Передано на рассмотрение главы МВД: британский суд отказал Ассанжу в праве оспорить решение об экстрадиции в США

Верховный суд Великобритании отказал Джулиану Ассанжу в праве обжаловать решение суда об экстрадиции в США. Ранее Высокий суд Лондона постановил, что австралийский журналист может подать апелляцию, поскольку Соединённые Штаты лишь в последний момент предоставили гарантии по условиям его содержания. По словам юристов основателя WikiLeaks, теперь вопрос об экстрадиции будет передан на рассмотрение британскому министру внутренних дел Прити Пател.

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу отказали в праве обжаловать решение суда об экстрадиции в США. Соответствующее решение в понедельник, 14 марта, вынес Верховный суд Великобритании. Согласно заявлению юридической фирмы Birnberg Peirce & Partners, опубликованному в Twitter WikiLeaks, коллегия судей приняла такое решение, поскольку «в поданном прошении нет вызывающего споры правового момента».

Представляющие интересы австралийского журналиста юристы сообщают, что теперь дело поступит в Вестминстерский магистратский суд, который передаст вопрос об экстрадиции на рассмотрение главы британского МВД Прити Пател. Защита Ассанжа имеет право в четырёхнедельный срок обратиться к министру до вынесения решения.

В случае выдачи Ассанжа и признания его виновным в США ему может грозить тюремное заключение общим сроком до 175 лет по 18 статьям выдвинутых против него обвинений.

Напомним, 25 января Высокий суд Лондона предоставил Ассанжу возможность подать апелляцию в Верховный суд Великобритании на вынесенное ранее решение по его экстрадиции в США. Суд постановил, что американские власти только в последний момент предоставили гарантии по условиям содержания основателя WikiLeaks, на основании которых он мог быть выдан в Штаты. Во время рассмотрения прошения об апелляции Ассанж продолжал содержаться в тюрьме строгого режима Белмарш.

В начале января 2021 года Вестминстерский магистратский суд первоначально встал на сторону защиты Ассанжа и отказал США в его выдаче из-за состояния здоровья. Позднее Минюст США предоставил Высокому суду пакет гарантий, который якобы должен был прояснить выраженные ранее обеспокоенности.

В частности, в заявлении американской стороны говорилось что Ассанжа якобы не будут помещать в тюрьму максимально строгого режима (ADX) Флоренс в штате Колорадо. В Минюсте также утверждали, что что в случае обвинительного приговора Ассанж может быть репатриирован для отбывания срока на родину, в Австралию.

После этого Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию Минюста США на отказ в экстрадиции Ассанжа.

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Джулиан Ассанж стал известен благодаря созданию в 2006 году портала WikiLeaks, на котором публиковались различные секретные документы. В 2010 году в отношении активиста началось судебное преследование. Этому предшествовали публикации на WikiLeaks сведений о действиях армии США в Афганистане и на Ближнем Востоке.

Среди этих материалов упоминался расстрел мирных граждан военным вертолётом США в Багдаде в 2007 году, в ходе которого погибли журналисты Reuters. На портале также размещались сообщения о многочисленных жертвах среди мирных иракцев в результате халатных действий американских ВВС.

В момент начала преследования в 2010 году Ассанж находился в Швеции, ожидая получения разрешения на работу. Из-за выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах активист покинул страну. Сам он подчёркивал, что его преследуют по политическим мотивам.

Впоследствии Ассанж бежал в Великобританию. В 2012 году он стал опасаться выдачи его властям Швеции, в результате чего в июне того же года укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил политического убежища, запрос был официально удовлетворён в августе 2012 года.

На территории дипмиссии он провёл семь лет, однако в апреле 2019 году экс-президент Эквадора Ленин Морено заявил, что отказывает Ассанжу в предоставлении политического убежища. Позднее его также лишили гражданства Эквадора. Британские полицейские вошли на территорию посольства и арестовали Ассанжа за неявку в суд в 2012 году. В мае 2019-го суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. С тех пор он находится в тюрьме Белмарш.

В конце декабря 2021 года отец основателя WikiLeaks Джон Шиптон в эфире шоу Криса Хеджеса On Contact на RT America заявил о жестоком обращении с его сыном в Великобритании.