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Переданное Западом "во имя мира" оружие стянуто к линии соприкосновения в Донбассе
03 февраля 2022, 08:00 • 111 • Политика
Переданное Западом украинским войскам "во имя мира" оружие на сегодняшний день стягивается к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
По словам Никоноровой, разведка Донецкой Народной Республики фиксирует стягивание вооружения, переданного западными странами, к линии соприкосновения.
"Украина стягивает всё больше тех вооружений, которые она получает от стран Запада, к линии соприкосновения с Донбассом", - сказала она в интервью РИА Новости.
Ранее в Польше потребовали, чтобы Германия отказалась от своего решения не поставлять оружие на Украину. Об этом заявил бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский в материале для журнала Der Spiegel.
Он выступил с жёсткой критикой официальной позиции Берлина и заявил, что этим немцы "пошатнули доверие к себе". Более того, Сикорский заметил: отказ от поставок оружия на Украину означает, что страна выступает "за войну".
Напомним, что 1 февраля заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин выставил странам Запада ультиматум: в случае если они и дальше продолжат накачивать Украину летальным оружием, республика оставляет за собой право обратиться к России и другим странам за оказанием военной и военно-технической помощи.
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