Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
АС-31 строили 20 лет: Что известно о самой секретной подлодке российского флота
"Отдельное приглашение требуют?": Британцев, пытающихся прорваться в К...
Почему чехи богаче грузин? (Руслан Осташко)
«Бюджетникам - дать зарплаты. Матерям - пособия на детей»: 12 поручений Путина п...
Главная / В мире

Перед трагедией с "Лошариком", Россия "утопила" сумарину США в Аляске - израильские СМИ

04 июля 2019, 06:39  •  191 • В мире
Неподалеку от берегов Аляски российская подводная лодка "атаковала" американскую субмарину, затопив ее. Это вызвало серьезный переполох в Вашингтоне и Москве, дело дошло до консультаций с военными советниками по обе стороны океана. После этого весь мир узнал о пожаре на "Лошарике". Так израильский портал решил нажиться на российской трагедии, опубликовав фейк-ньюс.
Инцидент в подробностях описывается порталом DEBKAfile, даже называется какой именно торпедой российским морякам удалось затопить субмарину противника - "Балкан-2000".
Дальше, по версии израильских журналистов, события разворачивались с кинематографической скоростью. Срочные консультации как в Белом доме, так и в Кремле проходили в ночь на вторник.
Вице-президент США Майк Пенс отменил выступление в Нью-Гэмпшире после того, как его отозвали в Вашингтон на конференцию, созванную президентом Дональдом Трампом. Причины никому не объяснялись.
А в это время по другую сторону океана президент России "отменяет помолвку", также без объяснения причин, и срочно вызывает на совещание в Кремль министра обороны Сергея Шойгу.
Связь между этим "инцидентом" и гибелью 14-ти российских моряков в Баренцевом море напрямую израильский портал не проводит, но очень откровенно намекает на это.
Несмотря на то, что от публикации за версту несло "фейк-ньюс", ее продублировал в своей заметке американский журналист Майк Снайдер, намекнув читателям "на скорую войну между Россией и США". При этом он ссылается все на тот же портал DEBKAfile, а свой материал, полный конспирологических намеков, глубокомысленно завершает словами "Никто и никогда не узнает, как оно было на самом деле".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



191
Источник
Похожие новости
04 июля 2019, 00:09
"Я уже начал проталкивать эту идею": Президент Молдавии тоже рассчитывает получить от России скидку на газ
03 июля 2019, 20:54
"Прокуроры не готовы, сидят - краснеют": Вышинского оставили в СИЗО ещё на 12 дней
04 июля 2019, 06:39
Перед трагедией с "Лошариком", Россия "утопила" сумарину США в Аляске - израильские СМИ
03 июля 2019, 14:24
ВИЧ изгнали из "очеловеченных" мышей? Ученые заявили о "невероятном" результате
04 июля 2019, 06:39
"Они себя запятнали": В "Слуге народа" "слабо представляют" коалицию с людьми Порошенко
03 июля 2019, 07:54
"Заграничные женихи пожаловали": Украинцы на свой манер порадовались кораблям НАТО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июля 2019, 18:54
"Сдохните, твари": В Сети смогли восстановить удаленное отовсюду видео подписанных ВСУ снарядов для Донбасса
02 июля 2019, 09:09
"И как это понимать?": Соловьев показал, что потеряла Чехия, запретив полеты русских в Прагу
28 июня 2019, 23:54
"Их место в тюрьме": После шуток из "Газпрома" на Украине готовы наказать руководство "Нафтогаза"
01 июля 2019, 00:39
Французское интернет-издание ломает западные стереотипы о Крыме
27 июня 2019, 12:09
"Мою страну оккупировали на 20 процентов": Русские начали имперский флешмоб в Сети
03 июля 2019, 01:24
В гибели 14 моряков замешаны США? В Америке связали экстренное возвращение вице-президента с трагедией в России
03 июля 2019, 04:39
"Нажарили ежей, прикупили боярышника всем селом": В Сети высмеяли очередной Майдан против Шария и Клюева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.