2019, 02:09
«Передать всё, что наработано»: Путин назначил врио главы Ингушетии
26 июня 2019, 21:24
Россия вернулась в ПАСЕ на своих условиях
26 июня 2019, 22:54
Семь уголовных дел, 11 потерпевших: в Москве арестовали серийного отравителя
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 июня 2019, 02:24
Апокалиптический сценарий: Украину "убьют" клановые интересы, но виноватой...
27 июня 2019, 02:09
«Власть не пойдёт против националистов»: как украинским улицам пытаются вернуть «росс...
27 июня 2019, 02:24
"В курилке стоял мат на всех языках Европы": Стало известно, что творилось ...
27 июня 2019, 02:24
Не беременна, а неизлечимо больна: Раскрыта тайна странных привычек Кейт Миддлтон
27 июня 2019, 02:24
Турция и Грузия доказывают, что России плевать на собственную гордость (Николай Плато...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июня 2019, 10:39
Президент Грузии, назвавшая Россию "врагом" и "оккупантом", внезапно вспомнила о российских туристах
26 июня 2019, 03:39
Кто пытался прокатить Россию в ПАСЕ: Стали известны голосовавшие против
21 июня 2019, 03:24
Провальная линия с Путиным 2019 – вопросы, на которые Путин не смог ответить
25 июня 2019, 01:39
Грузия опомнилась за 3 дня: В Тбилиси заявили о готовности поговорить с Москвой
20 июня 2019, 17:24
Зеленский отменил 159 указов экс-президентов Украины
21 июня 2019, 09:54
"Крым продан". Депутат Рады перешёл на явные оскорбления в прямом эфире
25 июня 2019, 08:09
Что творят эти русские в Чёрном море!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.