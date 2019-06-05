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Перед Саакашвили захлопнули двери - при Зеленском для него не нашлось должности
05 июня 2019, 13:39 • 74 • Политика
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила СМИ о том, что для экс-президента Грузии, экс-мэра Одессы Михаила Саакашвили должности не нашлось. Так что фактически перед политиком захлопнули двери в украинские властные структуры - даже советником не назначили.
Экс-президент Грузии, бывший мэр Одессы Михаил Саакашвили, похоже, зря надеялся на то, что сможет проявить свои политические таланты, вернувшись на Украину. Гражданство-то Незалежной ему новый глава государства Владимир Зеленский вернул, однако делать своим советником или предлагать иную должность в украинских властных структурах пока не торопится.
Это же подтвердила и пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. На брифинге она пояснила для СМИ, что для Саакашвили при Зеленском не нашлось должности и разговоров о предоставлении ему какого-либо официального поста не ведётся.
Тем не менее не исключено, что политик, перед которым столь очевидно захлопнули двери, Киеву ещё сгодится.
"Опыт Грузии будет интересен Украине, - отметила Мендель. - И речь не только о Саакашвили".
Сам же политик при возвращении в Киев, напомним, громко заявлял о своей готовности строить новую Украину с новым президентом. А во времена избирательной кампании шоумена даже обменивался с Зеленским витиеватыми фразами про политический опыт.
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