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Перед встречей с Байденом: Опубликовано видео из лайнера Путина

21 июня 2021, 01:00  •  52 • Политика
В Сети появились кадры из лайнера президента России, на которых Владимир Путин изучает бумаги перед встречей с американским коллегой Джо Байденом.
Журналисты телеканала "Россия 1" сняли видео с президентом России Владимиром Путиным в его лайнере, когда он летел на встречу с американским коллегой Джо Байденом в Женеву.
На кадрах можно рассмотреть интерьер кабинета главы государства на президентском борту - рабочий стол, кожаные кресла, набор подушек и одеял. Перед переговорами с Байденом Владимир Путин изучал документы. Глава государства не отрывается от работы, даже когда самолёт входит в зону турбулентности.
Встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве, напоминают "Невские новости". По итогам саммита президент России провёл пресс-конференцию, пригласив как русских, так и американских журналистов.

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