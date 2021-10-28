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Перед жителями США замаячил призрак голода. Народ в панике: "Пустые полки, Джо!"
28 октября 2021, 22:40 • 53 • В мире
Перед жителями США замаячил призрак голода, о чём они стали активно говорить в соцсетях. Постов с фотографиями из супермаркетов всё больше. "Пустые полки, Джо!" - пишут паникующие люди.
Перед жителями США замаячил призрак голода из-за кризиса цепочки поставок. Под угрозой экономика страны и праздничный шопинг, пишет New York Post.
Пользователи соцсетей используют хэштег #EmptyShelvesJoe ("Пустые полки, Джо") и выкладывают фотографии из магазинов. Ситуацию осложняют сильно выросшие цены на те товары, которые ещё остались.
"Только что пошёл за продуктами… снова… спасибо #EmptyShelvesJoe. Мне очень "нравится" ходить в магазин каждый день, чтобы купить всё, что раньше требовало одной поездки", - написал один американец.
"Я почти уверен, что Джо Байден и демократы в Вашингтоне прекрасно питаются, и у них нет проблем с получением того, что им нужно", - высказался в Twitter другой житель США.
По данным издания, проблемы вызваны инцидентом в Калифорнии. Десятки грузовых кораблей стоят в пробке у побережья Лос-Анджелеса. Некоторые из них ожидают разгрузки дольше месяца. На них находятся контейнеры с различными товарами, включая обувь, бытовую технику, велосипеды, автомобили.
Есть и ещё одна беда - острый дефицит дальнобойщиков. Развозить товары по всей стране стало просто некому. Эксперты предупреждают, что в преддверии праздников стоимость детских игрушек поднимется ещё на 10%, а запасы многих товаров, которые часто приобретаются на подарок, уже подходят к концу.
При этом некоторые американские СМИ утверждают, что хэштег про пустые полки - это часть кампании по дезинформации. Якобы снимки, которые сейчас размещают в соцсетях простые американцы, были сделаны весной 2020 года, когда только началась пандемия. Некоторые же фотографии и вовсе относятся к 2018 году, пишет USA Today.
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