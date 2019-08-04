Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В России вступил в силу закон о страховании граждан от ЧС
Сергей Собянин: Организаторам незаконных акций в Москве нужно было втянуть гражд...
Порядка 700 тысяч литров контрабандной нефти: Иран задержал ещё один иностранный...
Владимир Путин - Игорю Бабушкину: Если будет нужна дополнительная поддержка, обя...
Главная / Украина

Перед поездкой в Москву глава МИД Молдовы ещё раз заверил Запад в верности

04 августа 2019, 16:39  •  50 • Украина
От России нужны скидка на газ и рынок, но курс – в Европу
Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду уже объявила о своём визите в Москву в сентябре, где она встретится с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым. А для подготовки этого визита в первых числах сентября в Москву отправится министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.
Эти два визита будут первыми контактами на таком уровне между Молдовой и Россией после длительной паузы. Новая правящая парламентская коалиция восстанавливает экономические (и не только экономические) связи с Москвой. Однако перед этими важными для Молдовы визитами Ник Попеску посчитал своим долгом успокоить «западных партнёров» и заявить, что «ни при каких обстоятельствах Молдова не собирается в Евразийский Союз».
«Что касается отношений Республики Молдова с Российской Федерацией, то в наших интересах нормализовать эти отношения, с тем, чтобы Молдова могла больше экспортировать на рынок Российской Федерации. Именно по этой причине Молдова хочет более стабильных отношений с Российской Федерацией, но в этих отношениях Молдова хочет больше экспортировать и желает пересмотреть новый газовый контракт. Республика Молдова, продолжая европейскую интеграцию, хочет здоровых и спокойных отношений с Российской Федерацией», – заверил западных партнёров Нику Попеску в интервью Radio Europa Liberă.
По его словам, Молдова не собирается пересматривать цели своей внешней политики, и не будет участвовать в интеграции в любые постсоветские структуры.
«Ни при каких обстоятельствах Евразийский союз не является целью внешней политики Республики Молдова. Хорошие отношения с Российской Федерацией, Украиной, Беларусью являются важными целями внешней политики, но Республика Молдова не хочет быть интегрированной с этими государствами или с некоторыми постсоветскими организациями, включая Евразийский экономический союз. Единственной целью интеграции Республики Молдова остаётся Европейский союз», – заключил министр.
Министр даже не скрывает того, что от России нужны только выгоды, а курс Молдова пересматривать не собирается. Впрочем, по мнению молдавского политолога Игоря Волницкого, заявление Попеску не может отражать мнения всей парламентской коалиции.
«Можем предположить, что господин министр, скорее, выразил собственное мнение или мнение некой части правящей коалиции. Посмотрим, какой будет реакция ПСРМ, ведь в последние месяцы эта партия отклонилась от того, что мы называем «геополитическим фактором» и не скрывает, что сделала это ради политической стабильности и для того, чтобы не поставить под угрозу коалицию», – отметил Волницкий в интервью радио Sputnik Молдова.
Он не исключает негативного влияния высказывания министра иностранных дел на баланс во внешней политике, баланс достаточно хрупкий.
«До сих пор мы наблюдали какой-то баланс во внешней политике – в то время как правительство выстраивало хорошие отношения с влиятельными западными партнёрами, президент Игорь Додон сконцентрировался на отношениях с Востоком. Такое позиционирование достаточно хорошо работало в условиях, которые создались в Молдове. Посмотрим, подействуют ли на этот баланс высказывания Попеску», – сказал политолог.
Также эксперт напомнил, что в июне в Молдове сложилась уникальная ситуация, когда «в одной точке совпали интересы американцев, русских и европейцев». Он считает, что из этой ситуации необходимо извлечь «как можно больше дивидендов, развивая хорошие отношения и с Востоком, и с Западом», потому что второго шанса у страны, которая только вышла из международной изоляции, не будет.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
03 августа 2019, 20:54
Перевес «Слуги народа»: на Украине подвели итоги выборов в Раду по партийным спискам
03 августа 2019, 21:09
Власти Молдовы за сотрудничество с НАТО, народ – против
03 августа 2019, 20:54
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
04 августа 2019, 13:09
Климкин предсказал эмиграцию половины украинцев за границу
04 августа 2019, 13:09
В Совфеде оценили слова депутата Рады о наказании за диалог с Россией
03 августа 2019, 17:39
Медведчук пообещал продолжать заниматься обменом пленных на Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 августа 2019, 00:24
Все страны мира отвернулись от Киева. Украинскому постпреду в ПАСЕ пришлось признатьс...
04 августа 2019, 01:54
Анатомия протеста: Бунтари вооружились пистолетами и «мертвыми душами»
04 августа 2019, 00:24
На митинге в Москве "Дождю" для "винтилова" подсунули ненастоящег...
04 августа 2019, 06:54
Кто выиграл и кто проиграл на Украине
04 августа 2019, 10:09
США наносят удар по ЦБ России и Фонду национального благосостояния: Минфин разъяснил ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 августа 2019, 02:54
Пустился в бега, прихватив жизненно важную информацию: Эксперты гадают, что ждет Порошенко
31 июля 2019, 18:24
Российские средства РЭБ наносят подкашивающий удар. Промахи израильских «Delilah» покажутся цветочками
29 июля 2019, 07:54
Соратник Зеленского раскритиковал "Московию" и напомнил о "единственном результате" Майдана
31 июля 2019, 15:09
Ставка - жизнь Зеленского: Эксперты о военном перевороте на Украине и возможных жертвах
28 июля 2019, 20:52
Из Москвы в США на поезде. Россия делает невероятное
31 июля 2019, 02:09
Россия решила главный вопрос с Киевом по танкеру, дальше - суд
01 августа 2019, 04:09
Спасибо за помощь, но... Путин красиво ответил на предложение Трампа тушить пожары вместе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.