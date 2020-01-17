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«Передал президенту»: премьер-министр Украины написал заявление об отставке

17 января 2020, 16:24  •  70 • Украина
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке. Ранее в сети появилась аудиозапись, на которой мужчина голосом, похожим на голос Гончарука, говорит, что у президента «очень примитивное» понимание экономических процессов. Глава кабмина считает, что файлы были смонтированы из фрагментов записей совещаний в правительстве. Эксперты и источники RT в украинских партиях считают, что прошение об отставке было написано из политических соображений.
 
globallookpress.com © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
 

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Как пояснил премьер, это связано с появлением в соцсетях аудиозаписей совещания украинского правительства.

«Я пришёл на должность, чтобы выполнять программу президента. Он для меня образец открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», — говорится в сообщении политика.

Ранее в сети появилась аудиозапись совещания, на котором, как утверждается, присутствовали Гончарук, глава Минфина Оксана Маркарова, замруководителя офиса президента Юлия Ковалив. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит, что у президента «очень примитивное» понимание экономических процессов. Себя он называет «полным профаном в экономике».

«У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов», — произносит мужчина. Этот голос считают голосом Гончарука.

В пресс-службе кабмина, комментируя аудиозапись, отметили, что не обладают информацией о её подлинности. Гончарук утверждает, что она была смонтирована из записей других заседаний.

«В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создаёт представление, будто я и моя команда не уважаем президента, который является нашим политическим лидером», — заявил премьер-министр.

Он также подчеркнул, что подобные манипуляции выгодны «многим группам влияния», которые пытаются получить доступ к финансовым потокам.

«Глава государства рассмотрит заявление»

Заявление об отставке поступило в распоряжение Зеленского, сообщила пресс-служба офиса президента.

«Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения офис президента Украины сообщит отдельно», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Также в офисе президента сообщили, что Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить личности всех причастных к этой аудиозаписи.

По словам Гончарука, Зеленский может внести его заявление об отставки в парламент «в любой момент» — согласно процедуре отставки премьер-министра Украины, этот вопрос должна рассмотреть Верховная рада. На голосование он ставится не позднее чем через десять дней после того, как заявление поступает в парламент.

Если же Рада отправит его в отставку, то уйти должно будет всё правительство.

Глава правящей фракции президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Гончарук прибудет в Раду после совещания с Зеленским.

Источник RT в партии считает, что Гончарук свой пост не оставит — Зеленский его поддержит.

«Я думаю, что Гончарука не уволят, а Зеленский вынужден будет публично поддержать позицию премьер-министра. Это будет хороший знак для западных партнёров, которые поддерживают действия правительства», — сказал собеседник телеканала.

  • © Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко тоже допускает возможность, что премьер свой пост не покинет.

«Официально президент заявление пока не подписал. И даже ведутся разговоры, что это может быть какой-то шантаж президента и президент может не подписать. Может оказаться, что Гончарук в отставку не уйдёт, а может, действительно будут радикальные изменения в политике Украины», — сказал он RT.

В «Батькивщине» не исключили, что выложенная в интернет аудиозапись — провокация, устроенная сторонниками бизнесмена Игоря Коломойского. 

«Самый главный вопрос — как сделали запись разговора премьер-министра. И на этот вопрос общество не получило ответа. Я думаю, что это была провокация, которая выгодна сторонникам Игоря Коломойского. Правительство планирует принимать непопулярные решения, которые не выгодны олигархам. Я думаю, у Зеленского не будет выбора и ему придётся поддержать премьера. Ради этого Гончарук и писал своё заявление», — убеждён источник RT в партии.

А собеседник RT в партии «Голос» отметил, что инцидент с Гончаруком указывает на угрозу, нависшую над другими членами кабмина.

«Ни один из членов правительства не чувствует себя в безопасности. Если разговоры премьер-министра может записывать кто угодно, то что можно говорить об обычных министрах? Если система безопасности не будет налажена должным образом, то никто не будет проводить никаких реформ», — заявил депутат.

То, что Гончарук не намеревается уходить в отставку, допустил и украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«На самом деле вполне может оказаться, что он никуда не собирается уходить, поскольку в Раде большинство, которое необязательно будет голосовать за его отставку, — сказал он в беседе с RT. — Так что это может быть хитрый ход, который уже применялся в истории послемайданной Украины».

На сегодняшний день у украинского правительства фактически нет в портфолио значимых достижений, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Они создавали иллюзию какой-то активности, какой-то деятельности. На самом деле премьер за эти полгода (даже больше) не представил никакого развёрнутого проекта или плана действий правительства в отношении улучшения социально-экономического положения населения Украины, по инвестициям, как выпутываться из долгов. Выбили огромными трудами очередной транш (МВФ), на этом достижения заканчиваются», — подчеркнул он в беседе с RT.

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