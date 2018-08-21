Перед приездом Меркель Азербайджан внес депутата бундестага в черный список

Депутат бундестага ФРГ Альберт Вайлер стал персоной нон грата в Азербайджане из-за посещения им Нагорного Карабаха в 2014 и 2016 годах.

На этой неделе федеральный канцлер Германии Ангела Меркель планирует посетить Грузию, Армению и Азербайджан. В преддверии визита канцлера издание Bild обратило внимание своих читателей на сравнительно небольшой, но все еще продолжающийся дипломатический конфликт между Берлином и Баку.

Так, как оказалось, накануне визита Меркель один из депутатов немецкого парламента был объявлен в Азербайджане персоной нон грата. Речь идет о члене бундестага от Христианско-демократического союза Альберте Вайлере.

Согласно Bild, поводом для внесения парламентария в черный список послужили его визиты в Нагорный Карабах в 2014 и 2016 годах. Отметим, что визиты в данный регион Вайлер совершил в составе парламентской группы по сотрудничеству со странами Закавказья.

Сейчас немецкий МИД поддерживает контакт с посольством Азербайджана в Берлине и пытается уладить ситуацию с визой Вайлера.