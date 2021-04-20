Перед русскими в ПАСЕ извинились после крикливой выходки депутат Украины

В ПАСЕ после скандальной выходки нардепа Украины Алексея Гончаренко извинились перед русской делегацией. Об этом сообщил глава делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Скандальная выходка украинского политика стала поводом для членов ПАСЕ извиниться перед делегатами из России. О письме с извинениями от лидера консерваторов в ассамблее Йена Лиддел-Грейнджера сообщил глава нашей делегации в ассамблее СЕ Пётр Толстой.

В этом послании европейский политик приносит извинения за грубость украинского коллеги и его очередные выходки.

Напомним, что в ходе заседания Гончаренко достал украинский флаг и стал кричать во время заседания. Нардепу не понравилось, что в докладе про видение стратегических приоритетов Совета Европы не говорится о территориальной целостности и суверенности государств-членов.

После ряда замечаний украинскому делегату отключили микрофон, а затем изгнали из зала.

Как отметил Толстой в своём телеграм-канале, украинец, по сути, "вынудил коллег по политической группе в ПАСЕ краснеть из-за своего возмутительного поведения".

Глава делегации России указал, что Лиддел-Грейнджер извинился за проявленную на заседании грубость в адрес нашей страны.

"Мы безоговорочно извиняемся за грубость, с которой он выразил своё мнение, и не поддерживаем такое поведение", - сказано в письме представителя ПАСЕ.