Перед поездкой в Москву глава МИД Молдовы ещё раз заверил Запад в верности

От России нужны скидка на газ и рынок, но курс – в Европу

Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду уже объявила о своём визите в Москву в сентябре, где она встретится с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым. А для подготовки этого визита в первых числах сентября в Москву отправится министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

Эти два визита будут первыми контактами на таком уровне между Молдовой и Россией после длительной паузы. Новая правящая парламентская коалиция восстанавливает экономические (и не только экономические) связи с Москвой. Однако перед этими важными для Молдовы визитами Ник Попеску посчитал своим долгом успокоить «западных партнёров» и заявить, что «ни при каких обстоятельствах Молдова не собирается в Евразийский Союз».

«Что касается отношений Республики Молдова с Российской Федерацией, то в наших интересах нормализовать эти отношения, с тем, чтобы Молдова могла больше экспортировать на рынок Российской Федерации. Именно по этой причине Молдова хочет более стабильных отношений с Российской Федерацией, но в этих отношениях Молдова хочет больше экспортировать и желает пересмотреть новый газовый контракт. Республика Молдова, продолжая европейскую интеграцию, хочет здоровых и спокойных отношений с Российской Федерацией», – заверил западных партнёров Нику Попеску в интервью Radio Europa Liberă.

По его словам, Молдова не собирается пересматривать цели своей внешней политики, и не будет участвовать в интеграции в любые постсоветские структуры.

«Ни при каких обстоятельствах Евразийский союз не является целью внешней политики Республики Молдова. Хорошие отношения с Российской Федерацией, Украиной, Беларусью являются важными целями внешней политики, но Республика Молдова не хочет быть интегрированной с этими государствами или с некоторыми постсоветскими организациями, включая Евразийский экономический союз. Единственной целью интеграции Республики Молдова остаётся Европейский союз», – заключил министр.

Министр даже не скрывает того, что от России нужны только выгоды, а курс Молдова пересматривать не собирается. Впрочем, по мнению молдавского политолога Игоря Волницкого, заявление Попеску не может отражать мнения всей парламентской коалиции.

«Можем предположить, что господин министр, скорее, выразил собственное мнение или мнение некой части правящей коалиции. Посмотрим, какой будет реакция ПСРМ, ведь в последние месяцы эта партия отклонилась от того, что мы называем «геополитическим фактором» и не скрывает, что сделала это ради политической стабильности и для того, чтобы не поставить под угрозу коалицию», – отметил Волницкий в интервью радио Sputnik Молдова.

Он не исключает негативного влияния высказывания министра иностранных дел на баланс во внешней политике, баланс достаточно хрупкий.

«До сих пор мы наблюдали какой-то баланс во внешней политике – в то время как правительство выстраивало хорошие отношения с влиятельными западными партнёрами, президент Игорь Додон сконцентрировался на отношениях с Востоком. Такое позиционирование достаточно хорошо работало в условиях, которые создались в Молдове. Посмотрим, подействуют ли на этот баланс высказывания Попеску», – сказал политолог.

Также эксперт напомнил, что в июне в Молдове сложилась уникальная ситуация, когда «в одной точке совпали интересы американцев, русских и европейцев». Он считает, что из этой ситуации необходимо извлечь «как можно больше дивидендов, развивая хорошие отношения и с Востоком, и с Западом», потому что второго шанса у страны, которая только вышла из международной изоляции, не будет.