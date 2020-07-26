Перед похоронами Boeing 747 оставил трогательный знак в небе. Опубликовано видео

За штурвалом самолёта сидела первая женщина-капитан авиакомпании Сорель Куинн, управлявшая Boeing 747 на протяжении 36 лет. "Это было честью для меня", - заявила пилот.

Проводить легендарный самолёт в последний полёт собралось множество жителей Австралии. В честь ветерана авиации был запущен водный салют.

После того как Boeing 747 разгрузится в Лос-Анжелесе, лайнер отправят в пустыню Мохаве, где расположено кладбище самолётов.