Перед Саакашвили захлопнули двери - при Зеленском для него не нашлось должности

Экс-президент Грузии, бывший мэр Одессы Михаил Саакашвили, похоже, зря надеялся на то, что сможет проявить свои политические таланты, вернувшись на Украину. Гражданство-то Незалежной ему новый глава государства Владимир Зеленский вернул, однако делать своим советником или предлагать иную должность в украинских властных структурах пока не торопится.

Это же подтвердила и пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. На брифинге она пояснила для СМИ, что для Саакашвили при Зеленском не нашлось должности и разговоров о предоставлении ему какого-либо официального поста не ведётся.

Тем не менее не исключено, что политик, перед которым столь очевидно захлопнули двери, Киеву ещё сгодится.

"Опыт Грузии будет интересен Украине, - отметила Мендель. - И речь не только о Саакашвили".

Сам же политик при возвращении в Киев, напомним, громко заявлял о своей готовности строить новую Украину с новым президентом. А во времена избирательной кампании шоумена даже обменивался с Зеленским витиеватыми фразами про политический опыт.