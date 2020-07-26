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Перед похоронами Boeing 747 оставил трогательный знак в небе. Опубликовано видео
26 июля 2020, 14:05 • 147 • В мире
23 июля крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas Airways Limited отправила в прощальный полёт своего ветерана - последний Boeing 747. Лайнер, вылетевший из Сиднея в Лос-Анджелес, на прощание нарисовал в небе логотип авиакомпании - кенгуру.
За штурвалом самолёта сидела первая женщина-капитан авиакомпании Сорель Куинн, управлявшая Boeing 747 на протяжении 36 лет. "Это было честью для меня", - заявила пилот.
Проводить легендарный самолёт в последний полёт собралось множество жителей Австралии. В честь ветерана авиации был запущен водный салют.
После того как Boeing 747 разгрузится в Лос-Анжелесе, лайнер отправят в пустыню Мохаве, где расположено кладбище самолётов.
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