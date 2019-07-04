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Перед трагедией с "Лошариком", Россия "утопила" сумарину США в Аляске - израильские СМИ
04 июля 2019, 06:39 • 191 • В мире
Неподалеку от берегов Аляски российская подводная лодка "атаковала" американскую субмарину, затопив ее. Это вызвало серьезный переполох в Вашингтоне и Москве, дело дошло до консультаций с военными советниками по обе стороны океана. После этого весь мир узнал о пожаре на "Лошарике". Так израильский портал решил нажиться на российской трагедии, опубликовав фейк-ньюс.
Инцидент в подробностях описывается порталом DEBKAfile, даже называется какой именно торпедой российским морякам удалось затопить субмарину противника - "Балкан-2000".
Дальше, по версии израильских журналистов, события разворачивались с кинематографической скоростью. Срочные консультации как в Белом доме, так и в Кремле проходили в ночь на вторник.
Вице-президент США Майк Пенс отменил выступление в Нью-Гэмпшире после того, как его отозвали в Вашингтон на конференцию, созванную президентом Дональдом Трампом. Причины никому не объяснялись.
А в это время по другую сторону океана президент России "отменяет помолвку", также без объяснения причин, и срочно вызывает на совещание в Кремль министра обороны Сергея Шойгу.
Связь между этим "инцидентом" и гибелью 14-ти российских моряков в Баренцевом море напрямую израильский портал не проводит, но очень откровенно намекает на это.
Несмотря на то, что от публикации за версту несло "фейк-ньюс", ее продублировал в своей заметке американский журналист Майк Снайдер, намекнув читателям "на скорую войну между Россией и США". При этом он ссылается все на тот же портал DEBKAfile, а свой материал, полный конспирологических намеков, глубокомысленно завершает словами "Никто и никогда не узнает, как оно было на самом деле".
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