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Перед приездом Меркель Азербайджан внес депутата бундестага в черный список
21 августа 2018, 04:09 • 20 • Политика
Депутат бундестага ФРГ Альберт Вайлер стал персоной нон грата в Азербайджане из-за посещения им Нагорного Карабаха в 2014 и 2016 годах.
На этой неделе федеральный канцлер Германии Ангела Меркель планирует посетить Грузию, Армению и Азербайджан. В преддверии визита канцлера издание Bild обратило внимание своих читателей на сравнительно небольшой, но все еще продолжающийся дипломатический конфликт между Берлином и Баку.
Так, как оказалось, накануне визита Меркель один из депутатов немецкого парламента был объявлен в Азербайджане персоной нон грата. Речь идет о члене бундестага от Христианско-демократического союза Альберте Вайлере.
Согласно Bild, поводом для внесения парламентария в черный список послужили его визиты в Нагорный Карабах в 2014 и 2016 годах. Отметим, что визиты в данный регион Вайлер совершил в составе парламентской группы по сотрудничеству со странами Закавказья.
Сейчас немецкий МИД поддерживает контакт с посольством Азербайджана в Берлине и пытается уладить ситуацию с визой Вайлера.
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