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Перед разговором Байдена и Си Цзинпина в США рассекретили просьбу о России
18 марта 2022, 16:30 • 219 • Политика
Источники сообщают, будто американский лидер будет просить, чтобы Си Цзиньпин повлиял на руководство России.
В США незадолго до телефонных переговоров Джо Байдена с Си Цзинпином "слили" то, о чем будут разговаривать политики. По информации Bloomberg, американский лидер намерен просить у председателя КНР воздействовать на Владимира Путина.
По информации MSNBC, Байден призовет руководство Китая занять "правильную сторону истории". Речь идет относительно спецоперации России на Украине.
Об этом, в частности, заявила первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман. "Мы надеемся, что он [Си Цзиньпин] выбирает здесь правильную сторону истории", - сказала она.
Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином состоится в пятницу в 09:00 утра по вашингтонскому времени (16:00 мск).
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