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"Передача кораблей Украине назревала": три судна, задержанных год назад в Керченском проливе, вернули Киеву

17 ноября 2019, 16:24  •  64 • В России

Утром воскресенья 17 ноября, принадлежавшие Украине буксир «Ян Капа» и военные катера «Бердянск» и «Никополь» были отбуксированы из порта Керчь в нейтральные воды Черного моря - для передаче украинской стороне. Киев направил в точку встречи буксиры «Титан» и «Гайдамак» и поисково-спасательный корабль «Сапфир».

Процесс возвращения трех задержанных год назад судов был организован в нескольких милях от крымского мыса Тарханкут на западе полуострова. Откуда до Одессы — рукой подать.

За что задержали три украинских корабля 25 ноября 2018-го года? Два артиллерийских катера и буксир незалежной, которые на полных парах шли в сторону Крымского моста, игнорировали неоднократные требования российских пограничников остановиться. Самостийные моряки маневрировали опасно. На связь не выходили. В общем, нарывались на неприятности в российских территориальных водах. При попытке прохода по судоходному каналу через Керченский пролив суда-нарушители перехватили российские корабли (один из них таранил украинский буксир). Нарушители были заблокированы при попытке уйти - и отконвоированы в порт Керчи. 24 члена экипажа, среди которых оказалось 2 сотрудника СБУ, были задержаны. Они проходили по уголовному делу о нарушении госграницы РФ и находились в следственных изоляторах Москвы.

7 сентября 2019-го все они в рамках обмена задержанными между Россией и Украиной были возвращены Киеву.

За комментариями «КП» обратилась к сенатору РФ от Крыма Сергею Цекову.

- Отправка трех укаринских судов домой - ожидаемая история?

- История былая ожидаемая. Ну зачем нам эти корабли нужны? Мы их оставляли у себя до тех пор, пока следствие шло. Мы оценили действия этих кораблей как провокацию. Как нарушение территориальных вод Российской Федерации, ее госграниц.

- То есть, раз закончено следствие и моряки переданы украинской стороне — настала пора и эти три судна возвращать?

- Думаю, что следствие закончено - потому корабли и передаются. Надо характеризовать этот шаг как нашу добрую волю. Мы лишний раз демонстрируем, что готовы строить нормальный диалог с Украиной.

- Важно было вернуть корабли до встречи «нормандской четверки» в начале декабря?

- Я так понимаю что это такой знак - мы вновь показываем готовность обсуждать с Украиной любые вопросы. В том числе, в нормандском формате. При том, мы не являемся стороной конфликта на Донбассе. Хотя в Киеве постоянно пытаются в это перевести. Мы же постоянно демонстрируем свои добрые намерения.

- Информация о передаче кораблей была до воскресенья засекречена?

- Информация была. Но правильно, что о конкретной работе по таким направлениям мало кто знает. Зачем лишние разговоры? Но явно чувствовалось, что это произойдет. Данные поступали из разных источников. В последние 3-4 дня можно было сделать вывод: это почти свершившийся факт.

Три судна, задержанных год назад в Керченском проливе, вернули Киеву.Утром 17 ноября появилась информация о том, что буксир «Яны Капу» и военные катера «Бердянск» и «Никополь», которые, после нарушения территориальных вод РФ в ноябре прошлого года, были задержаны и препровождены в порт Керчи, в течении суток из этого порта были выведены и переданы украинской стороне

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