Перед смертью нобелевский лауреат Алфёров оставил секретное письмо Путину - СМИ

Перед смертью российский учёный-физик и лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров написал письмо президенту России Владимиру Путину. Содержание послания до сих пор является тайной.

Алфёров ушёл из жизни 1 марта 2019 года в Санкт-Петербурге в возрасте 88 лет. Причиной смерти великого учёного-физика стала острая сердечно-лёгочная недостаточность. При этом незадолго до смерти Алфёров перенёс гипертонический криз прямо на заседании Российской академии наук (РАН).

Ещё будучи в больнице учёный написал письмо, адресованное лично президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказал СМИ один из навещавших российского физика знакомых.

О том, что же написал Алфёров президенту России, до сих пор держится в секрете. Но на следующий день после смерти нобелевского лауреата Путин выразил глубокие соболезнования по поводу кончины учёного, а также отметил огромный вклад, который тот внёс в развитие российской науки.