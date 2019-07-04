Перед трагедией с "Лошариком", Россия "утопила" сумарину США в Аляске - израильские СМИ

Инцидент в подробностях описывается порталом DEBKAfile, даже называется какой именно торпедой российским морякам удалось затопить субмарину противника - "Балкан-2000".

Дальше, по версии израильских журналистов, события разворачивались с кинематографической скоростью. Срочные консультации как в Белом доме, так и в Кремле проходили в ночь на вторник.

Вице-президент США Майк Пенс отменил выступление в Нью-Гэмпшире после того, как его отозвали в Вашингтон на конференцию, созванную президентом Дональдом Трампом. Причины никому не объяснялись.

А в это время по другую сторону океана президент России "отменяет помолвку", также без объяснения причин, и срочно вызывает на совещание в Кремль министра обороны Сергея Шойгу.

Связь между этим "инцидентом" и гибелью 14-ти российских моряков в Баренцевом море напрямую израильский портал не проводит, но очень откровенно намекает на это.

Несмотря на то, что от публикации за версту несло "фейк-ньюс", ее продублировал в своей заметке американский журналист Майк Снайдер, намекнув читателям "на скорую войну между Россией и США". При этом он ссылается все на тот же портал DEBKAfile, а свой материал, полный конспирологических намеков, глубокомысленно завершает словами "Никто и никогда не узнает, как оно было на самом деле".